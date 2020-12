COVID-19 :

Cette année, les vacances de Noël sont plus enthousiastes que jamais. Après une année difficile, nos athlètes sont prêts à accueillir le Père Noël avec les leurs.

Bien qu’il reste encore deux semaines avant l’arrivée officielle de Noël, le désir de partager et de célébrer que nous avons tous après l’année fatidique de COVID, signifie que beaucoup de footballeurs et de leurs partenaires sont allés de l’avant et ont déjà tout prêt à vivre avec la lumière et joie ces belles fêtes.

Une tâche, celle de la décoration de Noël, que les crackers et le WAGS ont voulu partager avec leurs followers via les réseaux sociaux comme nous vous le montrons ci-dessous:

Antonella Roccuzzo

Chez Messi, les détails ne manquent pas pour que le Père Noël soit dans une ambiance agréable. Antonella en a déjà pris soin, qui s’est représentée en train de décorer un magnifique sapin de Noël, vêtue d’un pyjama rouge très à la manière du Père Noël

Georgina Rodriguez

Spectaculaire salle de Noël chez Cristiano et Georgina. N’épargnant ni dépenses ni lumières, CR7 et les plus petits de la maison ont leur propre figurine du Père Noël et même des cadeaux de marques de luxe. Gio aime certainement cette période de l’année et aime que ce soit quelque chose de très spécial et amusant avec ses enfants, avec lesquels il est impliqué à cent pour cent.

L’espagnol-argentin a opté pour des ornements élégants, principalement blancs, de la même couleur qui prévaut dans les meubles de la pièce.

Carla Pereyra

Le partenaire de Diego Pablo Simeone est clair qu’il n’y a pas de Noël sans leur garçon. Comme cela a été mis en ligne sur son compte Instagram, la mannequin est plus amoureuse que jamais et ravie de passer à nouveau un an avec ses proches.

Catherine McDonnell

Ce seront sans aucun doute les Noëls les plus spéciaux pour Pau et Cat car ils sont les premiers à vivre avec leur fille, Elisabet. Nouveaux parents, ils ont eu leur plus beau cadeau en 2020. Une nouvelle vie qui a rempli le mariage avec encore plus de bonheur.

Beatriz Espejel

Chez Koke, ils ont déjà le salon le plus préparé. Avec poinsettia inclus et un énorme arbre de Noël, Beatriz et le footballeur vont profiter de ces jours avec leur petit, Leo.

Wanda Icardi

L’Argentine, qui vient de fêter ses 34 ans avec sa famille à Paris, n’a pas voulu être moins et a déjà posté une photo de Noël avec ses enfants un magnifique sapin de Noël.