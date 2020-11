COVID-19 :

Depuis quelques années, Patrice Evra s’est davantage caractérisé par ses vidéos et publications sur les réseaux sociaux que par sa participation au football, auquel il reste lié après avoir raccroché les bottes mais plus en tant que commentateur à la télévision britannique. Dans sa dernière étape dans le football, il est déjà devenu viral pour ses vidéos transmettant un “ bon rouleau ” qui lui a fait gagner encore plus de followers. Pourtant, la personnalité du Français est comme ça, et ce qui un jour semble être une vidéo très réussie, l’autre peut être trop offensante pour certains.

Le Français a sauvé une vidéo d’il y a 2 ans

La dernière vidéo de Patrice Evra pourrait aller plus vers la seconde que vers la première – avant de vivre une pandémie -, et c’est que beaucoup se sont souvenues d’une autre devenue virale de la part des Français. À ce moment-là, il est apparu en train de manger un poulet cru auquel il a donné des baisers et aussi des coups dans des images qui ont reçu plus de critiques que d’applaudissements. Dans les dernières heures, il a voulu récupérer une vidéo d’il y a 2 ans et le poulet comme protagoniste, bien que, oui, déjà cuisiné.

Dans ce dernier article, L’ancien côté français apparaît entièrement équipé de masques et de gel désinfectantPreuve plus qu’évidente que pour Evra il n’y a pas de danger, même pas avec de la nourriture. Cependant, cette publication a une particularité qu’il explique lui-même, c’est qu’elle a été enregistrée il y a 2 ans, avant que l’on ne sache quoi que ce soit sur la pandémie.

Ça pourrait bien être le présent

Dans la vidéo, Patrice Evra, avec des attitudes clairement exagérées, désinfecte le poulet avec un spray, enlève les deux masques qui couvrent son visage et il découvre aussi ses yeux en enlevant les verres de ses lunettes. Avant de manger le poulet, l’ancien joueur décide de se désinfecter les mains et commence déjà à arracher des morceaux de son assiette. Pour beaucoup alors, cette vidéo aurait pu être une source de critiques, mais aujourd’hui elle passerait parfaitement inaperçue.

Ainsi, celui qui était un ailier français est devenu viral comme on le disait il y a quelques années à travers des vidéos dans lesquelles il exagérait toutes sortes d’attitudes à l’heure du déjeuner; qu’il a voulu sauver pour montrer à quoi ressemble la vie, et comment ces publications si critiquées reflètent notre vie actuelle – bien que pas si exagérée -. Cette année 2020 ne cesse d’apporter des surprises, pour la plupart très malheureuses, et cette dernière est que Patrice Evra a été le pionnier dans les attitudes que nous devrions tous adopter en matière d’alimentation.