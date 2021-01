COVID-19 :

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, Il n’est pas concerné, désolé par les chiffres désastreux enregistrés par des communautés telles que Valence et Estrémadure, toutes deux gouvernées par le PSOE, comme le montrent les données de Madrid au milieu de la deuxième vague. Valence enregistre actuellement le taux d’occupation le plus élevé pour les lits de soins intensifs en raison de Covid, 43,29%, mais les responsables de la santé, Illa et Simón, n’ont pas pensé à faire pression de la même manière qu’Isabel Díaz Ayuso a subi des pressions. .

Simón reproche aux Espagnols d’avoir apprécié Noël en assouplissant les mesures contre Covid. Et il prévient que janvier sera un mois compliqué, avec une croissance significative des cas et de la pression hospitalière. Rien de dit lorsque les images de la Parade des Trois Rois organisée par la Mairie de Valence, sous la tutelle de Monica Oltra.

Aujourd’hui, Valence est dans une situation critique, comme l’ont dénoncé des politiciens de l’opposition tels que Toni Cantó. Le taux d’occupation des lits de soins intensifs par les patients Covid est passé à 43,29% dans la Communauté valencienne, établissant un nouveau record et le pourcentage le plus élevé d’Espagne, tout en menant également le taux d’occupation des lits aigus avec 27,90%, selon les données du ministère de la Santé ce mardi.

Ainsi, il y a actuellement 468 patients Covid admis dans les lits de soins intensifs de Valence, ce qui représente un taux d’occupation de 43,29%, bien au-dessus des 25% que le ministère marque comme un risque extrême dans les indicateurs pour évaluer l’évolution de la pandémie. et trois points de plus qu’hier, alors que le pourcentage est de 40,04%. La moyenne nationale est de 26,97%,

De son côté, le taux d’occupation des lits de soins aigus est de 27,90% avec 3 264 patients hospitalisés Covid, au-dessus du seuil de 15% qui indique un risque extrême et supérieur aux 26,41% d’hier. De cette manière, la Communauté valencienne mène également le pourcentage d’hospitalisations des patients Covid contre 14,21% de la moyenne nationale.

L’incidence cumulée continue également d’augmenter, avec 565,75 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours contre 516,87 cas signalés hier, et le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes testées positives pour l’infection. Parmi tous les tests réalisés, il s’élève à 29,08% contre 28,54% hier.

Pression d’assistance

Pour sa part, selon les données du syndicat CESM, la plus forte augmentation de l’occupation des lits critiques a été enregistrée à l’hôpital clinique avec 38 lits occupés, huit de plus qu’hier; dans le General de Castellón avec 15 lits, sept autres; à Gandia, il y en a 20, deux de plus; à San Juan 13, deux de plus; à Elda 23, trois autres; au General de Elche 21, quatre de plus et à La Fe il y a 30 lits plus 7 lits de réanimation,

En revanche, à Torrevieja il y a 14 lits occupés, 35 de moins, Vinaròs il y a 8 lits occupés, un de moins; à La Plana 6 lits, un de moins; à Peset, il y en a 15, un de moins; dans Lliria 3, un de moins; à La Marina Baixa 3, deux de moins, à General de Alicante 21, quatre de moins. Dans l’Arnau, les 12 lits sont occupés, à Xàtiva dans 13, à Dénia 12, à Alcoi 6, à Vinalopó 12 et à Orihuela 18.