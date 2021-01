COVID-19 :

Ce que nous savons des vaccins chinois contre le covid-19 1:27

(CNN espagnol) – Les vaccins que la Chine fabrique contre le coronavirus ont été présentés comme une option pour plusieurs pays d’Amérique latine. Le Brésil, le Mexique, le Chili et le Pérou font partie des pays qui testent les vaccins de ce pays.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta explore les détails des vaccins des laboratoires Sinopharm, CanSino et Sinovac.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Les vaccins covid-19 disponibles

Les vaccins les plus largement reconnus sont Moderna et Pfizer, développés respectivement par des scientifiques américains et allemands.

D’autres vaccins largement reconnus sont ceux de l’Université d’Oxford, développés en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca, et celui de Johnson & Johnson. C’est une reconnaissance qui est probablement due au prestige de l’Université d’Oxford et aux nombreux produits d’usage quotidien de la société pharmaceutique Johnson & Johnson.

Mais on a beaucoup entendu parler des vaccins chinois ces dernières semaines. Ils ont été positionnés en Amérique latine comme des alternatives importantes aux vaccins susmentionnés.

Aujourd’hui, nous allons faire un bref examen des vaccins développés en Chine.

Les vaccins chinois contre le coronavirus

Il existe trois principaux laboratoires chinois qui ont développé des vaccins contre le covid-19: Sinopharm, CanSino et Sinovac.

Passons en revue un par un.

Vaccin Sinopharm

Le laboratoire Sinopharm dispose déjà de deux vaccins, qui – pour des raisons peu claires – ont été développés à partir d’un coronavirus obtenu d’un patient à Pékin et d’un autre d’un patient à Wuhan.

Les deux types de virus ont été cultivés et deux vaccins ont été obtenus à partir d’eux, qui ont été développés selon la méthode traditionnelle de les inactiver avec des substances chimiques.

Une fois inactivés, les virus perdent leur capacité à provoquer une infection, mais conservent leur capacité à réveiller la formation d’anticorps neutralisants par le système de défense.

Les résultats publiés dans The Lancet en janvier 2021 montrent que le vaccin développé par Sinopharm à Pékin, déjà approuvé en Chine, est sûr et capable de stimuler la production d’anticorps neutralisants.

Concernant l’efficacité du vaccin qui nécessite deux doses, elle a été estimée à 79,34%, donc le 31 décembre, il a été approuvé pour une utilisation d’urgence par l’organisme de réglementation chinois.

Actuellement, les deux vaccins Sinopharm sont testés en phase 3 principalement dans 10 pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient, et un grand avantage pour leur utilisation dans les pays à revenu intermédiaire à faible est qu’ils ne nécessitent pas de congélation pour le stockage et transport.

Récemment, le gouvernement péruvien a annoncé l’achat de 38 millions de doses du vaccin Sinopharm.

Vaccin CanSino

Le laboratoire CanSino, en partenariat avec l’Institut de biologie de l’Académie chinoise des sciences médicales militaires, a développé un vaccin à dose unique basé sur un vecteur, un virus du rhume appelé Ad5.

Leurs études de phase 1 ont été publiées dans The Lancet en mai et leurs études de phase 2, publiées en juillet, ont montré que le vaccin produisait une forte réponse immunitaire et, dans un geste sans précédent, l’armée chinoise a approuvé son utilisation en juin. le considérant comme un «médicament particulièrement nécessaire».

CanSino a commencé ses études de phase 3 dans plusieurs pays en août, dont le Pakistan, la Russie, le Mexique et le Chili.

Ce mardi, malgré le fait que les résultats d’efficacité du vaccin ne soient pas encore disponibles, le président mexicain Manuel Andrés López Obrador a annoncé que – s’il était approuvé – il serait vacciné avec ce vaccin fin février.

Vaccin Sinovac

De son côté, le laboratoire Sinovac, une entreprise privée chinoise, a développé un vaccin appelé CoronaVac qui, comme celui de Sinopharm, est basé sur un virus inactivé.

Leurs études de phase 1-2 ont été publiées dans The Lancet en novembre 2020, montrant chez 743 volontaires qu’ils avaient une production comparativement modeste d’anticorps neutralisants, sans effets indésirables graves.

L’efficacité de CoronaVac a été sujette à incertitude, ayant été annoncé le 12 janvier que, dans une étude de phase 3 réalisée au Brésil, le vaccin avait atteint une efficacité moyenne de 50,38%, soulignant qu’il pourrait prévenir près de 78% des cas. légers et 100% des cas modérés et sévères.

En résumé, les vaccins chinois, à l’exception de Sinovac, ont des niveaux d’efficacité élevés et tous ont montré de faibles niveaux d’effets secondaires.

En raison de leur stockage dans des réfrigérateurs courants, les vaccins chinois présentent un grand avantage pour une utilisation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Malheureusement, ces vaccins seront parmi les plus chers du marché.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.