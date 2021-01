COVID-19 :

(CNN espagnol) – Ces dernières semaines, nous avons connu de nouvelles variantes de coronavirus. Les plus connus sont ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil.

Laquelle de ces variations s’est avérée la plus meurtrière? Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta l’analyse et explique les différences entre la souche, la lignée et la variante.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Les nouvelles sur les variantes du nouveau coronavirus sont de plus en plus fréquentes chaque jour. Aujourd’hui, nous verrons quelles sont les variantes, combien ont été enregistrées jusqu’à présent et ce que l’on sait sur leur capacité possible à causer plus de décès.

Différences entre variante, souche et lignée

Tout d’abord, définissons les termes souche, lignée et variante.

Il faut préciser que ces termes sont complexes à définir, même pour les spécialistes.

Pour comprendre ce qu’est une souche, une lignée ou une variante, il faut d’abord comprendre ce qu’est une mutation et pour cela, il est important de se rappeler que les virus ne sont pas des êtres vivants, puisqu’ils ne sont pas nés, ils ne croissent pas et ne meurent pas.

Qu’est-ce qu’un virus?

Les virus sont des molécules qui n’ont qu’une seule raison d’exister, leur reproduction. Pour ce faire, ils infectent les cellules vivantes, prennent le contrôle de votre système reproducteur et se reproduisent en en faisant des milliards de copies, provoquant ainsi des maladies.

Le fait qu’un virus se copie de lui-même est ce que l’on appelle en biologie moléculaire la réplication, un phénomène biologique complexe dans lequel le génome ou l’acide nucléique du virus (qui dans le cas du SRAS-CoV-2 est un ARN) est multiplié par centaines des millions de fois. Dans ce processus de réplication, des changements se produisent normalement dans le génome du virus, qui sont appelés mutations.

Lorsque ces mutations sont simples et n’affectent pas le comportement du virus, elles sont appelées lignées et se produisent dans une zone géographique spécifique. Ainsi, il parle de la lignée originelle du virus apparu à Wuhan, et des lignées européennes, américaines, etc. Les lignées sont utilisées pour suivre l’évolution temporelle et géographique du virus.

Mais si les mutations qui se produisent lors de la réplication sont suffisamment nombreuses ou sont localisées dans certaines parties du virus et que ces mutations donnent au virus une sorte d’avantage évolutif, par exemple en le rendant plus infectieux, on parle déjà d’un variant.

De son côté, le développement d’une souche implique un changement génétique plus profond, car cela signifie qu’un type de virus a été produit avec un comportement fondamentalement différent, comme être capable d’affecter la voie de l’infection, par exemple.

Variantes du nouveau coronavirus

Plus un virus circule dans une communauté (c’est-à-dire, plus il a de chances de se répliquer), plus il est probable que des mutations se produiront et que des variantes se formeront. Certains de ceux qui ont été trouvés jusqu’à présent (car il y en a très probablement beaucoup plus) se trouvent au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Brésil.

Les plus connues sont la variante britannique – qui rend le virus beaucoup plus contagieux – et la variante sud-africaine et brésilienne, qui, en plus d’être plus contagieuse, menacent l’efficacité des vaccins.

La variante britannique, la plus meurtrière?

La variante britannique, appelée B.1.1.7, a été détectée le 20 septembre dans le Kent, au sud de Londres, causant 20 et 30% des cas de covid-19 dans cette région à la mi-novembre et début décembre, 60% des cas.

Des mutations se sont produites dans la partie du pic qui contrôle l’entrée du virus dans les cellules, on a donc vu que le nouveau variant est plus contagieux que l’original.

Récemment, cependant, Boris Johnson, Premier ministre de Grande-Bretagne, a déclaré que la variante apparue dans son pays, en plus d’être plus contagieuse, pourrait être plus meurtrière, laissant entendre que la variante du virus pourrait provoquer un covid-19 plus mortel. .

Cette déclaration – cette variété est plus mortelle – peut être interprétée de deux manières.

La première est que cette mortalité plus élevée peut être due au fait que la variante du virus provoque un covid-19 différent, c’est-à-dire un nouveau type de maladie plus mortelle.

La seconde est que la mortalité plus élevée est due au fait que – parce qu’elle est plus contagieuse – il y a un plus grand nombre de cas en peu de temps, et que, à mesure que les cas augmentent, les cas graves et compliqués augmentent proportionnellement, augmentant ainsi aussi des morts.

Que disent les scientifiques?

Selon Luciana Borio, conseillère covid-19 pour l’administration Biden, il n’y a jusqu’à présent aucune preuve biologique que le virus provoque une maladie différente, plus mortelle, donc – à moins que de nouvelles informations ne soient disponibles – les décès supplémentaires pourraient être causés par l’augmentation proportionnelle. dans les infections et les personnes qui s’aggravent.

Le message pratique pour les auditeurs de ce podcast est que, quelle que soit la variante qui circule dans votre lieu de résidence, la prévention des infections doit guider toutes vos actions.

En ce sens, il serait conseillé d’utiliser un double masque ou un respirateur ou un masque N95 ou KN95 chaque fois que vous avez des gens autour.

D’autre part, se distancer physiquement des personnes qui n’appartiennent pas au noyau familial qui vivent à la maison et se laver les mains régulièrement devraient être les actions que nous devrions pratiquer jusqu’à ce que la grande majorité des personnes aient été vaccinées.

