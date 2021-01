COVID-19 :

En Espagne, 1165825 doses de vaccins Pfizer et Moderna ont été administrées, 86% de celles délivrées au 22 janvier 2021. 68456 personnes sont déjà vaccinées, c’est-à-dire qu’ils ont reçu la deuxième dose de traitement contre le coronavirus. Ils représentent 0,14% de la population.

À un rythme plus lent que prévu, suite aux retards de Pfizer dans la délivrance des doses engagées, la campagne de vaccination avance avec une nouveauté cette semaine: les personnes de plus de 80 ans seront le prochain groupe à être vacciné. Cela a été annoncé par le ministre de la Santé mercredi dernier, où il a précisé que ce second tour débutera une fois que la vaccination de ceux qui vivent dans des résidences, des travailleurs de ces derniers et des agents de santé exposés au virus en première ligne sera terminée.

La tempête Filomena a été laissée pour compte, mais les difficultés rencontrées au cours des semaines précédentes ne cessent pas: il y a encore des différences entre les communautés, certaines ont annoncé cette semaine un manque d’approvisionnement et d’autres une pénurie de seringues adéquates pour administrer le vaccin.

Cette semaine, le ministre de la Santé a nié l’existence d’un problème logistique dans l’inoculation des doses, et a imputé le faible taux au nombre de vaccins reçus. Même ainsi, dans une interview sur Cadena Ser Cataluña mardi, il a une fois de plus assuré qu’en Espagne une “vitesse de croisière” avait été atteinte en termes d’administration du vaccin. Au total, ils ont distribué 206 700 doses supplémentaires parmi les communautés, par rapport au record de livrées vendredi dernier.

Cependant, jeudi, la Communauté de Madrid vaccination suspendue dans les hôpitaux en même temps que les défunts, les personnes infectées, hospitalisées et celles admises aux soins intensifs se lèvent. Le ministre de la Santé communautaire, Enrique Ruiz Escudero, a assuré qu’ils n’avaient plus de vaccins pour les agents de santé de première ligne. Les dernières données du ministère, publiées vendredi, montrent que la Communauté a administré 87,6% de la dose délivrée. C’est la région avec la population la moins vaccinée d’Espagne selon le rapport Santé.

Depuis le début de la campagne de vaccination, les Asturies sont devenues l’une des communautés avec le taux de vaccination le plus élevé. Et ainsi de suite: c’est celui avec le pourcentage le plus élevé de la population qui s’est immunisée: 0,67%. Parmi les doses délivrées, 8,7% doivent encore l’être.

les îles Canaries, Aragon, Cantabrie et Galice sont les régions qui ont dépassé 95% des doses administrées cette semaine. Aussi le dernier s’est-il démarqué pour être l’une des autonomies les plus inoculées par rapport aux flacons qu’elles reçoivent du Ministère. L’exception est Aragon, qui est passé de l’injection de 64,5% des doses délivrées à 97,2% en sept jours.

Elle n’est pas la seule à avoir accéléré le rythme. Si le nombre de doses a augmenté dans tous les cas, la Communauté de Madrid se démarque par une augmentation du pourcentage de doses administrées qui, vendredi dernier, n’avait pu utiliser que 51,2% de celles dont elle disposait. Aussi le Pays Basque, bien qu’il n’ait pas encore atteint 80%, Castilla La-Mancha ou Murcie.

