COVID-19 :

Gonzalo Báñez Sánchez et Jose María Hernando Posada sont les deux jeunes entrepreneurs qui sont derrière ViDay, la startup choisie par la Communauté de Madrid, la fondation CEOE et le CEIM pour gérer les tests antigéniques de masse des entreprises madrilènes. ViDay a conçu et créé la plateforme «Réservation de rendez-vous de santé dans les centres de test COVID» capable de gérer jusqu’à 22000 réservations par heure. Le projet – lancé dans le cadre du plan Sumamos – a commencé à fonctionner lundi dernier à Mercamadrid avec pour objectif initial de réaliser 3 000 tests hebdomadaires gratuits.

«Le projet de tests périodiques et massifs contre le covid-19 est l’un de nos plus gros projets en termes de volume de réserves, ce qui représente un grand défi auquel nous sommes confrontés avec beaucoup d’enthousiasme. De plus, nous avons fait notre part pour lutter contre la pandémie, donc nous travaillons avec des taux plus bas que d’habitude. Nous voulons collaborer avec la situation sanitaire actuelle », explique Gonzalo Báñez Sánchez à ce journal.

Comment une petite et jeune entreprise peut-elle se lancer dans un projet d’une telle ampleur? C’est le cabinet de conseil Orphoz (une société McKinsey) qui a recherché Gonzalo en décembre dernier après avoir pris connaissance de ses projets. Les conceptions de la startup applications mobiles personnalisées pour gérer les réservations en ligne, en plus de fournir un programme de gestion complet pour les différentes entreprises. Ils travaillent pour les mairies, mais aussi pour les centres médicaux, les gymnases, les salons de coiffure, les ateliers et autres petites entreprises locales. Son logiciel est adapté aux différents secteurs qui travaillent sur rendez-vous et l’application est entièrement personnalisable.

La plate-forme conçue par ViDay pour réserver des tests antigéniques aux entreprises de la Communauté de Madrid fonctionne en trois étapes simples

ViDay est né il y a deux ans. C’est Gonzalo Báñez, qui a travaillé comme ingénieur industriel dans une grande multinationale, qui a fait le premier pas. Il a quitté son emploi et a acheté un plateforme logicielle et applications mobiles pour une entreprise à Valladolid. Les clients ont commencé à arriver et son ami José María, ingénieur en informatique de profession, a rejoint le projet. Il l’a fait d’abord en tant que conseiller, puis en tant que partenaire. Le plan n’a pas été élaboré. Le projet est progressivement devenu un travail sérieux. Lorsque j’ai acheté la plate-forme, elle n’était valable que pour un type d’entreprise très spécifique et j’avais six clients », explique Gonzalo Báñez.

L’entrepreneur explique que ViDay est un système hébergé dans le cloud, qui permet de synchroniser toutes les informations en temps réel, quel que soit l’appareil à partir duquel elles sont connectées. Chaque utilisateur peut accéder à son panneau de gestion via un login protégé par des mots de passe, où se trouvent toutes ses données et l’historique des actions. Le système est construit en utilisant les dernières technologies et le protocole de certification HTTP / SSL, qui protège le Informations client.

Les informations collectées par ViDay sont transférées à la Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid et à l’application de suivi Radar COVID, pour assurer le suivi des contacts positifs

«Nous aidons nos clients à maintenir leur entreprise ouverte 24 heures sur 24, en augmentant le nombre de réservations et leur récurrence, en réduisant drastiquement les appels téléphoniques à long terme vers les établissements qui nécessitent un rendez-vous», explique Báñez.

Rapide et sûr

La plateforme conçue par ViDay pour réserver des tests antigéniques aux entreprises de la Communauté de Madrid cela fonctionne en trois étapes simples. Tout d’abord, le centre où l’utilisateur va effectuer le test de l’antigène covid-19 est choisi; puis le jour et l’heure du test sont sélectionnés et, enfin, les données personnelles sont saisies.

Les professionnels de Summa 112 sont en charge de la réalisation des tests. Ils le font de 6 heures du matin à 12 heures

Toutes les informations sont transférées au Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid et l’application de suivi Radar COVID, pour garder une trace des contacts des positifs. En cas de test de diagnostic positif, le protocole de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé est immédiatement activé.

Depuis le lundi 21 décembre dernier, une dizaine de professionnels de Summa 112 travaillent dans les installations de Mercamadrid, réalisant des tests antigéniques rapides et massifs pour les entreprises et les clients du centre. Ils le font de 6 heures du matin à 12 heures, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Le premier jour de la mise en service du dispositif, 258 tests ont été réalisés, dont huit positifs.