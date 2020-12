COVID-19 :

WUHAN, Chine – Un an après les premiers cas enregistrés de coronavirus, les mesures de prévention contre le COVID-19 sont presque un souvenir à Wuhan, bien que ses habitants n’oublient pas ou n’arrêtent pas de se demander comment il a commencé à se propager une pandémie qui a toujours la planète entière en échec.

Aucun cas de contagion locale depuis la mi-mai, sur les transports en commun de la capitale provinciale du Hubei, située au centre du pays asiatique, il n’est plus nécessaire de présenter des codes de santé à reconnaissance rapide (QR) qui garantissent qu’une personne n’est pas infectés, et l’utilisation de masques a été réduite depuis le verrouillage massif que la ville a subi en janvier dernier.

À WUHAN, ILS CROIENT QUE LE CONFINEMENT ÉTAIT NÉCESSAIRE

En revanche, les habitants se préparent à inaugurer 2021 qui sera marquée par un verrouillage complet de la ville pendant 11 semaines qui, selon ses habitants, était la seule mesure possible pour empêcher le COVID-19 de se propager davantage et continuera à faire des ravages.

“Au début, lorsque nous avons lu la première nouvelle, nous ne l’avons pas prise au sérieux. Mais quand on a appris que (le coronavirus) était transmis entre humains, nous avons commencé à comprendre ce qui se passait et à quel point cela pouvait être terrible”, a déclaré un voisin. , Hong, récemment à la retraite, passe désormais ses journées à faire voler des cerfs-volants sur les rives du fleuve Yangtze.

Son geste se tord quand il se souvient des moments les plus durs, qu’il n’a pas encore oubliés. Le pire, assure-t-il, s’est produit lorsque des parents, des amis ou des collègues de travail ont commencé à tomber infectés, sans vraiment savoir ce qui se passait: “En fin de compte, une personne ou une famille n’a pas d’importance. Cela s’est propagé sans plus, de l’un à l’autre sans distinction , et par conséquent les mesures qu’ils ont prises pour le contrôler. “

Après 11 semaines scellées, la quasi-absence de nouveaux cas a conduit les autorités à lever les restrictions en avril.

«Ces derniers jours, de nouvelles variantes du virus COVID-19 ont été signalées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Les virus mutent avec le temps, c’est naturel et attendu. Le Royaume-Uni a signalé que cette nouvelle variante se transmettait plus facilement, mais jusqu’à présent, rien ne prouve qu’elle soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou une mortalité … », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Outre le confinement, Wuhan a réussi à inverser la situation grâce à l’arrivée de matériel et de personnel en provenance d’autres provinces chinoises, des mesures préventives fortes ou la construction express d’hôpitaux comme Leishenshan, qui a commencé à admettre des patients en février.

L’ORIGINE DU CORONAVIRUS, UN SUJET TABOU

Une jeune femme qui préfère ne pas donner son nom ajoute que de nombreux habitants de la ville se sentent coupables du fait que Wuhan ait enregistré les premiers cas de la “mystérieuse épidémie de pneumonie”, alors qu’elle souligne que “presque personne ne veut en parler”.

«À cette époque, tout juste sorti en 2020, de nombreux résidents évitaient le sujet, et beaucoup se protégeaient les uns les autres pour éviter de savoir qui avait été infecté», a-t-il déclaré.

Il estime qu’il sera “très, très difficile” de savoir ce qui s’est passé ou comment la pandémie est née, mais se réjouit que, malgré quelques flambées sporadiques, la Chine a réussi à la maintenir pratiquement sous contrôle, sans également enregistrer de décès depuis mai.

Il rappelle également la confusion qui régnait aux premiers stades de l’épidémie, et que ce n’est qu’en février que les autorités de la ville ont reconnu qu’il avait fallu trop de temps pour révéler les informations disponibles car, selon elles, elles avaient besoin de l’approbation des autorités supérieures pour les rendre publiques. .

Elle ignore également le cas du journaliste citoyen Zhang Zhan, qui a été condamné aujourd’hui à quatre ans de prison par un tribunal de Shanghai pour «avoir provoqué des altercations et cherché des troubles» en rapportant les arrestations d’autres journalistes indépendants et le harcèlement des familles des victimes. du coronavirus pendant l’épidémie.

L’événement musical en direct a eu lieu dans un parc aquatique de Wuhan, en Chine, le 15 août.

Selon l’organisation Chinese Human Rights Defenders (CHRD), la femme a été arrêtée il y a plusieurs mois pour avoir publié que des citoyens de Wuhan avaient reçu de la nourriture pourrie pendant leur incarcération ou qu’ils étaient obligés de payer des frais pour être testés pour l’acide nucléique.

Pendant ce temps, la presse officielle a soulevé le récit selon lequel l’éclosion initiale de la pandémie aurait pu être liée à des importations d’aliments surgelés ou survenue plus tôt dans d’autres pays, tandis que les autorités ont réitéré leur volonté de coopérer avec l’Organisation mondiale pour Santé (OMS) pour qu’un groupe d’experts se rende dans le pays asiatique en janvier pour enquêter sur l’origine du virus.

On ne sait pas si ce voyage s’arrêtera au marché des fruits de mer de Huanan, fermé depuis le 1er janvier de cette année, et sur lequel l’OMS se demande si «c’était la source de contamination, s’il a agi comme un amplificateur pour le contagion interhumaine ou s’il s’agissait d’une combinaison de ces facteurs. “