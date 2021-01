COVID-19 :

. – Johnson & Johnson a annoncé son intention de disposer des données des essais avancés de phase 3 de son vaccin contre le coronavirus d’ici la fin du mois.

S’ils sont positifs, la société prévoit de demander une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de rendre le vaccin accessible au public.

Les données de l’essai préliminaire publiées mercredi montrent qu’une dose unique du vaccin a déclenché une réponse immunitaire chez tous les volontaires après quelques semaines. Si l’entreprise obtenait une autorisation d’urgence, ce serait le premier vaccin à dose unique à obtenir une approbation aux États-Unis.

Deux vaccins sont déjà homologués par la FDA et en Europe et trois ont été homologués au Royaume-Uni.

C’est ainsi que fonctionnent certains des principaux vaccins et candidats vaccins contre le coronavirus.

Pfizer / BioNTech

Pfizer et son partenaire basé en Allemagne BioNTech utilisent une nouvelle approche pour fabriquer des vaccins qui utilisent l’ARN messager, ou ARNm.

Cette conception a été choisie il y a des années pour un vaccin pandémique car elle se prête à une réponse rapide. Tout ce qu’il faut, c’est la séquence génétique du virus à l’origine de la pandémie. Les fabricants de vaccins n’ont même pas besoin du virus lui-même, juste de la séquence.

Dans ce cas, les chercheurs de BioNTech ont utilisé un petit fragment de matériel génétique qui code un fragment de la protéine de pointe, la structure qui orne la surface du coronavirus, lui donnant cet aspect pointu.

L’ARN messager est un simple brin du code génétique que les cellules peuvent «lire» et utiliser pour fabriquer une protéine. Dans le cas de ce vaccin, l’ARNm demande aux cellules musculaires du bras de fabriquer le morceau particulier de protéine de pointe à partir du virus. Le système immunitaire le voit alors, le reconnaît comme étranger et est prêt à attaquer lorsqu’une infection réelle se produit.

«ARN est comme les messages Snapchat qui expirent. Les vaccins à ARN ne deviennent PAS une partie permanente de votre corps. Ce sont des messages temporaires qui indiquent aux cellules de produire temporairement une protéine virale », a déclaré Shane Crotty, virologue à l’Institut d’immunologie La Jolla, sur Twitter.

“Il faut 25 protéines de coronavirus différentes pour fabriquer un coronavirus, donc vous n’avez pas à vous soucier de l’ARN qui fabrique un virus.”

Les essais cliniques ont montré que le vaccin Pfizer est efficace à 95% pour prévenir les infections symptomatiques. Pfizer travaille pour montrer que le vaccin peut prévenir toutes les infections, y compris celles qui ne provoquent pas de symptômes.

L’ARNm est très fragile, c’est pourquoi il est enveloppé dans des nanoparticules lipidiques, une couche d’une substance beurrée qui peut fondre à température ambiante. C’est pourquoi le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures ultra-froides d’environ moins 75 degrés Celsius. Cela signifie qu’un équipement spécial est nécessaire pour transporter et stocker ce vaccin.

Le vaccin de Pfizer a obtenu une autorisation d’urgence de la FDA en décembre et est distribué à des millions de personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le gouvernement américain s’est engagé à acheter 200 millions de doses du vaccin contre le coronavirus de Pfizer.

Les effets secondaires sont rares et généralement légers. Ils comprennent de la fièvre et des maux de tête, bien que très peu de personnes aient eu des réactions allergiques au vaccin. Les causes de la réaction allergique ne sont pas claires et la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains étudient.

Moderne

Le vaccin de Moderna est également basé sur l’ARNm. “L’ARNm est comme un logiciel pour la cellule”, a déclaré la société sur son site Web.

Et comme le vaccin Pfizer / BioNTech, il code pour que les cellules produisent une partie de la protéine de pointe. C’était un choix judicieux: les scientifiques ont dû choisir une partie du virus qui, selon eux, ne muterait pas ou ne changerait pas beaucoup avec le temps. Le virus utilise la protéine de pointe pour s’accrocher aux cellules qu’il attaque, et la structure semble rester stable génération après génération de réplication virale.

Comme le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna pénètre dans les cellules musculaires du bras, et peut-être dans les cellules du système immunitaire à proximité, et leur dit de produire des fragments de protéines de pointe.

Les essais cliniques ont montré que le vaccin de Moderna était efficace à 94% pour prévenir les infections symptomatiques, et la société affirme disposer de données montrant que le vaccin prévient également toutes les infections, y compris celles qui ne provoquent pas de symptômes.

Moderna a créé une formulation différente pour les nanoparticules lipidiques qui protègent l’ARNm de son vaccin. Ces formulations sont des secrets d’entreprise, mais Moderna pense que leur approche est meilleure, affirmant que leur vaccin peut être expédié à moins 20 degrés Celsius et peut être stable pendant 30 jours entre 2 degrés et 8 degrés Celsius, la température d’un réfrigérateur domestique standard.

La FDA a autorisé le vaccin de Moderna en décembre et les États-Unis ont contracté 200 millions de doses.

Janssen Pharmaceuticals, Division des vaccins Johnson & Johnson

Le vaccin contre le coronavirus Janssen est un vaccin à vecteur recombinant. Il utilise une version génétiquement modifiée de l’adénovirus 26, qui peut provoquer le rhume, mais qui a été désactivé par modification génétique. Il fournit également des instructions génétiques pour produire un morceau de protéine de pointe.

Il s’agit d’un vaccin qui a déjà été testé sur le marché. Le vecteur adénovirus 26 a été utilisé pour fabriquer le vaccin Ebola de la société, qui a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne en juillet.

C’est un vaccin à injection unique. Les données de l’essai de phase 1-2 publiées dans le New England Journal of Medicine cette semaine montrent que le vaccin a provoqué une réponse anticorps chez des volontaires âgés de 18 à 55 ans, ainsi qu’un deuxième lot de volontaires âgés de 65 ans et plus. . Les effets secondaires étaient minimes.

La société teste également un régime à deux doses chez des volontaires pour voir si l’ajout d’une deuxième dose offre une meilleure protection ou une protection plus durable.

AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca, développé en collaboration avec une équipe de l’Université britannique d’Oxford, est appelé vaccin vectoriel. Il utilise un virus du rhume appelé adénovirus pour transporter la protéine de pointe du coronavirus dans les cellules.

Il vise également à amener le corps humain à fabriquer ses propres vaccins en produisant de petites copies de protéines de pointe, mais le mode d’administration est différent. Cet adénovirus infecte les chimpanzés mais ne rend pas les gens malades. Il a été conçu pour ne pas se répliquer, puis génétiquement modifié pour injecter aux cellules l’ADN qui code la protéine de pointe de coronavirus pleine longueur.

C’est un moyen moins coûteux de fabriquer des vaccins, mais plus lent que l’utilisation d’ARN. La société s’engage à rendre son vaccin disponible à faible coût dans les pays du monde entier. Le vaccin peut être stable pendant six mois à des températures de réfrigération standard, a déclaré la société.

Il a été approuvé au Royaume-Uni, mais la FDA attend les données d’essais aux États-Unis. Des données d’essais confuses ont indiqué que le vaccin d’AstraZeneca pourrait avoir une efficacité moyenne de 70%.

Novavax

La société de biotechnologie basée au Maryland est spécialisée dans les vaccins à «protéines sous-unitaires». Ils se basent sur des nanoparticules ressemblant à des virus et les enrobent de morceaux génétiquement modifiés de la protéine de pointe de coronavirus.

Il s’agit également d’une approche vaccinale éprouvée. Un vaccin contre l’hépatite B administré aux nouveau-nés est un vaccin à sous-unité protéique, tout comme le vaccin contre le papillomavirus humain ou le VPH et FluBlok, le vaccin contre la grippe de Sanofi.

Novavax utilise un virus d’insecte appelé baculovirus pour transporter la protéine du bec du coronavirus aux cellules du papillon de nuit, qui produisent ensuite la protéine. Celui-ci est récolté et mélangé avec un adjuvant, un stimulant immunitaire, à base de saponine, trouvé dans les savonniers.

Sanofi et GlaxoSmithKline

Il s’agit également d’un vaccin à sous-unité protéique, utilisant la technologie FluBlok de Sanofi avec un adjuvant de GlaxoSmithKline. Il utilise également un baculovirus pour produire de petits morceaux de protéines de pointe.

Les essais de phase 1/2 ont montré que le vaccin induit une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui se sont rétablis du COVID-19 chez les jeunes adultes, mais le vaccin n’a pas produit la réponse immunitaire souhaitée chez les adultes plus âgés. Les entreprises prévoient de lancer un nouveau test en février.

Sinovac et Sinopharm

CoronaVac de la société chinoise Sinovac utilise un virus inactivé, l’une des plus anciennes méthodes de vaccination des personnes. Des lots entiers de coronavirus sont cultivés, «tués», puis transformés en vaccins. De plus, le vaccin Sinopharm provient d’un virus inactivé.

Spoutnik V

Le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V est un vaccin vecteur adénoviral. Il utilise deux virus du rhume communs appelés adénovirus 5 et adénovirus 26 pour transporter le matériel génétique de la protéine de pointe vers le corps.