COVID-19 :

Jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active. À un moment où de nombreuses personnes sont forcées de rester à la maison en raison du COVID-19, les nouvelles “ Directives de l’OMS sur l’activité physique et les habitudes sédentaires introduites ” soulignent que toutes les personnes, quel que soit leur âge et capacités, ils peuvent être physiquement actifs et dans lesquels chaque type de mouvement compte.

le nouvelles directives Ils recommandent au moins 150 à 300 minutes d’activité physique aérobie d’intensité modérée ou vigoureuse par semaine pour tous les adultes, y compris les personnes vivant avec des maladies chroniques ou des incapacités, et une moyenne de 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents.

Quelle est l’activité physique?

L’OMS définit le activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, avec une consommation d’énergie conséquente. Cela comprend les activités effectuées pendant le travail, le jeu et les voyages, les tâches ménagères et les activités récréatives. L’expression “ activité physique ” ne doit pas être confondu avec “ exercice ”, qui est une sous-catégorie d’activité physique planifiée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou à maintenir un ou plusieurs éléments de la condition physique. L’activité physique – à la fois modérée et intense – est bénéfique pour la santé. En plus de l’exercice, toute autre activité physique pratiquée pendant les loisirs, se déplacer d’un endroit à un autre ou dans le cadre du travail, c’est aussi bénéfique pour la santé. L’activité physique – à la fois modérée et intense – est bénéfique pour la santé.

Quelle quantité d’activité physique est recommandée?

Pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans

Pratiquez au moins 60 minutes par jour d’activité physique modérée ou intense. Des durées de plus de 60 minutes d’activité physique procurent des bienfaits encore plus importants pour la santé. Cela devrait inclure des activités qui renforcent les muscles et les os, au moins trois fois par semaine.

Pour les adultes de 18 à 64 ans

Pratiquez au moins 150 minutes par semaine d’activité physique modérée, ou au moins 75 minutes par semaine d’activité physique vigoureuse, ou une combinaison équivalente d’activité modérée et vigoureuse. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits pour la santé, les adultes devraient faire 300 minutes d’activité physique modérée par semaine, ou son équivalent. Il est pratique d’effectuer des activités de renforcement musculaire 2 jours ou plus par semaine et de manière à ce que de grands groupes musculaires soient exercés.

Pour les adultes de 65 ans ou plus

Pratiquez au moins 150 minutes par semaine d’activité physique modérée, ou au moins 75 minutes par semaine d’activité physique vigoureuse, ou une combinaison équivalente d’activité modérée et vigoureuse. Pour obtenir de meilleurs bienfaits pour la santé, ces personnes devraient atteindre 300 minutes par semaine d’activité physique modérée, ou son équivalent. Les personnes à mobilité réduite doivent pratiquer une activité physique pour améliorer leur équilibre et éviter les chutes au moins 3 jours par semaine. Il est pratique d’effectuer des activités de renforcement musculaire 2 jours ou plus par semaine et de manière à ce que de grands groupes musculaires soient exercés.

L’intensité avec laquelle les différentes formes d’activité physique sont pratiquées varie selon les personnes. Pour bénéficier de la santé cardiorespiratoire, toute activité doit être effectuée pendant des périodes d’au moins 10 minutes.

Avantages de l’exercice selon la science

Il réduit le risque de souffrir de différentes maladies cardiovasculaires. Active la circulation cardiaque. Améliore la fonction respiratoire. Il est recommandé de prévenir et de traiter l’hypertension artérielle. Réduit le risque de maladies métaboliques telles que le diabète Réduit le risque de certains types de cancer. Améliore la santé osseuse et fonctionnelle, ce qui prévient des problèmes tels que la sarcopénie ou l’ostéoporose. Il améliore des aspects tels que l’équilibre, la coordination ou la mobilité. Développe les muscles, améliore la force et la condition physique de base. Améliore la réponse musculaire. Améliore la fonction intestinale. Améliore la fonction sexuelle. Aide à maintenir l’équilibre calorique et un poids santé. Empêche l’obésité. Il soutient la santé mentale, réduit le risque de dépression et aide à gérer le stress. Vous aider à vous endormir, dont la mauvaise qualité est également source de maladies.

«L’activité physique est essentielle à la santé et au bien-être, car elle peut aider à ajouter des années à la vie et la vie à des années. Chaque mouvement comptesurtout maintenant que nous faisons face aux contraintes liées à la pandémie du COVID-19. Nous devons tous bouger chaque jour, de manière sûre et créative », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Toute activité physique est bénéfique et cela peut être fait dans le cadre du travail, des sports et des loisirs ou du transport (marche, patinage et vélo), mais aussi danser, jouer et les tâches ménagères quotidiennes telles que le jardinage et le nettoyage.

«L’activité physique de toute nature et de toute durée peut améliorer la santé et le bien-être, mais plus c’est toujours mieux», explique le Dr Ruediger Krech, directeur de la promotion de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, qui ajouté que, «Si vous devez passer beaucoup de temps assis, que ce soit au travail ou à l’école, vous devriez faire plus d’activité physique pour contrer les effets néfastes de la sédentarité.».

«Ces nouvelles directives mettent en évidence ce il est important que notre cœur, notre corps et notre esprit restent actifs, et comment les résultats favorables profitent à tous, quels que soient leur âge et leurs capacités », conclut le Dr Fiona Bull, chef de l’unité d’activité physique qui a dirigé l’élaboration des nouvelles lignes directrices de l’OMS.