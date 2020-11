COVID-19 :

Cela fait quelques semaines que application de suivi du coronavirus en Espagne, Radar Covid est en fonctionnement. Cela a généré sans fin critiques à l’administration publique parce que ce n’était pas assez transparent, plus de 200 universitaires espagnols qui ont signé un manifeste en faveur de la transparence dans le développement des logiciels publics.

L’administration a maintenant franchi le cap remarquable de logiciel d’application mobile gratuit Public espagnol avec le record de téléchargement le plus rapide et le plus long: il en compte 3,7 millions.

Disponible à toute personne souhaitant analyser le radar COVID

App Radar CovidApp Radar Covid Radar Covid

Radar COVID est une application de suivi des contacts espagnole qui intègre le noyau créé par Apple et Google. Il s’agit donc d’une application développée conjointement par les deux grandes entreprises technologiques, la différence est que l’application est livrée avec une couche supplémentaire de logiciel qui peut être personnalisée dans chaque pays et intégrer les services de santé de chaque communauté autonome.

Maintenant le Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle, a notifié à tous les utilisateurs via son compte Twitter officiel que le code source de l’application a été publié afin que quiconque le souhaite puisse le consulter.

Le code COVID du radar a été publié sous licence Mozilla Public License 2.0, même protocole DP-3T. Autres pays dans votre application de suivi des contacts (code également publié) sous licence Apache 2.0.

Dans Github, nous pouvons trouver le référentiel avec le nom et le logo de Radar COVID, où nous trouverons sections de la version iOS, la version Android, le protocole DP-3T et les serveurs qu’ils utilisent.

Radar COVID fonctionnera dans d’autres pays européens

Application Covid Radar dans toute l’EuropeCovid Radar App partout en Europe Covid Radar

La ministre Nadia Calviño, troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, a annoncé qu’une fois l’application disponible en Espagne, la prochaine étape sera commencer à tester l’interopérabilité avec les applications d’autres pays à partir du 15 octobre, prévisible ceux basés sur le même système de notifications pour l’exposition d’Apple et de Google.

L’Espagne fera partie du premier groupe de tests pour essayer de faire fonctionner les différentes applications de recherche de contacts les unes avec les autres et donc Tout Européen peut utiliser votre application ici et nous pouvons utiliser Covid Radar pour l’Europe.