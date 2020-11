COVID-19 :

La pandémie de COVID-19[feminine il a changé notre vie de toutes les manières. Cela a changé nos habitudes les plus courantes telles que voyager, sortir déjeuner, dîner, sortir boire un verre ou simplement se livrer à passer un week-end à l’hôtel. En raison des restrictions dues à la crise sanitaire, de nombreuses salles dédiées à l’hébergement de touristes et de voyageurs ils ont dû se réinventer, Au point de louer leurs chambres pour y vivre.

Cette alternative a dû être considérée comme conséquence des grandes pertes économiques que connaît le secteur hôtelier à l’occasion de la crise du COVID-19. Selon la Agence de négociation de location, cette option pour louer des chambres à long terme Il ne s’oppose pas à la location traditionnelle d’un logement, ni à la location touristique.

«Les baux temporaires de chambres que certains hôtels font pour survivre à la situation actuelle ne sont pas des baux d’habitation, ils ne sont pas non plus destinés à un usage différent, ni touristiques.La nature juridique de ces baux pourrait être encadrée dans les contrats de logement qui sont régis, en partie par les articles 1 783 et 1 784 du Code civil, et dans une autre partie, par la création doctrinale et juridisprudentielle “, a-t-il expliqué José Ramón Zurdo, Directeur général de l’agence de négociation locative, à Actualités Idealista.

“L’hébergement est un bail qui combine le bail des choses (la chambre), le bail des services (nettoyage et lavage), le bail des travaux (nourriture et petits déjeuners), et le contrat de dépôt de tous les biens qui sont introduits dans la chambre”, Ajouter.

Qui inclus

Cette offre peut être trouvée dans divers hébergements à travers l’Espagne. Les conditions sont à régler pour au moins un mois et les prix varient de 400 euros, où comprend le nettoyage, le changement des draps et des serviettes, l’utilisation des salons pour travailler et dans certains cas également une place de parking. Une bonne affaire si l’on tient compte du fait que c’est beaucoup moins cher que de louer un appartement.

Dans certains de ces hébergements Vous pouvez également louer des services supplémentaires tels que le petit-déjeuner ou la demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner ou dîner), bien que dans ce cas, les prix pourraient monter jusqu’à 1000 euros par mois.

Chaîne Campanile en Espagne

La chaîne hôtelière Campanille propose cette offre dans ses sept hôtels situés en Espagne: à Barberá del Vallés (Barcelone), Cornellà de Llobregat (Barcelone), Alicante, Elche (Alicante), Murcie, Malaga et Alcalá de Henares (Madrid).

Camille Gil, responsable de la communication du groupe Louvre Hotels Espagne (propriétaire de Campanille): «L’idée est de faire de nos hôtels une maison pour un temps. Dans ces moments difficiles que nous vivons, cela peut être une bonne solution pour les personnes qui souhaitent un logement temporaire, avec toute la flexibilité que nous offrons comme les étudiants, les professionnels de santé, les travailleurs essentiels, les entreprises qui doivent déplacer des employés … “, fait remarquer.

«Et il y a aussi des personnes à risque qui ont besoin d’être isolées avec un protocole d’hygiène méticuleux et que nous proposons grâce au protocole ‘Clean and Safe’ que nous avons développé depuis le début de cette crise sanitaire, ainsi que certains groupes qui ont été touchés très négativement par la pandémie et nous pouvons les soutenir en ces temps. Ils ont tous besoin d’un logement avec un confort maximal et des mesures de sécurité maximales, sans avoir à payer plusieurs mois à l’avance et sans engagement temporaire », ajoute-t-il.

le hôtel Campanile Barberá del Vallés (Barcelone), compte actuellement 20 locations mensuelles de ses 212 chambres. Elisabeth Martín Bodego, directrice de cet hôtel, a expliqué à Idealista: «Cela donne des résultats très positifs, c’est un ‘gagnant-gagnant’, car nous avons des ‘retours’ très positifs de clients qui apprécient de pouvoir avoir cette nouvelle option d’hébergement “, précise. Dans le cas du Campanile Barberá del Vallés, le prix est de 550 euros par mois et il dispose d’un parking souterrain et d’un nettoyage hebdomadaire.