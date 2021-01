COVID-19 :

Le vaccin expérimental Janssen COVID-19, développé par la société pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson, a montré une réponse immunitaire très efficace dans les premiers essais, avec seulement une dose minimale et des effets secondaires minimes. Pendant, les premières études sur le vaccin aux nanoparticules ont donné des indices selon lesquels il pourrait fournir une immunité robuste, fournissant également une dose unique. Ce vaccin serait également très peu coûteux et ne nécessiterait pas de conditions de stockage particulières.

Comment fonctionne le vaccin Johnson & Johnson?

Le vaccin de Johnson & Johnson ne fonctionne pas avec la technologie d’ARNm comme Pfizer / BioNTech et Moderna, mais à la place utilise une approche différente appelée, pour l’instant, Ad26.COV2.S, par son nom expérimental.

Ad26. COV2-S utiliser une version affaiblie de l’adénovirus 26, un virus du rhume, pour transporter le matériel génétique du virus dans l’organisme. De cette manière, les cellules humaines produisent des fragments du virus, permettant au système immunitaire de les reconnaître et de les combattre.

Test du vaccin Janssen COVID-19

Les chercheurs ont testé dans un essai combiné de phase 1 et 2 qui une ou deux doses du vaccin ont suscité des réponses d’anticorps et de lymphocytes T contre le coronavirus. Les essais de phase 3 en cours montreront si le vaccin protège les personnes contre l’infection et les symptômes.

A ce stade préliminaire, le vaccin a été testé sur environ 800 volontaires aux États-Unis, en Belgique et aux Pays-Bas, chez les personnes âgées de 65 ans et plus et dans un groupe de 18 à 55 ans.

Les résultats, publiés dans le New England Journal of Medicine, montrent que suscité des anticorps neutralisants qui ont empêché le virus d’infecter les cellules à partir du jour 29 de la première dose, chez 90% des participants. Chez tous les individus, les anticorps étaient stables pendant au moins 71 jours.

“Le vaccin a suscité une forte réponse humorale chez la plupart des volontaires avec une dose unique, quel que soit le groupe d’âge”, ont écrit les chercheurs. Ce que l’entreprise enquête actuellement est si une deuxième dose augmenterait l’efficacité ainsi que la durabilité de la réponse immunitaire.

Les effets secondaires qui ont été trouvés étaient légers: maux de tête, courbatures et, dans certains cas, fièvre.

Résultats des études sur les vaccins à nanoparticules

Une étude préclinique menée avec un vaccin COVID-19 à base de nanoparticules et récemment publiée dans la revue ACS Central Science, suggère que cette technologie pourrait fournir une immunité robuste avec une seule dose.

Ce type de vaccins ils sont faciles à stocker et à transporter, pour lequel on pense que cela pourrait être un moyen moins coûteux et plus sûr de contrôler la pandémie. Bien que les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna soient considérés comme très efficaces et rapides à développer, ils sont très coûteux en raison de leurs coûts de fabrication et de logistique.

Le vaccin Pfizer doit être conservé entre –80 et –60 ° C, dans un congélateur spécial. Et les deux comme celui-ci, comme celui de Moderna, doivent être administrés en deux doses à plusieurs semaines d’intervalle.

Le prototype de vaccin aux nanoparticules

Des biochimistes de l’Université de Stanford, en Californie, dirigés par le Dr Peter S. Kim, ont créé un prototype de vaccin à nanoparticules qui il peut être stocké et expédié sous forme de poudre lyophilisée. La technologie est basée sur des nanoparticules d’une protéine contenant du fer appelée ferritine, qui est recouverte de plusieurs des protéines de pointe que le virus utilise pour pénétrer dans ses cellules hôtes.

Des tests antérieurs ont montré que ces protéines virales imitent très efficacement des virus entiers, suscitant une réponse immunitaire plus forte que celle obtenue en leur injectant les protéines virales isolées.

Pour créer ce prototype de vaccin, les biochimistes ont formulé une version abrégée du pic viral, qui est plus facile à synthétiser et à utiliser. Ils ont attaché ces pics à des nanoparticules de ferritine, puis ont utilisé la microscopie électronique pour confirmer la validité de la structure.

Dans les études sur les souris, ils ont comparé les performances de ce vaccin à nanoparticules avec quatre autres vaccins. Ce qui a été découvert, c’est qu’une dose de l’un quelconque des vaccins à nanoparticules a amené le système immunitaire des animaux à créer des anticorps neutralisants. Ces anticorps sont considérés comme plus efficaces, car ils ne permettent pas au virus de pénétrer dans les cellules.

Production d’anticorps

Une seule dose généré deux fois plus d’anticorps que les patients en avaient dans leur sang récemment récupéré de COVID-19. Mais la même dose des autres vaccins a suscité peu ou pas d’anticorps neutralisants.

Les chercheurs avertissent que son vaccin à base de nanoparticules est toujours en cours d’élaboration. Mais ils ont déclaré avoir réussi à prouver qu’en cas d’urgence, un vaccin à base de nanoparticules pouvait être développé extrêmement rapidement.

Les chercheurs avertissent que son vaccin à base de nanoparticules est toujours en cours d'élaboration. Mais ils ont déclaré avoir réussi à prouver qu'en cas d'urgence, un vaccin à base de nanoparticules pouvait être développé extrêmement rapidement.