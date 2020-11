COVID-19 :

SACRAMENTO – Washington, Oregon et Nevada ont rejoint le California COVID-19 Scientific Safety Review Task Force, qui examinera indépendamment l’innocuité et l’efficacité de tout vaccin approuvé par la FDA pour distribution.

Et c’est que la semaine dernière, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé le panel composé de scientifiques de renommée nationale ayant une expérience dans la vaccination et la santé publique.

“La Californie a mené avec la science et les données pendant la pandémie COVID et lorsqu’un vaccin sera disponible, nous tirerons parti de notre expertise scientifique pour vérifier sa sécurité et donner à chacun la confiance dont il a besoin pour prendre des décisions importantes concernant la santé de sa famille.” A déclaré le gouverneur Newsom. «Ce virus transcende nos frontières et nous sommes reconnaissants de nous associer à nos États voisins par l’intermédiaire de notre groupe de travail sur l’examen de la sécurité scientifique pour un chemin sain et sûr pour toutes nos communautés.

Un communiqué de presse indique que les gouverneurs de Washington, de l’Oregon et du Nevada identifieront des experts en santé publique pour rejoindre le groupe de travail californien pour guider l’examen de tout vaccin approuvé par la FDA.

Bien qu’il n’y ait pas encore de vaccin prouvé contre le COVID-19, ces experts de la santé de haut niveau examineront tout vaccin qui reçoit l’approbation fédérale et vérifieront son innocuité avant que la Californie, Washington, l’Oregon et le Nevada ne mettent le vaccin à la disposition du public.

«Nous croyons en la science, la santé publique et la sécurité. C’est pourquoi je suis heureux que Washington se joigne à la Californie et à d’autres États occidentaux dans cet effort », a déclaré le gouverneur de Washington, Jay Inslee. «Tout vaccin COVID doit être guidé par l’expertise de scientifiques et de professionnels de la santé, et c’est exactement ce que fera ce groupe de travail. Le Pacte pour les États occidentaux continuera à travailler ensemble pour garantir les meilleurs résultats en matière de santé pour tous dans nos États. “

«Les vaccins actuellement en développement, une fois approuvés, sont ceux que les Américains attendaient pour protéger leurs familles, leurs enfants et leurs proches dans les établissements de soins de longue durée», a déclaré la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown. «Un examen indépendant par ce groupe de médecins, de scientifiques et d’experts de la santé garantira qu’un vaccin COVID-19 sûr et efficace est disponible pour tous, en particulier les communautés qui ont été touchées de manière disproportionnée par cette maladie.

«Une fois de plus, je suis ravi de travailler avec d’autres États sur le Pacte des États occidentaux pour veiller à ce que nous prenions soin de tous nos résidents en rassemblant les meilleurs et les plus brillants esprits scientifiques de tous les États. Nous savons qu’ensemble, nous sommes plus forts », a déclaré le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak. “Le moment venu, les Nevadans peuvent avoir confiance en la sécurité du vaccin en sachant qu’un examen indépendant par des experts de partout en Occident lui a donné leur sceau d’approbation.”

Ce n’est pas la première fois que les États occidentaux collaborent en réponse au COVID-19. En avril, la Californie, l’Oregon, Washington, le Colorado et le Nevada se sont réunis dans un Compact of Western States qui partageait une vision pour lutter contre le COVID-19 et rouvrir leurs économies. En mai, les dirigeants des États occidentaux ont exhorté les dirigeants du Congrès à octroyer 1 milliard de dollars d’allégement au COVID-19 pour les gouvernements des États et locaux et se sont associés pour tester un projet testant une nouvelle technologie de notification d’exposition. lancé par Google et Apple.