COVID-19 :

Fernando Simon la crise sanitaire vit de controverse en controverse. Le dernier, la demande de démission de plusieurs organisations médicales en raison de «leur incapacité manifeste et prolongée au cours de l’évolution de la pandémie», et pour certaines déclarations dans lesquelles il a remis en cause le comportement des professionnels de santé «lorsqu’ils sont au chômage» en prévention du Covid. Simon refuse de démissionner. Leurs projets futurs sont conditionnés à l’évolution de la pandémie, mais loin de la visibilité publique ces derniers mois. Le porte-parole du gouvernement pour le coronavirus rêve de projets variés, comme le retour en Afrique, où il a travaillé comme médecin dans les années 1990. Ou mettez-vous en charge d’un centre de santé publique en Espagne.

Cela a été avoué par le directeur du Center for Health Alerts and Emergencies il y a quelques semaines, dans une interview sur YouTube qui a fait la une des journaux pour une autre réponse: “Fernando, il n’était pas très clair pour nous si vous aimiez les maladies infectieuses ou les infirmières infectieuses” demande l’un des intervieweurs (les frères grimpeurs Iker et Eneko Pou). Ce à quoi Simón a répondu: “Je n’ai pas demandé (aux infirmières) si elles étaient contagieuses ou non, on a pu le voir quelques jours plus tard.” Les déclarations ont provoqué la colère du Conseil général des soins infirmiers pour “Sexiste et dénigrant.”

Fernando Simón découvrait alors que son avenir serait loin du porte-parole de la santé, mais aussi lié aux enjeux sanitaires et épidémiologiques: retourner en Afrique “pour coopérer et soutenir d’autres cultures”, développer des axes de recherche ou développer un centre de santé publique.

Il n’a pas vu venir la crise

Le responsable des alertes du ministère de la Santé a été interpellé pour son incapacité à anticiper la crise sanitaire et pour avoir rejeté des mesures qui finiraient par être mises en œuvre, comme l’utilisation de masques. En janvier, par exemple, Simón a assuré que “l’Espagne n’aura pas, tout au plus, au-delà d’un cas diagnostiqué”. À ce moment-là, la pandémie commençait déjà à se propager à travers le pays, comme cela a été démontré plus tard.

Face aux marches idéologiques de la journée de la femme, Simón a ignoré la gravité de la pandémie, déjà débordée. «Si mon fils me demande s’il peut y aller, je lui dirai de faire ce qu’il veut», a-t-il dit, au milieu de l’expansion du coronavirus.

Cet été, alors que les flambées sont déjà incontrôlables et que le gouvernement fait la sourde oreille à la demande de solutions des communautés autonomes, il a affirmé: «S’il s’agit d’une deuxième vague, cela ne semble certainement pas être le cas».

“Je ne vais pas descendre du bateau”

Simon en outre a refusé l’utilisation du masque, déclarant même que «cela n’a aucun sens que des individus en bonne santé l’utilisent». Il n’était pas non plus en faveur des tests antigéniques, que la Communauté de Madrid effectue depuis des mois dans le cadre de sa stratégie couronnée de succès pour contenir le virus. L’UE a recommandé leur utilisation cette semaine et le ministère de la Santé lui-même a cédé aux demandes de la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de les fabriquer dans les pharmacies.

Malgré les demandes de licenciement, Fernando Simón résiste à la démission. “Je ne vais pas descendre du bateau et le laisser vide”, a-t-il déclaré cette semaine. Il a même ajouté que son message “Ce n’est pas un cadeau” car “on prend toutes les responsabilités et tous les ennuis”.