COVID-19 :

Alors qu’il est déjà plus qu’évident que nous vivons la redoutable deuxième vague du Coronavirus en Espagne, le rebond des personnes infectées croît et se développe chaque jour. Et cela est dû, entre autres, au non-respect de la distance sociale, cet espace de sécurité que nous devons laisser à quiconque n’est pas quelqu’un avec qui nous vivons quotidiennement. Mais en pratique, cela devient compliqué dans des cas tels que le fait d’être dans un établissement, donc d’autres méthodes sont nécessaires.

Smartband Wardoo

C’est là qu’intervient Wardoo Tech, une entreprise madrilène qui a créé le premier dispositif de distanciation sociale en Espagne: Un bracelet intelligent conçu pour surveiller les jauges qui permettra aux établissements et aux utilisateurs de se conformer en toute sécurité à la législation en vigueur.

Comment ça marche? Le bracelet Wardoo utilise la technologie “ Beacon ” -de balises électroniques- et une application qui permet non seulement de maintenir une distance de sécurité mais aussi de faire d’autres choses comme le contrôle de l’accès des utilisateurs et le temps passé sur un site spécifique.

Cet appareil “ fabriqué en Espagne ” Alerte l’utilisateur sur sa distance de sécurité, car lorsque deux bracelets entrent en contact parce qu’ils sont à moins de 1,5 mètre, ils vibrent et émettent un son. Le portable est également capable de:

– Enregistrer lorsqu’un bracelet entre en contact avec un autre

– Avec qui l’utilisateur a été à moins de 1,5 mètre

– Durant combien de temps

Ces variables, une fois mesurées, permettent “effectuer une traçabilité avec des garanties et isoler les personnes qui ont été en contact précocement et en toute sécurité“, JETout comme l’application officielle Covid-19 en Espagne et le travail des trackers le feraient, par exemple. Ce qui est enregistré sur les bracelets est un identifiant alphanumérique, qui empêche les utilisateurs de savoir à qui correspond chaque identifiant et respecte la vie privée de tous les utilisateurs à tout moment.

Bracelet Wardoo avec technologie beacon pour contrôler la distance entre les utilisateurs. DEFIT360 (Europa Press)

Déjà en test

Sans aucun doute une bonne idée et similaire aux mesures adoptées par d’autres pays comme la Corée du Sud après l’échec de son application de tracking, le smartband Wartoo est déjà en test dans des établissements comme la chaîne de gym Defit360, dont son directeur souligne que «Il suffit de porter le bracelet nous rend plus personnellement conscient de la distance que nous devons garder et soyons plus sévères sur les protocoles de distanciation ».