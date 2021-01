COVID-19 :

Vox a dépeint Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), après avoir accusé les Espagnols à deux reprises de l’expansion de la pandémie de coronavirus après les vacances de Noël. La formation de Santiago Abascal Cela lui a rappelé les plongées et les voyages en montgolfière qu’il a effectués à l’occasion de son émission Planeta Calleja, diffusée sur Cuatro, il y a quelques mois.

“Fernando Simón blâme les Espagnols pour la troisième vague car” ils ont passé un meilleur moment qu’ils ne le devraient à Noël “. Il n’a pas honte ni ne la connaît»A souligné Vox à travers un message publié sur son profil Twitter.

Fernando Simón blâme les Espagnols pour la troisième vague car “ils ont passé un meilleur moment qu’ils ne le devraient à Noël”. Il n’a pas honte ou le sait. pic.twitter.com/qi7u9CBiKz – VOX 🇪🇸 (@vox_es) 15 janvier 2021

Fernando Simón s’est rendu à Majorque en septembre dernier pour enregistrer un programme avec Jesús Calleja, au milieu de la deuxième vague de coronavirus. L’émission a été diffusée début octobre et mettait en vedette Simón pratiquant des sports tels que le cyclisme, l’escalade, la plongée ou même le voyage en ballon. Il en a également profité pour faire l’une de ses “ prédictions ” sur la fin de la pandémie: “En juin 2021, la normalité reviendra”.

“De nombreuses personnes ne sont pas mortes à cause de ce que nous avons fait, bien que beaucoup d’autres soient décédées”, a-t-il également déclaré à Jesús Calleja. Ce programme a été enregistré au milieu de ses vacances ou “repos bien mérité”, comme l’a assuré le secrétaire d’État à la Santé, Silvia Calzón, en son remplacement lors de conférences de presse pour rendre compte de la situation épidémiologique.

Maintenant, Vox lui rappelle ces images après avoir blâmé les Espagnols jusqu’à deux fois que la pandémie est hors de contrôle dans notre pays, avec plus de 80 000 morts et plus de 2 millions d’infectés.

“Nous avons passé un bon Noël”

Lundi dernier, Simón a comparu devant les médias pour donner sa conférence de presse habituelle. Dans cette apparition, il n’a pas hésité à désigner les Espagnols comme les coupables du nombre élevé d’infections et de décès au lieu de tenir le gouvernement de Pedro Sánchez responsable de ses mesures. La position de Simón dépend du ministère de la Santé dirigé par Salvador Illa, qui est actuellement également plongé dans sa candidature aux élections régionales catalanes.

«Nous l’avons peut-être adopté mieux que nous n’aurions dû et nous devons maintenant supposer ce qui va se passer. oui, nous allons avoir quelques semaines difficiles. Je ne sais pas quand viendra le sommet de cette nouvelle phase. Oui, nous ne sommes peut-être pas très loin de lui. Cela dépendra si les mesures des communautés commencent à prendre effet. Si nous, tous, une fois les festivités terminées, avons repris les bonnes habitudes et avons à nouveau pris conscience de l’importance de notre travail dans la lutte contre l’épidémie. Si tel est le cas, il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à une baisse », a déclaré le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES).

Lors de la prochaine conférence de presse, Fernando Simón a de nouveau accusé les citoyens de la propagation du Covid-19. «Nous sommes tous conscients qu’à Noël ce qui est recommandé sera recommandé, Je suis désolé de dire que nous avons passé un meilleur moment que nous n’aurions dû », a-t-il insisté jeudi.

Simón a une fois de plus accusé la société espagnole et son comportement pendant la saison de Noël de la vague d’infections dans laquelle l’Espagne est actuellement plongée, dépassant les niveaux de risque indiqués dans la deuxième vague. Notre pays multiplie par 50 le risque de contagion qui existait lorsque Pedro Sánchez a abandonné le virus.

À propos d’un confinement

D’un autre côté, Simón a également assuré que la détention totale, comme celle qui a été appliquée en mars, n’est actuellement pas sur la table du ministère ou du gouvernement. Ou du moins, cela n’a pas été recommandé par votre département compte tenu de l’évolution actuelle des données.

«L’option du confinement est là, si nécessaire il faudra le faire, mais tout de suite avec le niveau de transmission, la situation et les caractéristiques de cette troisième vague, ne semble pas nécessairePrévint Simon.

De plus, il était optimiste sur le bilan des morts, assurant que «la mortalité reste aux chiffres des derniers mois, autour de 1% qui sont des chiffres, je ne sais vraiment pas quel mot utiliser, Ce sont de bons chiffres, puisque nous parlons de défunts».