COVID-19 :

Vous nous avez posé des questions sur un graphique dans lequel la BBC a tenté de répondre à la question “qui a financé les vaccins contre le COVID-19?” Dans le graphique partagé dans les réseaux, on peut voir que la plupart des financements proviennent des gouvernements et des institutions publiques, tandis que l’investissement privé joue un rôle secondaire. Dans le même temps, dans de nombreux messages diffusés par l’infographie, on s’est demandé si les avantages que les sociétés pharmaceutiques retireraient des ventes mondiales reviendraient également dans les coffres publics.

Cependant, la La BBC a rectifié le graphique, comme ils l’expliquent dans le texte lui-même: «Le graphique ci-dessus a été mis à jour depuis la première publication de cet article. Comme il le suggère, au total, les entreprises privées ont investi des milliards de livres dans le développement de vaccins. ”

Correction graphique

Dans une première version, on a pu voir que la plupart des vaccins contre COVID-19 étaient financés principalement par des fonds publics, à l’exception des deux de Sanofi (l’un avec GSK et l’autre avec Translate Bio), les seuls dans lesquels l’investissement privé était plus élevés, et ceux de Pfizer-BioNTech et CureVac, dans une moindre mesure.

Cependant, après avoir corrigé les informations, la plupart des vaccins reflétaient une incidence plus élevée d’investissement privé. Par exemple, le vaccin Oxford-AstraZeneca, qui ne montrait initialement qu’un investissement de 1,65 milliard de livres provenant du secteur public et des organisations à but non lucratif, a continué avec un financement de 8,19 milliards de livres, dont trois les quarts correspondent au secteur privé.

L’investissement public reste important dans certains vaccins, comme Moderna, pour lequel il continue de représenter la plus grande part, selon le graphique mis à jour, ou dans ceux de Novavax, Curevac ou Johnson & Johnson.

Graphique original (à gauche) et graphique corrigé (à droite) de la BBC.

Le graphique original a été largement partagé sur les réseaux sociaux, où certains utilisateurs ont utilisé les données pour affirmer la prévalence de l’investissement public.

Calculs estimés

Dans son article, la BBC explique qu’elle était basée sur les calculs de la société d’analyse de données Airfinity, qui estime que “au total, les gouvernements ont fourni 6,5 milliards de livres”, tandis que “les organisations à but non lucratif ont fourni près de 1 500 millions de livres ».

Même ainsi, il est difficile de connaître le montant exact de la contribution de chaque secteur au développement des vaccins, car toutes les entreprises n’ont pas fourni de chiffres actualisés sur l’investissement qu’elles ont utilisé ou quelle part correspond au secteur privé.

L’Union européenne a levé 15,9 milliards d’euros, dont 2 302 millions sont alloués à l’association pour le vaccin, comme rapporté sur le web.

Par exemple, l’UE a annoncé en juillet que la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un prêt de 75 millions d’euros avec la société pharmaceutique allemande CureVac pour le développement et la production de vaccins, dont le candidat contre le SRAS-CoV -2. Ou en mai, AstraZeneca a reçu 1 milliard de dollars de la US Biomedical Development and Advanced Research Authority (BARDA).