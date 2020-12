COVID-19 :

MEXIQUE – Toutes les activités non essentielles doivent être suspendues dans la vallée du Mexique à partir de demain jusqu’au 10 janvier 2021, en raison du rebond des cas de COVID-19.

La décision de revenir au feu rouge dans la capitale mexicaine et dans l’État du Mexique a été communiquée ce vendredi par le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, qui était accompagné des dirigeants des deux entités, Claudia Sheinbaum et Alfredo del Mazo.

“Nous aurons une suspension temporaire de certaines activités économiques, il est évident que toute activité économique ne peut être suspendue et que les activités essentielles doivent être maintenues.”

“On s’attendait à ce que tous les pays de l’hémisphère aient un rebond en octobre () et comme nous l’avions anticipé et dès la première semaine d’octobre, un conglomérat de la région centrale a rebondi”, a déclaré le sous-secrétaire López-Gatell.

Les secteurs essentiels qui resteront sont la vente d’aliments non préparés et préparés exclusivement en tant que service de livraison et non en tant que service local.

Également les secteurs de l’énergie, des transports, de la fabrication et de la santé. Outre les salons funéraires, les secteurs de la construction et des télécommunications.

C’est une nouvelle en développement …