COVID-19 :

C’est ainsi que les masques nous protègent du coronavirus 3:43

. –– C’est officiel: le port d’un masque protège non seulement les autres des gouttelettes respiratoires (qui peuvent propager le coronavirus), mais il vous protège également. Ceci est établi par un nouveau guide des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC, pour son acronyme en anglais).

«Les preuves se sont accumulées que les masques fonctionnent en termes de réduction des risques pour tout le monde», a déclaré Joseph Gardner Allen, chercheur en santé environnementale à Harvard, qui dirige également le programme Bâtiments sains à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Mais quel type de masque vous offre, à vous et aux autres, la meilleure protection contre tout nouveau coronavirus circulant dans l’air?

Vous voulez avoir un masque avec au moins deux couches. De préférence un masque à trois couches », a déclaré Allen. Précisément, cet expert a concentré sa carrière sur les «bâtiments malades» et leur impact sur les performances et la productivité des travailleurs.

En ce sens, il est préférable d’éviter les bandanas et les masques de jambières, à moins qu’ils ne soient tous les seuls disponibles. Une étude récente a révélé que les deux types de masques sont les moins efficaces en termes de protection.

Quel est le meilleur masque pour éviter le covid-19? 0:56

«Outre le niveau de filtration, nous devons faire attention à l’ajustement», a poursuivi Allen. «Vous voulez que le masque passe par-dessus l’arête du nez, sous le menton et affleure le visage, reposant le long de la peau. Vous voulez que votre souffle passe à travers le média filtrant et ne s’écoule pas par les côtés », a-t-il déclaré.

Pas de masques N95 ni de valves d’expiration pour vous protéger du coronavirus

Ceci est important: n’achetez pas de masques N95 pour un usage personnel, prévient le CDC. Bien que ces masques soient les plus efficaces – ils filtrent 95% de toutes les particules -, ils sont considérés comme des fournitures essentielles et devraient continuer à être réservés aux agents de santé et autres membres du personnel d’urgence.

De plus, les masques N95 doivent être ajustés pour adhérer aux contours uniques du visage de chaque médecin ou infirmier. Vous et vos proches n’avez pas accès à ce type d’hébergement spécialisé.

Et méfiez-vous particulièrement des masques de type N95 vendus chez les principaux détaillants, a récemment déclaré à CNN le Dr Marybeth Sexton, professeure adjointe de médecine dans la division des maladies infectieuses à l’Université Emory à Atlanta.

“Certains de ces masques N95 à usage communautaire ont des valves d’expiration”, a-t-il dit. «Ils les rendent plus confortables à porter, mais ils ne protègent pas les gens autour de vous, ils envoient l’air directement dans l’environnement», a-t-il souligné.

«En fait, cela peut aggraver les choses parce que vous concentrez votre respiration sur cette valve. Ce qui lui permet de passer avec une certaine force et les gouttes peuvent aller un peu plus loin. Par conséquent, nous recommandons fortement aux personnes de ne pas porter de masque doté d’une valve d’expiration.

Portez un masque en tissu épais

Clés pour fabriquer vos masques à la maison 1:23

Les masques en tissu avec un nombre de fils élevé semblent être un excellent choix contre le coronavirus, selon les nouvelles directives du CDC.

Recherchez un tissu serré 100% coton, selon les études. Et utilisez le test de lumière pour vérifier le matériau – si vous pouvez facilement voir le contour des fibres individuelles lorsque vous tenez le masque à la lumière, cela ne sera probablement pas efficace.

Essayez de trouver des masques avec autant de couches que possible, mais sans sacrifier la respirabilité. Justement, si vous ne pouvez pas respirer avec le masque, vous ne le garderez pas sur votre visage. Les masques à deux et trois couches semblent fonctionner pour la plupart des gens face à la menace du coronavirus.

Selon le CDC, “ plusieurs couches de tissu avec un nombre de fils plus élevé ont démontré des performances supérieures par rapport aux couches individuelles de tissu avec moins de fils, filtrant dans certains cas près de 50% des particules fines inférieures à 1 micron ».

C’est une bonne nouvelle. Des études ont détecté le coronavirus dans des aérosols entre 1 et 4 microns.

De plus, des recherches ont montré que les masques en tissu multicouche peuvent bloquer de 50% à 80% des gouttelettes et des particules fines. En plus de “limiter la propagation future de ceux qui ne sont pas capturés”, a déclaré le CDC. Et ils ont ajouté que «dans certaines études, les masques en tissu étaient équivalents aux masques chirurgicaux comme barrières au contrôle des sources».

Surclassements

Le CDC indique que le polypropylène, l’un des plastiques les plus couramment produits dans le monde, peut «améliorer l’efficacité de la filtration». La raison? Crée un effet triboélectrique ou, en termes simples, une adhérence statique.

Voir le masque abordable et réutilisable créé par MIT 1:02

Cette électricité statique emprisonne à la fois votre souffle sortant et les gouttelettes qui viennent des autres. Le coton étant un tissu plus confortable pour la peau, le polypropylène est souvent utilisé comme filtre pouvant être placé à l’intérieur d’un masque à deux ou trois couches.

Le lavage met fin à la charge électrique, mais ne vous inquiétez pas. Un frottement vigoureux entre les doigts devrait restaurer cette charge «collante».

Une option avec beaucoup de respirabilité, selon le CDC, est la soie. Ce matériau “peut aider à repousser les gouttelettes humides et réduire l’humidité dans le tissu, maintenant ainsi la respirabilité et le confort”, a déclaré l’agence.

Une étude publiée en septembre a évalué la capacité du coton, du polyester et de la soie à repousser l’humidité lorsqu’ils sont utilisés dans des masques ou comme inserts de masque.

“Nous avons constaté que les revêtements faciaux en soie repoussaient les gouttelettes dans les tests d’aérosol, tout comme les masques chirurgicaux jetables à usage unique”, ont écrit les auteurs. Ils ont également ajouté que les masques en soie «peuvent être plus respirants que les autres tissus anti-humidité et sont réutilisables par nettoyage».

Cela fait un point important. Pour éviter d’attraper des germes qui pourraient irriter votre visage ou réduire l’efficacité du masque, les masques réutilisables doivent être lavés quotidiennement avec du savon et de l’eau chaude. N’utilisez plus le masque tant qu’il n’est pas complètement sec. Précisément parce qu’il est plus difficile de respirer à travers un tissu mouillé.

«Si vous utilisez un filtre dans votre masque, assurez-vous de le changer régulièrement car il peut se boucher. Vous pouvez dire si vous avez le sentiment qu’il est un peu plus difficile de respirer », a déclaré Sexton à propos d’Emory.

L’étiquette dans l’utilisation des masques de coronavirus

Huerta: C’est dommage que le masque ait été politisé 0:59

Même le masque le plus protecteur échouera si vous en abusez. Une protection complète du visage est nécessaire à tout moment. Et cela signifie que vous ne devriez pas le laisser glisser le long de votre nez, s’il vous plaît.

Les nez sont importants. Les gouttelettes du nez sont généralement plus petites que celles de la bouche. Ce qui signifie également qu’ils peuvent rester en l’air plus longtemps. Des études avec des caméras à haute vitesse montrent que les éternuements peuvent propager des gouttelettes respiratoires de 7 à 8 mètres. C’est-à-dire bien au-dessus de la hauteur d’une girafe (6 mètres).

Si vous avez du mal à respirer avec un nez bouché, trouvez un masque qui vous convient le mieux.

Il est également important de porter le masque partout où vous allez, même dans la voiture si vous êtes avec des personnes extérieures à votre environnement.

“Si vous allez monter dans un taxi Uber, vous devez absolument porter un masque et le chauffeur doit avoir un masque”, a déclaré Allen. Et vous voulez baisser les fenêtres, même par mauvais temps. Ouvrir un peu les fenêtres aidera vraiment.

Ayez toujours du désinfectant pour les mains

Quel que soit le type de masque que vous utilisez, vous devrez le mettre et l’enlever pour le manger, ou l’ajuster d’une manière ou d’une autre lorsqu’il est sur votre visage. Cela fait du désinfectant pour les mains le meilleur ami du masque, disent les experts.

Le gouvernement américain approuve les désinfectants pour tuer le coronavirus 1:06

“Les masques glissent tout le temps, surtout quand on parle”, a déclaré le Dr Henry Wu, professeur agrégé de maladies infectieuses à l’Emory University School of Medicine à Atlanta.

“Par conséquent, vous devrez peut-être l’ajuster fréquemment”, a expliqué Wu. «C’est une raison de plus pour avoir un désinfectant pour les mains avec vous pour garder vos mains propres afin de resserrer ce masque ou de le soulever à nouveau.