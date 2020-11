COVID-19 :

Comment survivre à l’isolement domestique? 2:03

Note de l’éditeur: Leana S. Wen, analyste médicale CNN, est médecin urgentiste et professeur invité à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington. Elle a auparavant été commissaire à la santé de Baltimore. Suivez-la sur Twitter: @DrLeanaWen.

. –– Si vous souhaitez rendre visite à votre famille pour Thanksgiving et éviter de transmettre le coronavirus, les experts indiquent que vous devez être en quarantaine pendant 14 jours.

C’est deux semaines à faire encore moins d’activités qu’aujourd’hui. Et cela devrait commencer aujourd’hui.

CNN s’est entretenu avec l’analyste médicale de CNN, le Dr Leana Wen, qui sert également de professionnel des urgences. En outre, elle est professeure invitée à la George Washington University Milken Institute School of Public Health. Nous lui avons demandé ce qu’implique la quarantaine et comment le faire avant Thanksgiving. Voici votre guide.

Pourquoi devrions-nous être mis en quarantaine avant de voir nos proches à Thanksgiving?

Dr Leana Wen: Les États-Unis souffrent de la pire partie de la pandémie que nous ayons connue jusqu’à présent. Nous avons ajouté un million de nouvelles infections en seulement 10 jours. Les hôpitaux de plusieurs États référent déjà des patients ailleurs parce que leurs salles d’urgence et leurs unités de soins intensifs sont trop bondées.

N’oubliez pas que les personnes que nous aimons peuvent être porteuses du virus autant que les étrangers. Lorsque le niveau de virus dans la communauté est si élevé, il n’est pas sûr de se rencontrer en personne. Ni à l’intérieur ni avec quelqu’un qui n’est pas dans la bulle de votre maison immédiate.

Si vous souhaitez vous réunir avec des personnes d’autres ménages pour partager Thanksgiving dans un espace intérieur, vous devez être mis en quarantaine pendant 14 jours. Et puis faites le test.

Pourquoi la quarantaine dure-t-elle 14 jours?

Quatorze jours est la période d’incubation maximale du virus qui cause la covid-19. Si vous mettez en quarantaine moins de temps, vous pourriez être infecté et ne pas le savoir. Je suis sûr qu’aucun de nous ne voudrait transmettre par inadvertance Covid-19 à ceux que nous aimons le plus. Se faire tester trop tôt, avant une quarantaine de 14 jours, peut ne pas détecter une infection.

Que pouvons-nous faire pendant notre quarantaine pour Thanksgiving?

Dans ce cas, la quarantaine consiste à rester à l’écart des autres et à minimiser vos risques autant que vous le pouvez. Cela ne veut pas dire rester enfermé dans la maison. Prendre l’air frais est bon et important pour votre santé physique et mentale. Par conséquent, il est normal de marcher et de faire de l’exercice à l’extérieur. Faites de votre mieux pour rester à l’écart des autres et gardez une distance d’au moins 2 mètres à l’extérieur.

Nous savons que Thanksgiving peut impliquer beaucoup de cuisine et donc de shopping. Aller au supermarché peut également être une activité à faible risque. Bien que vous devriez essayer d’y aller pendant les heures creuses et n’essayer d’y aller qu’une seule fois pendant votre période de 14 jours. Vous pouvez également essayer de commander de la nourriture ou tout le dîner pour le faire livrer à votre domicile.

Que ne devrions-nous pas faire?

Ce sont les activités à haut risque qui devraient être évitées pendant cette période. N’allez pas dans les bars ou restaurants intérieurs. Évitez les gymnases. Surtout, ne rencontrez personne d’autre à l’extérieur de votre maison pour tout ce qui se trouve à l’intérieur. Autrement dit, les dîners, les anniversaires ou tout autre rassemblement à l’intérieur ne sont pas autorisés. Si vous socialisez à l’extérieur, assurez-vous de rester à une distance de 2 mètres des autres en tout temps.

Si vous rencontrez d’autres ménages pour les vacances, ils devraient discuter des autres activités qui conviendraient à tout le monde. De nombreux cabinets de médecins ont pris des précautions et il est probablement peu risqué de consulter un médecin. De nombreux lieux de travail ont institué des protocoles pour réduire les risques. Même aller au travail peut être très peu risqué si vous parvenez à rester à au moins 3 mètres des autres et à porter un masque en tout temps.

Tout le monde doit-il se mettre en quarantaine avant Thanksgiving?

Oui, la clé est que tous les membres de chaque ménage qui souhaitent se rencontrer doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours. Si une personne rompt la quarantaine, elle expose tout le monde à ses risques. Cela demande beaucoup de confiance, alors définissez cette attente à l’avance.

Qu’en est-il des jardins d’enfants et des écoles?

C’est une question difficile. Les garderies et les écoles peuvent être nécessaires pour de nombreuses familles lorsqu’il s’agit de s’occuper des enfants de parents qui travaillent. Ils peuvent avoir un risque de transmission relativement plus faible, en particulier pour les jeunes enfants. Cependant, il existe un risque d’infection, surtout compte tenu du niveau élevé de coronavirus à travers le pays. Je ne considère pas qu’une famille qui envoie encore des enfants à la garderie ou à l’école présente un risque suffisamment faible pour faire partie d’une célébration en salle. Mais si les enfants arrêtent de fréquenter la garderie ou l’école de temps en temps et passent le test dans les 14 jours, ils pourraient voir d’autres parents à l’intérieur.

Pouvons-nous continuer à voir les autres si nous ne nous mettons pas en quarantaine pendant 14 jours?

Oui, mais vous ne pouvez le faire qu’à l’extérieur, avec des maisons séparées d’au moins 2 mètres. Vous pouvez toujours faire des activités avec d’autres en toute sécurité et vous amuser! Mais ne vous rassemblez pas à l’intérieur.

Y a-t-il d’autres façons de célébrer si nous ne pouvons pas retrouver notre famille?

Oui! Être en sécurité ne signifie pas que nous devons rester isolés. Nous ne pourrons peut-être pas nous rencontrer en personne avec la famille. Vous pouvez organiser un “Thanksgiving” avec des amis à l’extérieur. Emballez quelques articles et apportez des couvertures chaudes. Soyez flexible s’il s’avère que nous ne pouvons pas célébrer Thanksgiving le jour prévu en raison de la météo.

Et si nous devions voyager pour voir la famille à Thanksgiving?

Je suis moins préoccupé par le voyage lui-même que par les activités avant le voyage. La période de quarantaine de 14 jours doit avoir lieu avant le voyage. Ensuite, faites tout ce que vous pouvez pour minimiser les risques en voyage.

Vaut-il mieux conduire que voler?

La conduite sera plus sûre que l’avion, car vous pouvez contrôler qui est dans votre voiture. Gardez les arrêts de repos au minimum. Assurez-vous d’avoir un masque si vous utilisez une salle de bain publique et désinfectez-vous les mains après votre sortie. Même voler est un risque relativement faible, avec seulement une poignée d’infections signalées pour les vols où tout le monde porte des masques. Assurez-vous de porter un masque tout au long du vol, idéalement un N95 ou au moins un masque chirurgical à 3 couches.

Pourtant, j’exhorte tout le monde à réduire les voyages non essentiels. Bien que le voyage lui-même soit à faible risque, je suis préoccupé par les personnes qui voyagent de toutes les régions du pays, car presque toutes les régions sont actuellement au centre du coronavirus.

Qu’en est-il de la quarantaine des collégiens rentrant à la maison le jour de Thanksgiving?

De nombreuses universités ont eu des poussées. Les jeunes ont tendance à être des propagateurs asymptomatiques. Et les étudiants qui retournent à l’université devraient être traités comme à très haut risque.

Il n’est probablement pas pratique pour les étudiants de se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant de revenir. Dans ce cas, ils doivent être mis en quarantaine une fois rentrés chez eux. Cela signifie rester dans une zone de la maison totalement séparée de toute autre personne. Ils ne doivent pas partager les espaces intérieurs avec d’autres personnes pendant 14 jours. Ils ne peuvent socialiser à l’extérieur que pendant cette période.

CNN: C’est beaucoup. C’est vraiment nécessaire?

Oui, je sais que c’est beaucoup. Mais nous devons survivre cet hiver. L’espoir est à l’horizon, avec un vaccin et des thérapies probablement l’année prochaine. Nous devons arriver à ce point. Cela signifie que nous devons garder toutes ces précautions. Portez des masques. Distance physique. Lave toi les mains. Évitez les réunions en salle.

Nous avons déjà enduré tant de sacrifices. Nous pouvons traverser cet hiver ensemble.