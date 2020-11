COVID-19 :

Ces derniers jours, un message intitulé “La situation actuelle en Espagne” a été viralisé sur les réseaux sociaux, indiquant que la pandémie nous quitte vidéos de l’hôpital vide, qui dans “de nombreux pays européens” COVID-19 a disparu, que le gouvernement de Pedro Sánchez est le seul à avoir imposé le port du masque à la population, ou que les agents de santé se sont vu interdire de parler, entre autres. Le texte est composé pour les déclarations vraies, mais aussi pour les mensonges et les informations déformées. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Vidéos d’hôpitaux vides

Les doutes sur la saturation des hôpitaux est le premier des énoncés du message. Ces préoccupations, accompagnées de vidéos, ont déjà atteint l’équipe de Newtral.es à plusieurs reprises à via le service de vérification WhatsApp (+34627 28 08 15). L’un des enregistrements les plus partagés il y a quelques semaines a été réalisé à l’hôpital Miguel Servet de Saragosse. Un autre, à l’hôpital de Son Espases, à Palma de Majorque.

Le bureau de communication du centre aragonais nous a dit ce qui suit début septembre: «Tant dans cet hôpital que dans tous nous nous sommes habitués à la surpopulation, et l’ordre maintenant est qu’il n’y a presque plus de monde dans les salles d’attente. C’est pourquoi nous avons des sièges recouverts de ruban adhésif pour qu’ils ne soient pas occupés. De plus, dans les couloirs, il ne peut y avoir de gens qui attendent, donc les médecins doivent prendre moins de rendez-vous ».

Ils nous ont expliqué que la réalité peut être déformée selon les zones du centre médical et l’heure à laquelle les vidéos sont enregistrées: «A 16h. dans l’après-midi, par exemple, il n’y aura personne. Mais si vous enregistrez une vidéo à 8 heures du matin au point d’information où sont remis les billets pour les chirurgies et l’admission, on dirait que l’hôpital est effondré».

Il y a quelques jours, à Newtral.es, nous avons fait une visite des USI des hôpitaux de La Paz, El Marañón, Ramón y Cajal et le 12 octobre, pour prendre le pouls de l’évolution de la pandémie dans la Communauté de Madrid. Marta Arribas Estrada, députée à l’action syndicale et déléguée SATSE de La Paz, a assuré à l’époque que la situation était “préoccupante”.

BOE: plus c’est positif, plus il y a d’euros pour les autonomies

Un autre argument sur lequel se fonde la chaîne de diffusion est que “plus il y a de positif, plus il y a d’euros pour les autonomies”. Le mercredi 22 juillet, la distribution du premier 6000 millions d’euros sur les 16000 alloués au Fonds COVID-19.

Comme nous l’avons déjà expliqué, la distribution de cette première partie du fonds s’est faite suivant les critères de la «population protégée» de chaque communauté, le nombre de tests PCR effectués, le nombre de cas signalés et le nombre de personnes hospitalisées et admises en USI.

La Communauté de Madrid, avec environ 1,5 million d’euros, et la Catalogne, avec 1,2 million, les zones du pays avec le plus de cas de coronavirus enregistrés à cette époque, ont été celles qui ont reçu le plus d’argent, 45,7% du total.

La deuxième tranche, de 2 000 millions d’euros, a également été fournie pour l’éducation. Les quantités ils ont été répartis selon la population de 0 à 16 ans et la population de 17 à 24 ans, recueillies dans le cadre du recensement. Dans ce cas, l’Andalousie (383 856,98 euros) et la Catalogne (337 438,19 euros) sont les communautés qui en ont le plus bénéficié.

Encore encore à livrer 3 000 millions destinés aux dépenses de santé et 5 000 millions destinés à compenser la baisse des revenus due à la baisse de l’activité économique, tous deux avec novembre comme date de distribution.

Les médecins décident de la cause du décès

Une autre des déclarations trompeuses de la chaîne est que «les médecins décideront de la cause du décès». Mais les médecins ne «décident» pas, mais certifient que le décès est survenu pour la raison diagnostiquée. Selon la publication Action médicale en cas de décès, de l’illustre Collège des médecins de Madrid, l’obligation de remplir le certificat médical de décès “tombe, selon le règlement de l’état civil à l’article 274, chez le médecin qui a soigné le défunt dans sa dernière maladie ou toute autre qui reconnaît le cadavre ».

Le guide médical ajoute que le certificat de décès est «nécessaire pour l’inscription du décès au registre civil. en cas de mort naturelle“Et” ne peut pas être utilisé en cas de mort violente ou de suspicion de criminalité ou générer des responsabilités dans les personnes ou les institutions », précise-t-il.

Dans de nombreux pays, ils ont déclaré la fin de la pandémie

Le message qui nous est parvenu indique également que dans de nombreux pays européens, il n’y a plus de traces de COVID-19 et que la fin de la pandémie a été proclamée. C’est faux. Nous sommes déjà confrontés à la deuxième vague de SRAS-CoV-2 dans une grande partie de l’Europe. En outre, il n’y a aucun pays sur le continent qui s’est débarrassé du COVID-19, comme il ressort des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC pour son acronyme en anglais).

Source: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies au 10/11/2020.

Nous sommes le seul pays à avoir un “museau” obligatoire

Il est faux que l’Espagne est le seul pays qui impose à sa population l’utilisation de masques. Ces dernières semaines, le Royaume-Uni et la France, entre autres, ont également décrété l’utilisation de masques, du moins dans les espaces publics. C’est aussi Il est inexact que l’Espagne soit le pays avec «le plus d’infections», comme indiqué dans la chaîne. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie et la Colombie sont plus infectés.

Le comité d’experts n’a jamais existé

En avril dernier, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a comparu devant les médias pour expliquer les règles de désescalade après le confinement de la population. Il a ensuite mentionné que pour le manque de raffinement ils suivraient les «marqueurs recommandés par le comité scientifique qui conseille le gouvernement».

Déjà à la fin du mois de juillet, il a été rendu public, par le biais du Conseil de la transparence, que ne pas exister “Pas de comité d’experts chargé d’évaluer la situation sanitaire des communautés autonomes et de décider quelles provinces ou territoires peuvent avancer dans le processus de désescalade de l’emprisonnement”, dans une réponse signée par le directeur général de la santé publique, Pilar Aparicio . C’est ainsi que nous expliquons cette affirmation, vraie, de la chaîne.

Ils interdisent aux toilettes de parler

Fin septembre, il a été publié que la Communauté de Madrid avait interdit au personnel de santé de parler à la presse, comme le confirme le message parvenu à Newtral.es. Du gouvernement régional il a été refusé qu’un tel ordre avait été donné et que les informations se référaient à un plan conçu en 2003.

🔴 Cette nouvelle est fausse: 1⃣ Le plan auquel l’article fait référence a 17 ans, il a été conçu en 2003. 2⃣ Actuellement non applicable. 3⃣ Le ministère de la Santé n’a donné aucune instruction à cet égard. 4⃣ Il n’y a aucune référence aux enseignants. https://t.co/zcjiowm2x3 – Communauté de Madrid (@ComunidadMadrid) 29 septembre 2020

Cadavres avec COVID-19, protocole radioactif pour éviter les autopsies

Le plus long communiqué de la chaîne dit que “les cadavres avec COVID-19 ont été appliqués le protocole des cadavres radioactifs et non celui des personnes décédées de maladies infectieuses contagieuses, afin d’éviter les autopsies.” Cette conclusion est trompeuse. Comme nous l’avons déjà expliqué, au début de la pandémie, le manque de sécurité qu’en Espagne les autopsies sont découragées au défunt.

En ce qui concerne la classification des cadavres, il est vrai que dans la Procédure de traitement des cadavres des cas de COVID-19, il est expliqué que ceux qui sont morts du SRAS-CoV-2 “doivent être considérés comme des cadavres du groupe II»(Risque radioactif). Selon le Guide de consensus sur la santé mortuaire, «les cadavres, les restes humains et les restes cadavériques» sont classés en trois groupes:

Le document qui indique comment traiter le défunt par COVID-19, indique que la classification de ces cadavres serait le groupe III (qui ne présentent pas de risques), mais que «le corps pouvant constituer un risque biologique, ils proposent quelques mesures supplémentaires pour sa gestion sur la base des informations existantes et des recommandations applicables au niveau international ». Autrement dit, ils sont classés dans le groupe II non pas parce qu’ils sont radioactifs, mais afin d’appliquer des mesures d’isolement plus strictes à ces cadavres en raison de la contagiosité du SRAS-CoV-2.

Un médecin légiste allemand effectue 140 autopsies et aucun signe de virus

Après une recherche sur Internet sur cette déclaration de la chaîne sur un médecin allemand et 140 autopsies dans lesquelles “aucune trace du virus” SARS-CoV-2 n’a été trouvée, nous avons trouvé quelques vidéos du médecin légiste allemand Klaus Püschel, Directeur de l’Institut de médecine légale du Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (Allemagne).

Dans les deux enregistrements, ce médecin ne nie pas la présence de coronavirus dans les cas qu’il a étudiés, mais les patients sur lesquels il a pratiqué une autopsie, une centaine, sont décédés par complications d’autres maladies après avoir été infecté par le SRAS-CoV-2. Ce n’est pas la première fois que le Dr Püschel est au centre de controverses dans les réseaux.

Des experts exigent une enquête de l’OMS pour simuler une pandémie

Une recherche de cette plainte par des «experts de la santé de Belgique» auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour «feindre une pandémie», comme le prétend la chaîne, nous a conduit à un document qui reproduit divers mensonges sur le COVID-19 et comment y faire face. Il doute, par exemple, de la fiabilité de la PCR, que nous avons déjà expliquée, et assure également que l’utilisation de masques produit de l’hypoxie (manque d’oxygène), autre extrême que nous avons déjà démenti.

résumé

Après avoir passé en revue les énoncés du message, nous voyons qu’il est composé de fausses déclarations sur l’occupation des hôpitaux; avances que les centres médicaux qualifient les patients comme positifs au COVID-19 pour recevoir plus de revenus pour la lutte contre la pandémie; demi-vérités, les corps infectés par le SRAS-CoV-2 étant classés dans le groupe II (risque radioactif) afin de ne pas pratiquer d’autopsies; Oui mensonges, car l’Espagne est le seul pays dans lequel le gouvernement a imposé l’utilisation obligatoire des masques ou que c’est la nation la plus infectée.

Aussi c’est incorrecte que “de nombreux pays d’Europe” ont déclaré la fin de la pandémie. D’autre part, nous trouvons déclarations vraiesComme le comité d’experts de désescalade, selon les déclarations officielles, n’a jamais existé et ce sont les médecins qui certifient le décès d’un patient.

