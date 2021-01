COVID-19 :

WASHINGTON – Le gouvernement fédéral demande aux États d’accélérer la livraison de vaccins COVID-19 aux personnes de 65 ans et plus et à d’autres secteurs à haut risque en ne continuant pas à retenir la deuxième des deux doses, ont annoncé mardi des responsables.

Le secrétaire à la Santé, Alex Azar, a déclaré que «le gouvernement des États a eu une vision trop étroite».

C’est pourquoi, a-t-il dit, le gouvernement demande maintenant aux États de vacciner les personnes de plus de 65 ans et de moins de 65 ans avec des problèmes de santé sous-jacents qui en font une population à haut risque. Il a déclaré que la production de vaccins a atteint un niveau tel que la deuxième dose peut être fournie à mesure que la production répond à la demande.

“Nous pensons maintenant que notre fabrication est suffisamment prévisible pour pouvoir garantir que des secondes doses seront disponibles avec la production actuelle”, a déclaré Azar à la télévision ABC. «C’est pourquoi tout est à la disposition de nos États et de nos travailleurs de la santé».

Chaque État a son propre plan de vaccination, basé sur les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les recommandations du CDC donnent la priorité aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de soins infirmiers.

Mais de nombreux Américains sont dégoûtés par la lenteur de la vaccination alors que le nombre de morts continue d’augmenter. Plus de 376 000 personnes sont décédées, selon la base de données de l’Université Johns Hopkins.

Une personne non identifiée a été testée positive pour le virus ces derniers jours après qu’une foule a pris d’assaut le siège du Congrès américain.

Azar a déclaré que le moment était venu d’avancer «vers la phase suivante de la campagne de vaccination et d’élargir la population éligible pour recevoir la première dose.

Cela signifie également augmenter le nombre de sites où les gens peuvent recevoir le vaccin en incorporant des centres de santé communautaires et des pharmacies.

«Nous avons déjà distribué des vaccins excédentaires aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de soins infirmiers», a déclaré Azar. «Nous devons avoir plus de canaux d’approvisionnement. Nous devons l’apporter aux pharmacies et aux centres de santé communautaires ».

Il a déclaré que le gouvernement fédéral “enverra des équipes de soutien dans les États qui mènent des campagnes de vaccination de masse s’ils le souhaitent”.

Un discours du président élu Joe Biden est prévu jeudi, expliquant son plan pour accélérer la vaccination au début de son administration. Son équipe de transition a promis de délivrer autant de doses que possible au lieu de la politique actuelle de Trump de retenir des millions de doses pour assurer la deuxième vaccination de ceux qui ont reçu la première.

Le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite une deuxième dose trois semaines après la première. Le vaccin Moderna nécessite une deuxième dose à quatre semaines. Il existe des vaccins en phase d’essai qui nécessitent une dose unique.