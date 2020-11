COVID-19 :

En ces temps de pandémie, nous avons changé certaines de nos habitudes, par exemple, nous nous lavons les mains plus fréquemment et utilisons du gel hydro-alcoolique lorsque nous ne pouvons pas utiliser de savon. Ce que nous savons, c’est que nous ne pouvons pas en abuser et qu’il a tendance à assécher nos mains avec ce qui est faisable protège la peau avec des hydratants. Mais comme tout ce qui est actuel, une série de vérités et mensonges sur le gel hydroalcoolique.

Ce produit de santé s’est infiltré dans nos vies et si nous en avons le moindre doute, il est préférable de demander aux experts et aux pharmaciens quand nous allons en acheter un.

Problèmes avec la lumière du soleil

C’était un sujet assez touché pendant l’été, mais nous savons que le soleil ne s’est pas couché et il faut garder ce sujet à l’esprit. Pour clarifier ce problème, selon l’AEDV, exposer les mains au soleil dans des conditions normales ne déclenchera pas d’inflammation sur la peau à l’endroit où le gel a été appliqué.

Ils expliquent que ce type de gel ayant un effet desséchant, il peut l’irriter, de sorte que il faut appliquer des émollients ou des écrans solaires sans alcool si nous allons faire une exposition solaire. Mais que l’utilisation de gels hydroalcooliques elle-même n’a pas été liée à des réactions de photosensibilité (effet exagéré au soleil).

Ne pas utiliser pendant la grossesse?

L’une des fausses nouvelles qui circule encore concernant les gels hydroalcooliques est qu’il a été dit qu’en raison de leurs composants, ils pouvaient passer directement de la peau de la mère au fœtus. C’est une grosse erreur car ce n’est pas vrai et ces produits s’évaporent également rapidement une fois utilisés.

Mieux vaut ne pas abuser de ce produit

L’OMS a déclaré qu’il est préférable de donner la priorité au lavage des mains avec du savon et de l’eau au préalable et lorsque vous ne pouvez pas faire la première chose, utilisez ce gel. Il vaut donc mieux ne pas en abuser car il est vrai que provoque certaines affections cutanées mais elles ne sont pas graves. En général, vous ne devez pas appliquer plus de huit fois de gel par jour.

Devrions-nous utiliser une crème hydratante après utilisation?

De l’AEDV, ils avertissent que ce gel a une base alcoolique qui sèche la peau. Donc, si vous n’utilisez pas de crème hydratante tous les jours, avec le temps, l’eczéma peut apparaître, en particulier sur les peaux plus sensibles.

Mieux avec du parfum ou sans

Toujours de l’Académie, il est recommandé de choisir des hydrogels sans parfums, pour minimiser le risque de réactions de photosensibilité qui peuvent survenir plus facilement avec la présence de certains arômes et essences.

Peut-il y avoir une mauvaise réaction dans les piscines avec du chlore?

Dans ce cas, si nous voulons aller nager dans la piscine, nous devons garder à l’esprit que le chlore et les gels hydroalcooliques sont tous deux irritants. Ainsi, la combinaison des deux n’est pas exempte de l’émergence de certains problèmes de peau tels que la dermatite mais normalement chez les personnes qui ont déjà une peau atopique ou sèche ou très sensible.

Comment l’utiliser correctement

Parmi les vérités et les mensonges sur le gel hydroalcoolique, il y a comment l’utiliser. Eh bien, certaines personnes pensent que plus il y a de gel, plus il est efficace contre les infections et les bactéries et ce n’est pas tout à fait vrai.

Il est également important de bien l’utiliser, c’est-à-dire pouvoir le combiner avec du savon et de l’eau, les spécialistes précisent donc que nous ne devons pas nous laver les mains exclusivement avec le gel. Cela ne devrait être fait que lorsque cela est nécessaire.

Appliquez une quantité moyenne, pas peu ou pas beaucoup, et frottez-la sur toute la main.

Appliquer une crème hydratante et un émollient si nous travaillons surtout devant le public ou si nous sommes sanitaires et nous devons nous laver les mains très fréquemment.