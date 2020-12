COVID-19 :

Cette année, les fidèles ont dû assister à la cérémonie d’allumage de l’arbre de Noël de Bethléem en ligne en raison des restrictions dues à la pandémie COVID-19

La cérémonie, qui a été suivie en direct par des milliers de personnes à travers Facebook, a présenté plusieurs spectacles musicaux, y compris des groupes d’artistes et d’orchestres locaux, qui chantaient des chansons palestiniennes chants de Noël et mélodies de Noël, en arabe, anglais et italien.

L’éclairage de l’arbre, situé devant le Basilique de la Nativité, a été précédé d’un compte à rebours qui a abouti à un imposant spectacle de lumière et un feu d’artifice sur l’emblématique Place de la crèche, qui était pratiquement vide.

La transmission de la cérémonie comportait également de multiples animations vidéo, dont certaines passaient en revue une partie de l’histoire de Jésus en Terre Sainte, projeté sur l’image du Bethlehem Center for Peace.

Le maire de la ville, Anton Salman, a prononcé un discours dans lequel il a regretté de ne pas pouvoir partager cette fête traditionnelle avec les fidèles, mais a souligné la volonté de Bethléem de «maintenir la tradition inaltérable», même à travers l’utilisation de la technologie.

“Au nom de Bethléem, je demande Dieu tout puissant Puisse-t-il bénir le monde avec une bonne santé et un bien-être et guérir tous les malades et les blessés », a-t-il dit, et a souhaité au public un Noël avec« espoir et optimisme ».

Le Premier ministre palestinien, Mohamad Shtayeh, est intervenu en ligne et a exhorté le peuple palestinien à s’unir face aux défis de la pandémie, qui, a-t-il dit, “a causé beaucoup de dégâts” en termes sanitaires et économiques.

“Nous sommes un peuple habitué aux difficultés, nous l’avons appris au fil des années et des siècles, pour faire place entre douleur et défis“Il a ajouté et a conclu:” Nous avons ressuscité dans le passé et nous nous ressusciterons. “

Au cours des semaines suivantes, les actes de Noël Ils continueront d’être réalisés dans le cadre de mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale et leur surveillance virtuelle et télévisée sera prioritaire.

Jusqu’à présent, les territoires palestiniens ont enregistré un peu plus de 100000 cas de coronavirus, environ 70 mille d’entre eux en Cisjordanie, qui ne parvient pas à aplatir la courbe malgré l’application d’un couvre-feu nocturne quotidien et d’un verrouillage le week-end.

