COVID-19 :

La tempête ne se calme pas au Valencia Club de Fútbol, ​​qui a été secoué par Covid-19 ces dernières semaines. Au cours des 20 derniers jours, l’entité Mestalla a rendu public que jusqu’à trois footballeurs sont infectés par la maladie, après avoir annoncé le dernier mardi matin. C’est du côté de Toni Lato, selon les déclarations de l’entraîneur de l’équipe levantine, Javi Gracia.



Après les derniers tests COVID-19 effectués hier, lundi, un cas positif a été confirmé chez l’un des footballeurs de la première équipe, de sorte qu’il a déjà été isolé chez lui, ainsi que ses proches et a activé le protocole COVID, en suivant les critères stricts des protocoles de LaLiga et du club lui-même.

Les deux premières infections ont été donnés quelques jours après la pause de l’équipe nationale et après la Mestalla jouera à Vitoria contre Alavés, où Manu García a annoncé son positif après avoir participé au match. À cette liste s’ajoute la personne infectée d’aujourd’hui, Lato, qui a déjà été isolée et Je peux à peine jouer dans le reste de 2020.

Lato est le cinquième footballeur qui en a souffert depuis le début de la saison et c’est pourquoi le club essaie de prendre autant de précautions que possible. Aujourd’hui, ils se sont de nouveau habillés dans les gradins d’Antonio Puchades et ils se sont entraînés en groupes divisés. Curieusement, le jour où l’équipe qui a vu à quel point elle a été à nouveau secouée par la pandémie, Kang-in Lee est retourné au travail comme un de plus après avoir passé plusieurs semaines en isolement précisément à cause de la contagion de la maladie.