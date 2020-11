COVID-19 :

Le marathon de Londres est un marathon qui a lieu chaque année dans la ville de Londres (Royaume-Uni) depuis 1981, normalement au mois d’avril, bien que cette année, et en raison de la pandémie mondiale que nous connaissons, il a été déplacé de date . L’événement est l’un des membres des World Marathon Majors, la compétition qui regroupe les six grands marathons: New York, Chicago, Boston, Berlin et Tokyo, ainsi que Londres.

Et pour que cette année, au milieu d’une pandémie mondiale que nous connaissons comme le Coronavirus, elle soit célébrée en toute sécurité et en minimisant les infections possibles, les responsables ont dû tirer parti de la technologie.

Wearables pour le marathon de Londres 2020

La société anglaise de robotique Tharsus a créé un appareil appelé Bump, qui sera celui qu’ils utilisent les 100 athlètes d’élite qui participera à la Marathon de Londres pour les hommes, les femmes et les courses en fauteuil roulant pour maintenir la distance sociale. De plus, jusqu’à 500 membres de l’équipe opérationnelle de l’événement utiliseront également Bump pour une distance efficace.

Comment ça marche? La technologie Bump se concentre sur appareils portables et statiques qu’est-ce qu’ils utilisent technologie de radiofréquence pour alerter les utilisateurs Immédiatement lorsqu’ils se rapprochent trop d’une autre personne. Le portable du marathon de Londres ira accroché autour du cou des athlètes et du personnel d’exploitation comme s’il s’agissait d’un collier, ou attaché à une ceinture ou à un vêtement.

Distanciation sociale dans un marathon

L’utilisation de Bump permettra aux organisateurs “Surveiller avec précision et fréquence le temps que les athlètes d’élite et le personnel de l’événement passent à une distance prédéfinie les uns des autres“. Le système permettra que si un utilisateur obtient un test positif pour Covid-19 dans les deux semaines suivant l’événement, les organisateurs peuvent retracer leurs interactions à des utilisateurs spécifiques pour les informer.

Que pensez-vous de l’idée? Voyez-vous cette façon de bien contrôler les participants? Ou compte tenu de la situation avec COVID-19 et de ce qui se passe en Angleterre au niveau de la contagion, le marathon de Londres ne devrait-il pas avoir lieu?