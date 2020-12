COVID-19 :

C’est ainsi qu’ils prévoient de distribuer le vaccin covid-19 en Amérique 3:13

(CNN espagnol) – Le développement de vaccins contre le coronavirus bat son plein. Nous commençons à avoir des détails sur la manière dont ils seront transportés, stockés et distribués. Aujourd’hui, beaucoup se demandent si les gouvernements de leur pays rendront la vaccination obligatoire. C’est ce que les responsables de certains pays d’Amérique latine ont déclaré publiquement jusqu’à présent.

Obliger? Non, “persuader”

«Personne ne peut être forcé de se faire vacciner. Très important et soyez prudent avec cela: personne ne peut être forcé », a déclaré le sous-secrétaire à la Santé du Mexique, Hugo López-Gatell, lors d’une conférence de presse le 21 août. L’application du vaccin contre le covid-19 sera volontaire, a-t-il fait remarquer, mais ce qui peut être fait est «d’essayer de persuader» que se faire vacciner est bénéfique pour la santé de la personne qui reçoit la (les) dose (s) et celle des autres. Le Mexique (avec 1,1 million de cas, selon l’Université Johns Hopkins) a déjà dépassé les 100 000 décès dus au coronavirus, une situation que l’ONU a qualifiée d ‘«atroce». Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que la semaine prochaine, on saura comment le plan de vaccination sera dans le pays.

Dans le même ordre d’idées au Mexique, si les déclarations du ministre de la Santé Ginés González García à CNN le 20 novembre sont prises en compte, en Argentine “en aucun cas” le vaccin contre le covid-19 ne serait obligatoire. «Comme il s’agit d’un vaccin qui est en fait la première fois qu’il est utilisé, il faudra beaucoup d’expérience (…). Nous ne sommes pas en mesure d’obliger », a-t-il déclaré. Et il a réitéré le même mot que López-Gatell a utilisé: le gouvernement va «persuader». Il a ajouté une autre action que le pays doit mener, la neuvième avec le plus de cas au monde (1,4 million) selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins: «convaincre».

L’Argentine prévoit de commencer à vacciner avant la fin de l’année 1:05

L’obligation incombe à l’État

En Colombie (1,3 million de cas), le Congrès a approuvé ce jeudi un projet de loi avec les dispositions sur le vaccin contre le coronavirus, qui va désormais à la présidence pour sa sanction. L’auteur du texte, le représentant Ricardo Ferro, a expliqué que le vaccin dans le pays sera gratuit, mais pas obligatoire. «Le vaccin sera gratuit pour tous les Colombiens quel que soit leur statut socio-économique et leur situation géographique, mais il ne sera pas obligatoire. Chaque Colombien a droit à un vaccin gratuit contre le covid-19, mais personne n’est obligé de l’appliquer », a-t-il expliqué dans une interview à El Tiempo.

D’autres pays de la région ont également annoncé que la vaccination serait volontaire. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, El Salvador (qui compte environ 39 000 cas) et l’Uruguay (avec un peu plus de 6 400 cas et qui a pris des mesures pour faire face à l’augmentation des infections).

Au Pérou (qui est proche d’un million de cas), le vaccin ne sera pas non plus obligatoire. «C’est l’obligation de l’Etat de vacciner. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, ils ne le sont pas », a déclaré le ministre de la Santé Pilar Mazzetti.

Une position différente est celle du Chili (environ 555 000 cas). Le ministre de la Santé, Enrique Paris, a déclaré que bien qu’il ne soit pas un “partisan des obligations” interrogé sur la question sur Radio Infinita, il considère qu’il existe des “groupes à risque” et évoque les personnes âgées, le personnel de santé et les malades chroniques, entre autres. Selon le ministre a déclaré dans l’interview, le gouvernement a calculé que le vaccin “doit être obligatoire” pour environ 5,8 millions de personnes.

Le différend entre Bolsonaro et le gouverneur de Sao Paulo sur l’obligation

La position de Bolsonaro sur le vaccin chinois au Brésil 0:39

Je ne vais pas le porter. C’est mon droit”. Avec cette déclaration, le président du Brésil (6,4 millions de cas), Jair Bolsonaro, n’a laissé aucun doute sur sa position dans le débat sur l’obligation dans laquelle le pays est plongé depuis longtemps. Le gouvernement fédéral, a-t-il dit, rendra les vaccins disponibles “gratuitement” et “volontairement”, bien qu’il ait systématiquement minimisé le COVID-19 pendant des mois avant et après avoir été infecté par le virus, qu’il est venu pour décrire comme “une petite grippe ». Bolsonaro a également fait campagne contre les quarantaines et les isolements imposés par les gouvernements des États.

L’idée de la vaccination volontaire n’est pas partagée par le gouverneur de Sao Paulo, qui s’est publiquement exprimé en faveur de l’obligation. Sao Paulo est l’État le plus touché du deuxième pays avec le plus grand nombre de décès dus au covid-19 et le troisième en nombre d’infections, selon les données de l’Université Johns Hopkins et du ministère brésilien de la Santé.

Dans une interview accordée à CNN Brésil, le gouverneur João Doria a défendu l’obligation et a déclaré que “cela n’a aucun sens” que certaines personnes reçoivent le vaccin et d’autres pas, car ceux qui ne le reçoivent pas pourraient être infectés et propager le virus. La seule exception, pour le hiérarchie, concerne les personnes qui, par «recommandation médicale expresse», ne devraient pas la recevoir, mais pas «par choix individuel». Et il a fait remarquer: Sao Paulo fera “tout son possible”, même dans le domaine juridique, pour rendre la vaccination obligatoire. À partir de MIN 12

Pas ce que l’OPS préfère

L’Organisation panaméricaine de la santé, qui fonctionne comme le bureau régional de l’OMS pour les Amériques, a pris position en faveur de cette obligation.

«Si certaines personnes ne sont pas vaccinées et que la transmission du virus se poursuit, les personnes âgées, les personnes atteintes de cancer, de diabète et d’hypertension qui auraient pu se faire vacciner sont à risque», a déclaré le directeur adjoint de l’agence, Jarbas Barbosa. Selon la revue de l’ONU sur son site Web, les experts de l’OPS ont déclaré que d’autres vaccins sont déjà obligatoires dans la région, par exemple la rougeole, et que «pour que la population entière soit protégée», il faut «atteindre une couverture élevée».

“Le vaccin covid-19 ainsi que d’autres maladies ne constituent pas seulement une protection individuelle, mais tous ceux qui prennent le vaccin aident à protéger ceux qui n’ont pas été vaccinés ou ceux qui l’ont fait, mais qui ne l’ont pas été”, a-t-il ajouté. .

Combien de personnes doivent être vaccinées pour obtenir l’immunité collective?

Les vaccins en développement sont sûrs, disent les experts 2:18

L’une des questions clés est: comment la protection du troupeau contre les maladies est-elle assurée? Cette protection du troupeau, également connue sous le nom d’immunité de troupeau, est le «pourcentage minimum de la population qui doit être vacciné pour protéger la communauté», a expliqué le Dr Elmer Huerta, expert en santé publique et contributeur à CNN en Español. Le nombre “varie en fonction du degré de contagiosité de la maladie”, a-t-il dit. Pour la rougeole, par exemple, il est de 90%. Dans le cas du coronavirus, il a été estimé entre 60% et 70%.

Ces derniers jours, différents pays ont commencé à révéler des détails sur ce à quoi ressembleront les plans de vaccination. Par conséquent, de nouvelles informations sont toujours attendues concernant les dispositions officielles.

Avec des informations de Shasta Darlington, Federico Clarat et Merlin Delcid.