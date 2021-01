COVID-19 :

Valence enfin voyagera demain dimanche à Valladolid pour jouer la 18e journée de LaLiga Santander. Ceux de Mestalla ont avancé leur voyage à aujourd’hui samedi avec l’idée d’essayer d’éviter la tempête et d’y aller avec beaucoup de temps au cas où quelque chose d’imprévu se produirait pendant le voyage, quelque chose qui sans aller plus loin c’est arrivé au Real Madrid lors de son éternel décollage vers Pampelune.

Cependant, LaLiga a recommandé aux Noirs et Blancs de rester fidèles au protocole anti Covid-19 ce qui donne les clubs voyager le jour même de la réunion autant que possible, de passer le moins de temps possible dans des espaces clos. Le duel se jouera à 21h00 dimanche et Le che voyagera le matin donc a priori ils partiront avec beaucoup de temps au cas où un événement inattendu surviendrait. Le Real Valladolid n’a pas pu s’entraîner samedi matin.

Certes, la péninsule est attaquée à parts égales par une tempête intense, mais aussi par une troisième vague d’infections qui a la société à la pointe. Sans aller plus loin, aujourd’hui en la Communauté valencienne a battu des records d’infections, avec 6240 en 24 heures, il est donc conseillé d’éviter les revers dus à la météo, mais aussi de prévenir d’éventuelles infections.