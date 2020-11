COVID-19 :

Au Fitteam Ball Park de West Palm Beach, il y a eu de longues files de voitures avec des personnes souhaitant passer leur test COVID-19. Beaucoup le font pour pouvoir voir leurs proches à Thanksgiving.

Le site a connu une augmentation de 10 à 15% du nombre de personnes souhaitant se faire tester pour le COVID-19 au cours des deux derniers jours, selon les rapports du ministère de la Santé de Floride.

Et c’est que le besoin de savoir si on a le virus est important, encore plus quand les gens vont se rencontrer pour Thanksgiving.

«Nous avons un petit-fils que nous ne connaissons pas encore et mon fils veut que nous fassions un test parce que la famille là-bas, les autres grands-parents sont plus âgés et ont des maladies», explique Bob Teuchert, qui se rend à Orlando pour rencontrer son petit-fils.

D’autres par pure précaution parce que la famille se réunira à Thanksgiving a déclaré Jose Antonio Reyes, lui et toute sa famille ont passé le test.

“Je ne pense pas que je vais rester à la maison, vous savez, parce que je ne veux pas être là pour me rendre malade ou pour rendre quelqu’un malade, vous savez qu’il faut être calme”, ​​disent d’autres plus prudents.

Les experts recommandent que les réunions de famille ne dépassent pas 10 personnes et de préférence à l’extérieur.

Ce centre de test sera fermé le jour de Thanksgiving et le vendredi suivant. Des tests antigéniques rapides y sont effectués uniquement sur rendez-vous et pour les personnes présentant des symptômes. Pour prendre rendez-vous, ils doivent appeler le 561 652 1000.