COVID-19 :

Toutes les alarmes se sont déclenchées dans la capitale de la Turia quand Ce matin, le footballeur Alavés Manu García a été testé positif au Covid-19. Le joueur était pendant 35 minutes dans le jeu que le Che et leur équipe ont joué dimanche et ont laissé un instantané étreignant avec neveu Cela a appelé à plus d’inquiétude. Cependant, pour le moment, l’alerte est réduite et tous les footballeurs, y compris Sobrino, se sont entraînés normalement.

L’équipe qui a subi le test d’antigène à l’arrivée à la Ciudad Deportiva, qui prend un peu plus de 15 minutes pour donner des résultats et dans laquelle ils ont tous testé négatif. Ainsi, les gros titres ont commencé à faire de l’exercice dans le gymnase couvert et les joueurs qui ne figuraient pas dans les onze hier ont fait de même sur le terrain. Avec une normalité totale, le Vallejo, Sorbino, Esquerdo, Guedes, Lato et compagnie avec l’espoir que ce tonique des «négatifs» soit maintenu.

Sobrino était en contact direct avec Manu García, mais a été testé négatif dans le test effectué par le club. ALAVÉS.

Dans tous les cas, le club Mestalla reste vigilant. S’il est vrai que, contrairement à la PCR, le test antigénique permet d’identifier si la cellule virale est à l’intérieur du corps même si elle ne s’est pas encore propagée, la possibilité qu’un footballeur l’incube est une réalité. Malgré cela, les cadres supérieurs du club sont calmes et cfaire confiance au protocole ils suivent pour éviter une épidémie s’il y a finalement des signes positifs. Jusqu’à aujourd’hui, Valence n’a ajouté aucun positif pour Covid-19 ce cours.

L’autre nom propre est Maxi gomez, qui hier n’a pas voyagé avec le reste du groupe et après 14 jours, il a recommencé à faire de l’exercice normalement. Il est vrai que les séances d’après-match sont généralement assez fluides, mais il est également vrai que jusqu’à aujourd’hui je n’avais pas travaillé sur le green avec un ballon de groupe. depuis qu’il a remarqué le premier inconfort dans son genou après le duel contre Ream Madrid, qui l’a séparé d’hier à Vitoria.