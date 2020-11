COVID-19 :

Le ministère de la Santé a mis à jour ce lundi la liste des pays dont les passagers ont besoin d’un PCR négatif pour entrer en Espagne par avion ou par bateau et qui entrera en vigueur à partir de 00h00 le 30 novembre; jusque-là, la liste des États publiée il y a quelques jours dans la BOE reste en vigueur.

L’Espagne exige depuis lundi un PCR négatif réalisé 72 heures avant le voyage aux personnes de 65 pays irrigués, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, qui souhaitent entrer dans le pays par les ports ou les aéroports. La modification de cette liste est faite tous les 15 jours en fonction de la situation épidémiologique.

La liste mise à jour comprend toujours 65 pays, mais certains sont partis et d’autres sont entrés parce qu’ils sont considérés à risque.

Dans le cas des pays européens, ce sont ceux qui sont colorés en rouge ou en gris sur les cartes du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC, pour son acronyme en anglais) et par rapport à la liste précédente, la plus grande nouveauté est que l’Irlande et l’Islande quittent la liste, qui est de 26.

Ainsi, selon la liste Santé, les pays qui restent à risque sont: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Chypre, Croatie, Danemark (sauf les îles Féroé et Groenland), Slovaquie, Slovénie, Estonie, France, Grèce (sauf la région de Notio Aigao), Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège (à l’exception des régions d’Agder, Innlandet, More og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trondelag et Vestfold og Telemark), les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et le Liechtenstein.

Les pays tiers à risque sont ceux qui ont une incidence cumulée au cours des quatorze derniers jours de plus de 150 cas pour 100000 habitants et il existe également des variations par rapport à la liste précédente, puisque, entre autres, le Canada entre et il y en a 39.

Dans la liste mise à jour figurent: Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Belize, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cap-Vert, Canada, Colombie, Costa Rica, Curaçao, Émirats arabes unis, États-Unis, Fédération de Russie, Géorgie et Gibraltar (Royaume-Uni).

Aussi: Guam, Iran, Jordanie, Kosovo, Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Maroc, Moldavie, Monaco, Monténégro, Palestine, Panama, Polynésie française, Porto Rico, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Martin (Pays-Bas), Serbie et l’Ukraine.

La mise à jour des révisions de la liste des pays ou zones sera effective sept jours après sa publication “dans le but de permettre aux sociétés de transport, aux agences de voyages et aux voyagistes d’ajuster les mesures d’information des passagers”, précise-t-il. Santé sur le Web.