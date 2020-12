COVID-19 :

08:55 La nouvelle variété à Madrid | La Communauté de Madrid a avoué que depuis le 23 décembre Ils soupçonnaient qu’ils étaient arrivés infectés par la nouvelle souche du coronavirus en provenance du Royaume-Uni, ils ont donc référé certains patients vers quatre hôpitaux qui peuvent faire le dépistage nécessaire pour identifier qu’il s’agit de cette variante spécifique.

08:46 Les effets de Noël à Madrid | Les données à Madrid récupèrent un peu après quelques jours au cours desquels les données se sont détériorées, mais leur effet est encore inconnu. eu la veille de Noël et Noël. Le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a déjà lancé un avertissement: si les cas augmentent, “des mesures seront prises”.

08:37 Dernières données sur les décès | Les données sur les décès dus au coronavirus sont épouvantables. Le gouvernement notifie déjà que plus de 50000 personnes sont décédés du coronavirus en Espagne depuis le début de la pandémie, bien qu’ils en oublient plus de 18 500 notifiés par l’INE. Au cours des dernières 24 heures, ils ont perdu la vie 298 personnes.

08:24 Dernières données de contagion | Les dernières données sur le coronavirus en Espagne ne sont pas bonnes. Les infections continuent de se multiplier: les communautés autonomes notifient la santé 24462 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi dernier, 2 822 parmi eux diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

08h15 Un site Web pour expliquer le vaccin | L’exécutif central a créé une page Web pour résoudre tous les doutes des citoyens sur le vaccin contre le coronavirus. Il a “des informations officielles et mises à jour”, selon le gouvernement. Le nouveau site Web est «www.vacunacovid.gob.es» et répond à des questions telles que «Quand dois-je me faire vacciner? Le vaccin a-t-il des effets secondaires? Quels sont les avantages de se faire vacciner? Puis-je choisir quel vaccin obtenir? o Quels vaccins aurons-nous en Espagne? ».

08:05 Distribution du vaccin | Après leur arrivée, les vols seront répartis dans toute la géographie espagnole. Îles Canaries, Îles Baléares, Ceuta et Melilla ils recevront les doses de l’armée. Ainsi commence la vaccination de masse.

08:05 Communautés qui ont le vaccin | Moncloa a expliqué que les expéditions prévues du vaccin “sont déjà arrivées ou sont sur le point de le faire dans les aéroports espagnols de Madrid, Barcelone, Vitoria, d’abord, puis à Valence et Séville». Dans ce dernier, l’atterrissage est désormais prévu à 08h00.

07:56 Plus de doses que prévu | Il était prévu que 350000 doses de vaccin arriveront de Pfizer contre le coronavirus à l’Espagne, mais enfin 369525 sont arrivés. Son arrivée a souffert d’un retard de livraison dû à un problème logistique de la société pharmaceutique américaine.

07:48 Le vaccin est arrivé | Le premier grand envoi du vaccin contre le coronavirus de Pfizer est déjà en Espagne. Le début de la vaccination dimanche était symbolique en raison du faible nombre de doses et le début massif devait être ce lundi. Un problème dans leur distribution a fait qu’ils n’ont pas pu être envoyés et que c’est ce mardi qu’ils sont arrivés dans notre pays.

Ce mardi, la vaccination de masse contre le coronavirus commence enfin en Espagne. Un jour de retard, la première grande cargaison du vaccin Pfizer est déjà en cours de distribution aux communautés autonomes. De plus, plus de doses sont arrivées que prévu: près de 370 000 contre 350 000 initialement prévues. Le début de la fin de la pandémie est là. Bien entendu, les autorités sanitaires demandent une grande prudence et prudence.