COVID-19 :

Nous sommes toujours en état d’alerte et les cas de coronavirus ne cessent de croître en Espagne. Les derniers chiffres sont très alarmants: le ministère de la Santé a signalé 55019 cas de coronavirus ce week-end et 379 décès supplémentaires, ce qui en fait le pire week-end de la deuxième vague. Le fantôme du confinement total commence à se faire entendre.

Villacís voit «loin» confiner Madrid parce que les données s’améliorent

L’adjointe au maire de Madrid, Begoña Villacís, a déclaré ce lundi que l’enfermement de la capitale est “loin”, puisque les données sur les infections par Covid-19 à cette époque “s’améliorent”, même si elle a reconnu que “cela doit être prudent »car« on ne peut pas dire qu’ils seront maintenus ».

“C’est loin pour le moment”, a déclaré la maire adjointe de Madrid dans une interview à TVE 24 heures quand elle a été obligée par la possibilité que la capitale du pays soit confinée pour arrêter l’avancée de la pandémie.

Villacís a assuré que “chaque communauté autonome fait de son mieux”, mais a indiqué que “le fait que cela dépende de 17 politiques différentes est dû au fait que quelqu’un (se référant au président, Pedro Sánchez) ne fait pas son travail”.

Il a rappelé que sur ce Pont de Tous les Saints, la Police Municipale est intervenue dans 282 soirées privées et 39 bars “qui donnent une mauvaise réputation à la plupart de l’industrie hôtelière, qui le fait bien”. «Tout le monde ne finit pas de voir à quoi nous sommes exposés», a-t-il mis en garde contre les risques du coronavirus sur la santé et l’économie.

En revanche, Villacís a accusé «les extrêmes, les pôles, ceux qui vivent phénoménalement dans le chaos», qui sont ceux qui, a-t-il assuré, «ont encouragé» les altercations de ces jours dans diverses villes du pays. À leur sujet, il a indiqué que «ce sont des extrêmes qui font beaucoup de bruit mais il y en a très peu». A ce propos, il a souligné qu ‘”il y a 6 000 euros de pertes de destruction sur les rues Pez et Alberto Aguilera”.

Les 25 détenus à Madrid pour les émeutes contre les mesures du Covid ont été libérés

Les 25 personnes détenues dimanche dernier à l’aube dans le centre de Madrid après des manifestations contre les restrictions imposées pour arrêter la propagation du Covid-19, et qui avaient été traduites en justice par les forces et organes de sécurité de l’État, ont été sorti ce lundi.

Cela a été convenu par le magistrat titulaire du tribunal d’instruction n ° 45 de Madrid, en fonction du gardien des détenus, qui a imposé à dix-huit des détenus, par mesure de précaution, l’obligation de comparaître tous les quinze jours devant le tribunal.

Les détenus feront l’objet d’une enquête dans un premier temps pour la commission présumée des crimes inclus dans le rapport de police (trouble public, attaque contre l’autorité, dommages-intérêts et autres).

Cependant, les procédures d’enquête correspondantes étant menées dans le cadre de l’instruction judiciaire, la qualification pénale pourrait être modifiée et, en tout état de cause, toujours en fonction des faits réalisés par chacun d’eux.

La police nationale a traduit ce matin en justice 25 des 33 personnes arrêtées de samedi soir à dimanche accusées de troubles publics et d’atteintes à l’autorité, entre autres crimes, en raison des troubles qui ont eu lieu dans le centre de la capitale. Parmi les autres, on ne sait pas encore s’ils iront au tribunal dans les prochaines heures ou s’ils ont été libérés.

Sur les 33 détenus, deux d’entre eux étaient mineurs, ils sont donc déjà allés au bureau du procureur pour mineurs. Huit autres avaient entre 18 et 19 ans, 22 entre 20 et 30 ans et un seul de plus de cet âge. En outre, selon des sources policières, 5 étaient marocains et un algérien. Et au moins 14 ont des antécédents divers.

La santé rapporte 55019 cas de Covid-19 ce week-end et 379 décès supplémentaires

Le ministère de la Santé a signalé 55 019 cas de Covid-19 ce week-end, dont 4 334 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 9 723 vendredi dernier. De cette manière, 1 240 697 personnes au total ont déjà reçu un diagnostic de Covid-19 en Espagne. Le taux moyen actuel d’infections en Espagne au cours des 14 derniers jours est de 521,07 cas pour 100 000 habitants.

En ce qui concerne les décès, le nouveau rapport publié par le département ordonne à Salvador Illa d’enregistrer 379 décès de plus que vendredi, et 777 la semaine dernière. Au total, 36 257 personnes sont déjà décédées du Covid-19 en Espagne.

Il y a actuellement 19 170 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 650 dans une unité de soins intensifs, bien que dans les dernières 24 heures il y ait eu 2 002 admissions et 1 203 sorties. De plus, au cours de la semaine dernière, 5019 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 377 dans une unité de soins intensifs. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus est déjà de 15,51% et dans les USI de 27,97%.

Sur les 4334 nouveaux cas, et en l’absence de données pour la Catalogne, 342 ont été localisés en Andalousie, 692 en Aragon, 194 dans les Asturies, 44 dans les îles Baléares, 115 dans les îles Canaries, 146 en Cantabrie, 57 en Castille-La Manche, six en Castilla y León, 27 à Ceuta, 19 en Communauté Valencienne, 371 en Estrémadure, 529 en Galice, 317 à Madrid, 32 à Melilla, 28 à Murcie, 525 en Navarre, 790 au Pays basque et 100 à La Rioja.

Concernant les décès, le département dirigé par Salvador Illa a déjà enregistré 2 570 décès en Andalousie (142 la semaine dernière); en Aragon 1 691 (85 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 466 (55 la semaine dernière); aux Baléares 363 (six au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 286 (10 en une semaine); en Cantabrie 255 (sept au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 3 437 (31 la semaine dernière); et en Castille et León 3 659 (133 au cours des sept derniers jours).

En outre, 6 001 personnes sont décédées en Catalogne des suites du coronavirus (12 au cours des sept derniers jours); À Ceuta, 23 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie (cinq la semaine dernière); dans la Communauté valencienne 1 782 (33 au cours des sept derniers jours); en Estrémadure 732 (37 en une semaine); en Galice 934 (57 au cours des sept derniers jours).

À Madrid, 10 434 personnes sont déjà décédées du Covid-19 (73 au cours des sept derniers jours); à Melilla 12 (un au cours des sept derniers jours); à Murcie 336 (34 au cours des sept derniers jours); en Navarre 722 (35 au cours des sept derniers jours); 2 084 au Pays basque (quatre au cours des sept derniers jours); et 470 à La Rioja (17 au cours des sept derniers jours).

Du 23 octobre au 29 octobre, 1151365 tests de détection du coronavirus ont été effectués en Espagne, dont 896609 ont été PCR et 254756 tests antigéniques, bien qu’à partir de ces derniers tests, la santé n’ait pas enregistré de données des Asturies, Îles Baléares , Cantabrie et îles Canaries. Le taux de positivité pour tous était de 13,52%.

Enfin, dans le rapport publié ce lundi par le ministère de la Santé, il est indiqué que du 22 au 28 octobre, 214 cas diagnostiqués de Covid-19 importés d’autres pays ont été enregistrés, 4 088 depuis le 11 mai dernier.