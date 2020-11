COVID-19 :

Ces derniers jours, un message intitulé “Pourquoi n’expliquent-ils pas comment fonctionne notre système immunitaire?” dans lequel il est demandé de faire savoir à la population que «tout le monde» a capacité à renforcer “naturellement” les défenses du corps. Le texte mélange des mensonges tels que le jeûne et les douches froides améliorent nos défenses avec des réalités contrastées, telles qu’une mauvaise alimentation et la malbouffe endommagent notre santé. Nous avons discuté de ces allégations avec des experts en immunologie, en nutrition et en sciences alimentaires. C’est ce qu’ils nous ont dit.

Il n’y a aucune preuve que les averses froides génèrent des lymphocytes T

“Pourquoi ne pas parler des bienfaits d’une douche froide qui augmente le taux de certains lymphocytes T en quelques jours?” Les lymphocytes T, selon le United States National Cancer Institute, sont un type de globule blanc, «Une partie du système immunitaire et sont formés à partir de cellules souches dans la moelle osseuse. Ils aident à protéger le corps des infections et à combattre le cancer ».

Le professeur d’immunologie à l’Université de Murcie et professeur à la même depuis 1989, Pedro Aparicio, dit «n’ayant jamais rien lu de tel». Pour sa part, la directrice du groupe d’immunonutrition et professeur de recherche au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), Ascensión Marcos, question de savoir si l’hypothèse existe «Article scientifique dans une prestigieuse revue internationale» qui défend une telle revendication.

“J’en doute vraiment avec tout ce que nous avons vu au fil des ans quelqu’un me dit qu’une douche froide produit une augmentation des lymphocytes T », dit-il.

Il n’y a pas non plus de preuve que le jeûne renforce le système immunitaire «en trois jours».

Le message garantit que «le jeûne renforce le système immunitaire en seulement trois jours». La phrase conduit à des malentendus, puisqu’elle ne précise pas s’il serait nécessaire d’arrêter de manger pendant trois jours ou sur une base spécifique pendant cette période. Cependant, le professeur Marcos décrit la première des performances comme “une vraie animation”.

Après trois jours sans manger, manger à nouveau «entraîne une modification complètement anormale du métabolisme. La réaction du corps n’est pas la même que dans des conditions normales lorsqu’il est ingéré tous les jours. Au niveau métabolique, c’est un stress. Pas bon du tout«, Soutient-il.

«Comment va notre système immunitaire? Manger bien, aux heures où l’on doit manger, faire de l’exercice régulièrement », dit-il.

Le professeur Aparicio, pour sa part, explique que le jeûne «est généralement prescrit lorsque déterminé à être bénéfique empêcher la sécrétion du pancréas ou du foie, par exemple dans la pancréatite ».

Ajoutez cela à votre carrière professionnelle n’a pas lu “jamais«Que le jeûne de trois jours» est lié à aucun bénéfice pour le système immunitaire, ce qui est difficile à déterminer expérimentalement.

Le système immunitaire peut-il être renforcé en quelques jours?

Le texte que nous avons reçu demande pourquoi il n’a pas été expliqué aux gens que «tous» les gens ont la capacité de «renforcer le système immunitaire, en particulier les plus jeunes, en quelques jours». Aparicio commente que “Je souhaite” que cette possibilité existe.

“Je souhaite que cette situation existe et la réponse immunitaire pourrait être stimulée en quelques jours dans les infections, mais malheureusement ce n’est pas comme ça. L’effet éventuel du vaccin BCG (contre les bactéries tuberculeuses) est en cours d’analyse, mais ce sont encore des études très préliminaires, et ils ne sont pas exempts d’effets secondaires », précise-t-il.

Défenses et flore intestinale

Le message souligne que «l’efficacité» du système immunitaire «dépend étroitement» de «la qualité» de la flore intestinale et, par conséquent, de ce que nous mangeons. S’appuyant sur cet argument, conseille de nourrir de «fruits et légumes vivants crus, locaux et de saison».

Marcos commente que le terme “flore intestinale” est un “concept ancien, rétrograde«Et qu’aujourd’hui on parle de« microbiote »en se référant aux microorganismes intestinaux. Ce microbiote, admet-il, “est très lié au système immunitaire ».

“Le fait que notre le microbiote est sain dépend de l’alimentation, comment et quand nous mangeons, à la fois crus et cuits, quel comportement alimentaire nous avons, notre activité physique ou notre mode de vie sédentaire et aussi nos heures de repos », énumère-t-il. Sans oublier que, par exemple, le stress est un facteur que “le microbiote intestinal peut nous déranger beaucoup, provoquant un déséquilibre général”.

En d’autres termes, une alimentation équilibrée et saine sera beaucoup plus bénéfique pour le microbiote qu’une alimentation composée de ce que l’on appelle la «malbouffe». Le texte que nous analysons demande pourquoi on n’a pas dit aux gens que «manger des déchets, tels que des produits industriels, transformés et raffinés est la première chose qui détruit nos défenses immunitaires».

Marcos rappelle le régime: «ce qui cause un régime occidentalisé ou américanisé dans lequel il y a un apport important en graisses saturées et en sucres, c’est une situation d’inflammation».

Ce type de régime «produit, en général, un prévalence plus élevée de surpoids ou l’obésité qui finit par générer divers pathologies non transmissibles, qui ne sont pas une infection », ajoute-t-il.

Le rôle des minéraux tels que le zinc, le sélénium et le magnésium

Le message demande également pourquoi «l’efficacité» de la vitamine C à fortes doses n’est pas mentionnée et minéraux comme le zinc, le sélénium et le magnésium.

Le chercheur de la SCCI, Ascensión Marcos, reconnaît que les trois minéraux susmentionnés «sont essentiels pour le système immunitaire» et que leur absence «peut vous rendre plus vulnérable aux infections». Pour éviter cette possibilité, affecte à nouveau un bonne alimentation: “Avec une alimentation normale, équilibrée et modérée, vous avez tout cela.”

De son côté, Aparicio prévient que «les vitamines à fortes doses peuvent avoir des effets néfastes (hypervitaminose) », une situation qui peut également se produire, dit-il,« en cas d’intoxication minérale ».

«Lorsqu’il est démontré qu’une carence en vitamine ou en minéral entraîne une immunodéficience, il ne signifie pas qu’un apport excessif ou à fortes doses, il a un effet bénéfique », dit-il.

Dans le texte, il est également mentionné que des plantes telles que l’échinacée, l’astragale, le sureau et le cynorrhodon, “sous leurs formes concentrées renforcer les défenses immunitaires en quelques semaines». Le professeur et directeur du département de nutrition et de bromatologie de l’Université de Grenade, Miguel Navarro, commente qu’il doit y avoir «de nombreuses années de recherche derrière pour conclure que ces types de composants peuvent avoir un effet préventif contre ce type de pathologies ».

Navarro, directeur du département depuis huit ans, réfléchit sur la quantité de composants de chacune des plantes répertoriées qui sont consommées dans l’alimentation habituelle “comme pour avoir un effet stimulant du système immunitaire cela nous permet de nous sentir beaucoup mieux ».

La peur comme immunosuppresseur

Le message demande pourquoi il n’est pas expliqué que la peur “est un immunosuppresseur”, et que cette “émotion” est “la seule” qui se transmette aujourd’hui. Le psychologue de la santé et médico-légal, Timanfaya Hernández, nous a déjà expliqué à l’époque que «dire avec insistance que ‘la peur abaisse votre système immunitaire’ peut conduire à beaucoup de gens à ressentir encore plus en détresse ».

«Lorsque l’émotion de peur reste constante et sans découverte, notre système devient stressé. C’est précisément ce pourrait conduire à altérer notre système immunitaire: l’union de la peur, du stress et de sa relation avec d’autres hormones comme le cortisol », commentait à l’époque également le secrétaire adjoint du Collège Officiel de Psychologie de Madrid.

Une situation pour laquelle il nous a dit que, «En général», l’organisme «a des ressources et, bien sûr, ce ne sera qu’un pourcentage de personnes qui seront plus touchées ».

Le texte appelle également à «impliquer» dans les canaux d’information les «professionnels de santé» qui parlent de prévention «tels que les nutritionnistes, les naturopathes et les phytothérapeutes». Alors que la nutrition humaine et diététique est un diplôme enseigné par les facultés de médecine, l’Observatoire de l’Organisation médicale collégiale contre les pseudosciences, les pseudothérapies, l’intrusion et les sectes de la santé du Conseil général des associations médicales officielles qualifie la naturopathie comme un système qui “une partie de la mauvaise base que la médecine se concentre sur les maladies sans prendre en compte d’autres aspects de l’individu, en proposant la nécessité d’intégrer le corps, l’esprit et l’esprit pour la prévention et le traitement des maladies ».

