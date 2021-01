COVID-19 :

Le coronavirus continue de nous laisser des histoires surprenantes et parfois même drôles. Le dernier a eu lieu il y a quelques jours à l’aéroport O’Hare de Chicago, où un homme de 33 ans a été arrêté pour être resté dans la zone réglementée et de sécurité de l’aéroport pendant trois mois sans avoir été détecté par les autorités.

Selon le service de police de Chicago chargé de l’affaire, Aditya Udai Sing, a été arrêtée samedi dernier lorsque deux membres du personnel de sécurité de l’aéroport lui ont demandé son identité, ce qui s’est avéré être celui d’une collègue qui avait signalé sa disparition en octobre.

Dans cette même enquête, il est précisé qu’Aditya est arrivé à l’aéroport de Chicago O’Hare le 19 octobre 2020. Selon son avocat, l’homme, effrayé par l’énorme augmentation des cas dans la ville, a décidé de ne pas quitter la zone réglementée de l’aéroport de peur d’être infecté par un coronavirus.

Par la suite, l’homme a pu rester trois mois dans la zone de sécurité sans qu’aucun membre de la sécurité ne le découvre jusqu’à samedi dernier. Il s’est installé dans le Terminal 3 et il n’a été découvert que lorsque ces deux travailleurs ont demandé une pièce d’identité appartenant à une autre personne.

Aditya, pour laquelle il n’y a pas d’infraction pénale ou de casier judiciaire de quelque nature que ce soit devant les tribunaux, a été accusée de vol d’identité, intrusion dans une zone réglementée, un crime considéré comme très graveet le vol de 500 $.

Peur du coronavirus

Lors de sa comparution devant le juge, l’accusé a admis qu’il avait peur de sortir de peur d’attraper le coronavirus. Selon le procureur qui s’est occupé de l’affaire, Kathleen Hagerty, a admis que son client avait «peur» d’être infecté par le virus.

La magistrate ne pouvait pas croire ce qu’elle entendait de l’avocat lui-même: «Êtes-vous en train de me dire qu’une personne non autorisée et sans emploi, aurait vécu dans une partie sécurisée du terminal de l’aéroport O’Hare depuis le 10 Octobre 2020 au 16 janvier 2021 et n’a pas été détecté? » a demandé le magistrat de l’affaire, étonné, considéré comme “un danger pour la communauté des voyageurs de l’aéroport”.

Le juge a expliqué dans sa sentence que le détenu ne pouvait pas rentrer chez lui, car il lui était interdit de marcher sur l’aéroport et devrait à nouveau comparaître devant le tribunal le 27 janvier. “Être dans une partie sécurisée de l’aéroport avec une fausse pièce d’identité, prétendument basée sur la nécessité pour les aéroports d’être absolument sûrs pour que les gens se sentent en sécurité pour voyager, je pense que ces actions présumées ils font de lui un danger pour la communauté », a expliqué la juge dans sa sentence.

Enfin, le magistrat a imposé une 10 000 $ de caution pour détenu (un peu plus de 8 247 euros), ordonnant qu’il ne puisse pas retourner à Los Angeles, son lieu de résidence et que s’il sort de prison, il devra passer par une surveillance électronique.

De son côté, le CDA (Département de l’aviation de Chicago) a noté que la sécurité de l’aéroport O’Hare n’a jamais été mise en danger par la présence de cet utilisateur dans la zone de sécurité sans coronavirus, ajoutant dans un communiqué que: «Bien que cet incident reste sous enquête, nous avons pu déterminer que ce monsieur n’a posé aucun risque pour la sécurité de l’aéroport ou du public voyageur. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi sur une enquête approfondie sur cette affaire. “

Tous les billets d’avion pour éviter d’être infecté

Des histoires de peur du coronavirus apparaissent chaque jour et le cas d’Aditya n’est pas le seul que nous ayons connu en cette 2021. Il y a quelques semaines, le milliardaire bien connu Richard Muljadi, se vantait dans ses réseaux sociaux d’avoir acheté tous les billets d’un vol commercial qui vous emmènerait de Jakarta à Bali.

Sur ce vol au sol, le milliardaire et sa femme étaient présents, qui ont reconnu qu’ils sont “Superparanoïdes” à l’idée de contracter le coronavirus.

Dans son post Instagram, Muljadi se vantait également que ce type de shopping avait coûté beaucoup moins cher que la location d’un jet privé: «Après avoir réservé autant de sièges que possible, c’était toujours moins cher que de louer un PJ (jet privé). C’est le hic, les gars. #LIFEHACKS »a écrit sur son profil officiel pour assurer plus tard dans un autre message qu’ils ne voleront pas à moins qu’ils ne partent seuls.

Bien que la société n’admette pas que Muljadi a acheté tous les billets puisqu’il n’a présenté qu’un record de deux billets, la vérité est que le riche magnat était seul dans l’avion après avoir vu les vidéos qu’il a publiées sur son profil social dans lesquelles il a été vu. avec un masque, pour éviter la contagion par le coronavirus, à l’intérieur d’un avion vide.

Muljadi est le petit-fils de Kartini Muljadi, la femme la plus riche d’Indonésie, co-fondateur de la société technologique Dua Tech Global et directeur de la société familiale gazière, pétrolière et minière PT Mulia Graha Abad.