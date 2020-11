COVID-19 :

Le pouls de la évolution de la pandémie dans la Communauté de Madrid est également mesurée dans la pression des patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la région, et plus particulièrement dans les USI.

Ce sont les données de l’évolution de Admission à l’hôpital à Madrid ces dernières semaines.

Source: Communauté de Madrid

Et cette ligne est le Pression qui est vécu en ce moment dans le ICU, soins intensifs, dans la Communauté de Madrid.

Source: Communauté de Madrid

«On peut voir une hausse assez forte de la fin août à plus ou moins début octobre. Cependant, depuis le 1er octobre, nous assistons à une sorte de plateau où les revenus se stabilisent », explique Lucía Almagro Ruz, biotechnologue et diffuseur.

Les danses de données que nous voyons que deux entrées ou quatre tombent ne seraient pas encore une chose significative, il faudrait voir une plus grande diminution pour pouvoir dire qu’elles diminuent réellement », poursuit Almagro.

Les données fournies par la Communauté de Madrid sur la situation dans les USI ne sont pas séparés par les hôpitaux. Nous avons demandé au ministère de la Santé des données spécifiques sur les grands hôpitaux de la capitale mais Ils ne nous l’ont pas fourni.

Chez Newtral.es, nous voulions prendre une radiographie de la pression en soins intensifs qui est actuellement vécue dans quatre des grands hôpitaux de la Communauté de Madrid: La Paz, le 12 octobre, Gregorio Maraón et Ramón y Cajal.

Les hôpitaux de Madrid ont un “ plan d’élasticité ” qui leur permet d’augmenter la capacité des soins intensifs, le nombre de lits, si nécessaire, mais sans cela, ces hôpitaux ont un certain nombre nombre déterminé et limité de lits en USI d’adultes.

Le Collège officiel des médecins de Madrid quantifie en “environ 500 lits de soins intensifs” qu’il y avait entre les hôpitaux publics et privés au 1er janvier et actuellement, selon les données officielles, il y a 487 hospitalisés.

«De toute évidence, tout au long de ces mois, de nouveaux lits de soins intensifs, ou approximativement des lits de soins intensifs, ont été improvisés dans des espaces qui n’en avaient pas auparavant», explique le président de l’entité, Miguel Ángel Sánchez.

La même chose explique Luis Mancera, délégué CCOO à Ramón y Cajal: “Nous sommes saturés, seulement nous avons activé de nouveaux espaces qui n’existaient pas auparavant”

“Nous sommes dans un moment inquiétant”

Sans compter ceux qui peuvent avoir avec le plan d’élasticité, l’hôpital de La paix avoir 20 lits de soins intensifs pour adultes, extensibles à 50, ils nous confirment des services de communication de l’hôpital. Au pire moment de la pandémie, jusqu’à 150 lits ont été improvisés.

Selon les données mises à jour du vendredi 9 octobre, du Syndicat des infirmières (SATSE), à La Paz, il y a 35 admis pour COVID dans l’USI. Ce qui signifie un pourcentage d’occupation des lits structurels de 70% sur ces 50 lits maximum.

Marta Arribas Estrada est députée à l’action syndicale et déléguée SATSE de La Paz et s’assure que la situation est “inquiétant”. “Nous ne sommes pas submergé, mais il s’inquiète de la promotion possible car certains mois difficiles et compliquée par la grippe qui peut être associée au COVID-19 », explique-t-il.

En fait, il explique qu’ils sont déjà en train d’activer une nouvelle unité de soins intensifs pour les admissions au COVID-19 et qu’elle n’a besoin que de matériel et d’humain.

“La situation est préoccupante au moment où nous sommes déjà permettant plus d’espaces, bien sûr », raconte-t-il. «Et nous devons doter en personnel tous ces nouveaux espaces, en les dotant, ils ont besoin de formation», poursuit-il.

Pour sa part, l’hôpital Ramón y Cajal a également jusqu’à 48 lits USI données structurelles fournies par l’hôpital lui-même.

Depuis le vendredi 9 octobre, l’hôpital a 34 patients avec COVID-19 dans l’ICU, également selon le décompte SATSE. Quel moyen 70% d’occupation, plus de la moitié des patients qui occupent un lit en USI sont uniquement COVID.

«Nous pouvons dire que la situation à l’USI est pression soutenue “dit Luis Mancera, délégué syndical à l’hôpital.

«La même chose que dans l’usine, nous avons observé un plateau dans notre courbe, pas en USI. La pression de l’UCI se maintient petit à petit et on ne peut pas dire qu’elle diminuera à tout moment », déclare Mancera.

De plus, il explique que «depuis le mois de août des espaces ont été mis en place, y compris Gym, et actuellement il est avec 14 ou 15 patients “

Pour sa part, Hôpital 12 octobre Il dispose de 38 lits structurels, comme l’ont confirmé les services de communication. Et à partir du vendredi 9 octobre, le nombre de patients atteints de COVID-19 admis est 37, animé par le Syndicat des infirmiers.

Autrement dit, l’occupation de lits fixes aux soins intensifs est très proche de 100%. Pour cette raison, nous disent-ils de SATSE, l’hôpital a dû s’étendre à 48 lits, également pour pouvoir accueillir des patients qui ne sont pas COVID-19.

Précisément Ana Jiménez Collantes est une technicienne de la santé en soins infirmiers auxiliaires qui travaille dans un nouvel espace habilité à l’hôpital pour les patients atteints de COVID-19. «Cet espace dans lequel je travaille s’ouvre au début, pour ventiler l’ICU, comme unité d’intermédiaire», raconte-t-il.

Jiménez confirme que «les USI du 12 octobre ils sont pleins “ ce qui signifie que “est très inquiétant “ la situation, mais pas «comme en mars et avril, car c’était chaotique».

Finalement, le Gregorio Marañón avoir 18 lits USI structurel, extensible à 2. 3, comme confirmé par le service de communication de l’hôpital.

Selon le décompte SATSE, en ce moment à l’hôpital 48 patients atteints de COVID-19 admis aux soins intensifs. Ce qui signifie qu’ils sont clairement surpassé lits structurels.

Borja González Jiménez, infirmière hospitalière et déléguée syndicale CCOO, dépeint cette même réalité. “En ce moment c’est remplir l’ICU, ces 23 lits, l’unité coronarienne aussi et ils ont commencé à ouvrir également les salles d’opération, l’un des étages de la salle d’opération que nous avons à l’hôpital », assure-t-il.

«La tendance des revenus est toujours légèrement supérieur»Poursuit González. Alors “c’est bien sûr inquiétant”. “Ils n’atteignent pas les niveaux de mars, bien sûr, mais nous sommes au-dessus de ce qui serait considéré comme une capacité de soins intensifs normale à l’hôpital”, conclut-il.