COVID-19 :

Ventiler est “Encore mieux” que le lavage des mains pour éviter la contagion du SRAS-CoV-2. C’est avec force que le chef épidémiologiste allemand s’est exprimé, Christian Drosten, quand en septembre dernier, sur son podcast sur le NDR, il a assuré qu’il n’avait pas arrêté d’aller au restaurant, «mais toujours dans le Extérieur«.

Le ministère espagnol de la Santé maintient une relation de respect très strict des preuves scientifiques concernant la voie de contagion par les aérosols, et est très prudent lors de sa reconnaissance.

Cette théorie suppose que, comme le soulignent différentes équipes de chercheurs, la contagion due à la respiration du “ nuage ” de microparticules est courante qui laisse une personne infectée lorsqu’elle expire de l’air dans une pièce fermée sans ventilation.

Malgré le fait que ni la Santé, ni l’OMS, ni les CDC des États-Unis ne la considèrent comme la principale voie d’infection, ils ne cessent de recommander de ventiler les espaces clos avec des personnes. Naturellement ou mécaniquement. Mais bien faire les choses est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Une équipe de l’Université de Cambridge a ouvert des portes, des fenêtres et des extracteurs dans une pièce … virtuelle. Un modèle de pièce recréé par ordinateur, seul moyen de calculer avec précision la dynamique complexe de l’air en mouvement face à des facteurs tels que la pression ou la chaleur.

Dans leur étude avancée dans le numéro du 25 novembre du Journal of Fluid Mechanics, les chercheurs posent trois scénarios avec une personne infectée au milieu d’une pièce. Vous pouvez les voir en détail dans la vidéo qui dirige ces informations.

Les 5 à 8 premières secondes après une toux sont décisives pour laisser les aérosols dans l’air. Le volume du nuage respiratoire sans masque est 7 fois supérieur à celui d’un chirurgical et 23 fois supérieur à celui d’un FFP2.

En bref, considérez l’utilisation d’un masque est indispensable pour empêcher la formation de colonnes diagonales d’air chaud à partir de l’haleine de la personne infectée. Avoir une fenêtre ou une porte ouverte peut avoir l’effet contraire à celui souhaité si, dans la ligne où l’air entre, une autre personne se tient debout. Le courant peut déplacer cette colonne d’aérosols possibles «contaminé» vers le visage de la seconde.

Quand la climatisation ou le jet chaud compliquent tout

Comme démontré avec neuf infections à distance d’une personne infectée dans un restaurant à Guazhou (Chine), mettre un vventilateur ou climatiseurs soufflant du côté de la pièce peut aider à propager le virus. Sauf s’il y a un site d’échappement ou d’échappement fonctionnant à l’autre extrémité.

L’équipe de Cambridge vient corroborer avec leur modèle ce qui s’est passé à cet endroit. Les systèmes de ‘ventilation mixte’ largement utilisés dans les bureaux sans fenêtres ouvertes, ils dispersent les polluants atmosphériques uniformément dans l’espace. Ces contaminants peuvent inclure des gouttelettes et des aérosols, contenant potentiellement des virus.

«Bien que le contrôle direct des gouttelettes et des aérosols à l’intérieur soit difficile, nous expirons du dioxyde de carbone qui peut être mesuré facilement et utilisé comme indicateur du risque d’infection », explique le professeur Paul Linden du Département de mathématiques appliquées et théoriques de Cambridge au Royaume-Uni.

«Les petits aérosols respiratoires sont transportés avec le dioxyde de carbone produit par la respiration par les flux de ventilation. Ongle une ventilation insuffisante peut conduire à une concentration élevée de dioxyde de carbone, qui à son tour pourrait augmenter le risque d’exposition au virus ».

Les compteurs de CO2 portables peuvent nous donner des indices sur la ventilation ou non d’une pièce avec des personnes.

Mais, comme l’avertit la chercheuse Teresa Curó (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-CSIC), en dehors de cette étude, le flux d’air dans les pièces est complexe et Cela dépend de l’emplacement des évents, des fenêtres et des portes.

Également de la convection (air qui monte et descend) générée par la chaleur émise par les personnes et les équipements d’un bâtiment. «Dans leur modèle, ils supposent que une certaine stratification (couches) d’air en fonction de la température, mais il faudrait avoir de hauts plafonds », explique cet expert en ventilation à Newtral.es.

D’autres variables, telles que les gens bougent ou parlent, les portes qui s’ouvrent ou se ferment, ou les modifications des conditions extérieures des bâtiments à ventilation naturelle, affectent ces flux et par conséquent influencent le risque d’exposition au virus. Bref, il est vraiment difficile de parler d’une seule ventilation parfaite.

Comment ventiler les salles de classe?

Ce ne serait pas la première pandémie dans laquelle les classes ont déménagé à l’extérieur. «Avec des avantages incontestables, il n’est pas exempt de difficultés logistiques, spatiales ou météorologiques», précise le Dr Crose. Alors, comment ventiler maintenant que le froid arrive?

C’est ainsi que les salles de classe doivent être ventilées selon le CSIC

Des chercheurs du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) et des techniciens de l’Association Mesura ont développé un guide qui donne des directives sur la façon dont la ventilation devrait être dans les salles de classe pour réduire le risque d’infection par le SRAS-CoV-2.

(Tapez sur l’image pour agrandir)

Les chercheurs indiquent dans le guide que la réduction du risque de contagion est obtenue en réduisant l’émission et l’exposition aux particules en suspension, aux aérosols, susceptibles de contenir des virus. Ils suivent les directives d’un autre guide de l’Université de Harvard.

Les experts insistent sur le fait que activités extérieures ils sont toujours préférables à l’intérieur. Dans le cas où l’activité doit être à l’intérieur, il est préférable dans les salles de classe avec ventilation naturelle, en particulier ventilation croisée (fenêtres et portes sur les côtés opposés avec différence de température intérieure-extérieure pour générer du courant).

De plus, l’utilisation de kits individuels d’extracteur ou de roue si la ventilation naturelle ne suffit pas. En cas de systèmes de ventilation centralisés, le débit d’air extérieur doit être augmenté et la recirculation doit être réduite.

Si aucun moyen de ventilation ne peut être utilisé, l’air doit être purifié avec équipement équipé de filtres HEPA.

La solution peut être une combinaison d’options. Pour évaluer si une configuration donnée est suffisante, le guide demande de recourir à Compteurs de CO2 dans la chambre.

Le @CSIC a développé un guide de ventilation en classe pour réduire le risque de contagion par # COVID19. Des directives sont données pour la ventilation et la purification de l’air en fonction du volume de la pièce, du nombre et de l’âge des occupants et du type d’activité. ➡️ https://t.co/7vdjSLwK8o pic.twitter.com/uDekKhqe8R – Ministère de la science et de l’innovation (@CienciaGob) 21 octobre 2020

La réglementation espagnole sur la qualité de l’air intérieur et la ventilation des espaces d’enseignement est contenue dans le Règlement des installations thermiques des bâtiments (RITE), (Document de base DB-HE2, sur les conditions des installations thermiques).

Entre lui 90% et 95% de ces bâtiments ont été construits avant ce règlement, c’est-à-dire avant 2006. 60% de ces centres ont été créés avant même qu’il n’y ait des réglementations connexes (1980).

Les Ministères de l’éducation et de la PF et les universités ont formulé de brèves recommandations sur la ventilation pour le nouveau cours.

Selon un accord, déjà en 2015, l’OMS a donné des directives plus claires, telles que la mesure du CO₂. Comme collecté dans The Conversation, des valeurs supérieures à 1000 ppm indiquent une mauvaise ventilation.

Mais alors, les fenêtres s’ouvrent tout le temps? Air mécanique? Ou des purificateurs?

“Une ventilation contrôlée filtre et dilue adéquatement le CO₂.” Les purificateurs aident à nettoyer l’air, bien qu’ils ne diluent pas ce gaz. Bien que ces appareils doivent être propres et bien entretenus.

Des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont utilisé un modèle informatique pour explorer le transport des aérosols dans une salle de classe climatisée. Ils ont découvert que l’ouverture de Windows augmente la fraction de particules quittant le système de près de 40%, tout en réduisant la transmission des aérosols entre les personnes à l’intérieur.

Dans ce modèle, vous pouvez voir la puissance des extracteurs (ci-dessus) pour libérer des aérosols à grande vitesse (rougeâtre) dans une salle de classe

«Près de 70% des particules d’un micron expirées sortent lorsque les fenêtres sont ouvertes», explique Khaled Talaat, l’un des auteurs. «Et la climatisation repousse jusqu’à 50% des particules libéré lors de l’expiration et de la parole, mais le reste se dépose sur les surfaces de la pièce et peut rentrer dans l’air.

Mais pour cela, le système devrait être bien conçu par rapport à l’enceinte. Alors, nous retournons aux fenêtres. «Pour les cas de ventilation naturelle, il est possible d’utiliser des équipements autonomes avec des filtres HEPA, avec une rétention d’aérosols supérieure à 99,95% qui permettent un renouvellement d’air élevé et une utilisation continue», explique Crenden.

Il est également recommandé de programmer des périodes de ventilation coordonnées. «La ventilation croisée (mise en courant) doit éviter les situations de transmission possible entre les espaces. C’est-à-dire, une mauvaise chose si ce vent que nous générons traîne les respirations d’une salle de classe vers les couloirs, et que l’air y reste piégé.

Pour l’expert, il faut s’occuper des espaces non ventilés et des salles de bain fermées. “Ces derniers devraient avoir leur propre extraction continue.” Bien que Talaat, du Nouveau-Mexique, se concentre sur la ventilation mécanique, il faut reconnaître que Chaque classe a une infrastructure différente.

La plupart n’ont pas de tels systèmes. Alors le Fenêtres et portes, avec les vêtements chauds et le chauffage, semblent les seuls alliés dans de nombreux cas. Ensemble à la Compteurs de CO2. Laissez l’air circuler, si nécessaire.