COVID-19 :

La Walt Disney Company élargit votre cadre de travail. La société américaine a annoncé le licenciement de 32000 travailleurs dans les mois à venir en raison de l’impact de la crise des coronavirus sur votre entreprise. Les licenciements confirmés jeudi toucheront principalement les employés des parcs de loisirs, et entraîneront une augmentation de 4000 licenciements annoncés en septembre, lorsque The Walt Disney a annoncé qu’il licencierait 28000 travailleurs.

“En raison du climat actuel, y compris des impacts du covid-19 et de l’environnement changeant dans lequel nous opérons, la société a généré des gains d’efficacité dans sa dotation en personnel, y compris la limitation du recrutement pour des rôles commerciaux critiques, des suspensions et des ajustements”, la multinationale américaine a expliqué à la US Securities Market Commission (SEC).

Le cabinet a également indiqué que “dans le cadre de ces mesures, l’emploi d’environ 32 000 salariés, principalement dans les parcs, les expériences et les produits, prendra fin au premier semestre de l’exercice 2021”, dont l’exercice 2021 s’étend d’octobre à septembre 2021.

En plus de confirmer le nouvel ajustement de la main-d’œuvre qui s’étendra à 32000 travailleurs, la multinationale a également averti qu’il est possible qu’il en faudra plus mesures supplémentaires dans les mois à venir pour réduire l’impact de la crise dérivée du coronavirus. Comme mesures possibles, Walt Disney souligne qu’il pourrait demander un financement supplémentaire; interrompre le paiement des dividendes; réduire ou ne pas effectuer certains paiements, comme certaines cotisations à nos régimes de retraite et d’assurance-maladie; ou suspendre davantage les dépenses en capital. Mais il y a plus.

L’éventuel ajustement futur pourrait également avoir une incidence directe sur les investissements réalisés par l’entreprise dans le contenu cinématographique et télévisuel. En outre, il mettra également en œuvre des licences supplémentaires ou des réductions d’effectifs.

Les millionnaires perd

Les derniers résultats commerciaux de Walt Disney reflètent déjà le fort impact de la pandémie sur ses activités. Plus précisément, le géant des loisirs et du divertissement a enregistré des pertes nettes attribuables de 2 864 millions de dollars (environ 2 400 millions d’euros au taux de change) à la fin de son exercice 2020. Ces pertes contrastent avec des gains de 11 054 millions de dollars (9 356 millions d’euros au taux de change) enregistrés l’année précédente.

Les résultats confirment que les segments les plus touchés par la pandémie sont les parcs d’attractions et les bateaux de croisière, ainsi que les premières de films. En termes de chiffre d’affaires, ils reculent de 6% sur l’ensemble de l’année et par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 65 388 millions de dollars (55 347 millions d’euros).

La chiffre d’affaires des parcs Disney ont fortement chuté. Il l’a fait à 37%, jusqu’à 16 502 millions de dollars (13 967 millions d’euros), tandis que le Revenu d’entreprise des études cinématographiques ont reculé de 13%, à 9 636 millions de dollars (8 156 millions d’euros).

Cependant, la division de chaines de télévision enregistre une augmentation de 14% de son chiffre d’affaires, à 28393 millions de dollars (24036 millions d’euros), tandis que les opérations internationales et l’activité d’abonnement s’établissent à 16967 millions de dollars (14361 millions d’euros), un 81 % plus.

Walt Disney a également souligné à la mi-novembre que lors de la première année de son entrée en service, le Plateforme Disney + Il a atteint 73,7 millions d’abonnés, en plus de 10,3 millions d’utilisateurs ESPN + payants et de 36,6 millions d’abonnés Hulu.

Ce n’est qu’entre juillet et septembre que la société américaine a enregistré des pertes de 710 millions de dollars (601 millions d’euros), par rapport au bénéfice net part du Groupe de 1 054 millions de dollars (892 millions d’euros), alors que le chiffre d’affaires a diminué de 23%, à 14 707 millions de dollars (12 448 millions d’euros).

Le pire été de tous les temps

Les parcs d’attractions espagnols souffrent également pleinement de l’impact de la crise des coronavirus. Selon le bilan réalisé par l’Association espagnole des parcs d’attractions et à thème (AEPA), les revenus ont chuté de 80% en été en raison des flambées de la pandémie. Face à ce scénario, l’association a demandé au gouvernement de Pedro Sánchez de mettre en place une TVA réduite comme mesure d’allégement du secteur.

«Nous sommes les seuls prestataires de services culturels et touristiques à ne pas être revenus au tarif réduit après la dernière crise», a dénoncé le président de l’Association espagnole des parcs d’attractions et à thème et directeur général d’Isla Mágica, Guillermo Cruz, qui a insisté sur le fait que la mesure fiscale profiterait également au consommateur final grâce à une baisse des prix.

En outre, l’Association espagnole des parcs d’attractions et à thème (AEPA) a également averti que les coûts fixes élevés de maintenance et de sécurité des installations mettent en danger les plus de 85 000 emplois du secteur.