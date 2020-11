COVID-19 :

le Le 12 novembre prochain, la date limite pour demander un prêt hypothécaire prend fin, comme établi par la loi de soutien humanitaire. Face à la pandémie de coronavirus, de nombreuses familles n’ont pas pu faire face aux mensualités et leurs dettes ont augmenté pendant cette période. Maintenant, avec ces prêts, vous pouvez faire face à cette situation.

le Banque de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (Biess) est l’une des institutions du système financier qui a conclu un accord avec ses clients pour établir des prêts hypothécaires.

<< Conformément à la loi sur l'aide humanitaire, jusqu'au 12 novembre 2020, lLes utilisateurs de prêts hypothécaires Biess qui maintiennent impayés les acomptes générés entre mars et juin 2020 ils pourront demander un report en fin de tableau d’amortissement sans frais de retard », a indiqué la banque sur son site Internet.

Exigences

Le client qui va demander un prêt hypothécaire Vous devez être avec vos quotas à jour jusqu’en février 2020. Le report sera effectué avec des acomptes non payés entre mars et juin 2020. Enfin, Il s’appliquera aux membres, retraités et chômeurs (entre mars et 30 juin 2020).

“Pour demander le report, l’utilisateur doit envoyer un e-mail avec son nom complet et son numéro d’identification à perioddegraciaph@biess.fin.ec. Une fois que le conseiller aura vérifié le respect des exigences, il communiquera avec le membre, retraité ou chômeur pour demander la documentation complémentaire et le guider dans l’accès, à travers le système », a ajouté la banque.