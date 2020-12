COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé fin novembre les 15 groupes dans lesquels la population sera divisée dans le plan de vaccination contre le COVID-19. L’administration du futur remède contre le coronavirus sera divisée en trois phases. La première de ces phases débutera en janvier. Plus précisément, la santé attend commencer la vaccination entre le 4 et le 5 de ce mois, comme Illa lui-même l’a confirmé.

Les 15 groupes de population dans lesquels le plan de vaccination sera divisé sont les suivants:

Personnel de santé et de santé sociale Résidents des centres pour personnes âgées Plus de 64 ans. Grand handicap Personnes à risque Qui vit ou travaille dans des communautés ou des environnements fermés, en distinguant les deux Personnes appartenant à des populations vulnérables en raison de leur situation socio-économique Personnes ayant des emplois essentiels Personnel enseignant Population infantile Population adolescente et jeune Population adulte Population dans les zones à incidence élevée ou en situation d’épidémie Mères enceintes et allaitantes Personnes vaccinées, positives pour le SRAS-Cov-2

Comme annoncé précédemment, les premiers à recevoir le vaccin seront les résidents et le personnel des résidences et centres pour personnes à charge une fois les premières doses arrivées. Cela sera suivi par le reste du personnel de santé et les grandes personnes à charge non institutionnalisées. Au total, 2,5 millions de personnes seront vaccinées lors de la première étape.

Dans la deuxième et la troisième phase, le reste des groupes dans lesquels la population sera divisée sera vacciné. Comme Illa l’a annoncé, “au fur et à mesure que les informations sur la disponibilité des vaccins seront reçues, les groupes seront affectés tout au long des phases deux et trois”. Ces étapes devraient se dérouler du 2 mars au 2 mai et tout au long de l’été le 3.

Importance de la sécurité et de l’autorisation des vaccins

Illa a rappelé que l’objectif principal du plan est de réduire la mortalité due au coronavirus en Espagne grâce aux vaccins, mais a souligné l’importance de leur autorisation: “Les vaccins qui vont recevoir une autorisation bénéficieront de toutes les exigences de sécurité et d’efficacité et, si l’un d’entre eux ne l’a pas, ils ne seront pas autorisés à être administrés dans l’Union européenne. “ Il est prévu que le 29 décembre, le L’Agence européenne des médicaments (EMA) autorise le vaccin de Pfizer et BioNtech. Après cela, la Commission européenne donnera son approbation et la vaccination commencera au niveau européen.

140 millions de doses

Le chef de la santé a expliqué que “il y aura des vaccins pour fournir à tous les citoyens espagnols et aussi pour mener à bien nos tâches de solidarité que nous avons également en tête “. L’Espagne devrait recevoir un total de 140 millions de doses de vaccins pour vacciner quelque 80 millions d’habitants. “Les prévisions sont suivre le plan de vaccination approuvé par l’Union européenne», a déclaré le ministre. Interrogé à ce sujet, Illa a confirmé que “il y aura des vaccins pour tout le monde “ et cela restera à envoyer dans d’autres pays.