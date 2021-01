COVID-19 :

Les images de l’adieu à l’année 2020 et de l’accueil à 2021 dans le monde sont sombres et n’ont rien à voir avec ce qui a été vécu il y a un an. Des places, des rues, des lieux emblématiques autour de la planète presque vides, uniquement animés par des feux d’artifice ou des performances. Cependant, là où tout a commencé, Wuhan (Chine), la fin de l’année ressemble plus à la «vieille normalité» qu’ailleurs.

2020 a commencé à mal tourner lorsque la nouvelle a commencé à arriver d’un mystérieux virus qui se propageait en Chine, plus précisément à Wuhan. Tout cela a déclenché une pandémie mondiale qui nous a obligés à vivre un Noël très loin de l’habituel. Cependant, Les images vues hier soir à Wuhan montrent une réalité différente de celle observée dans le reste du monde.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue à l’aube du 31 décembre au 1er janvier à Wuhan dire au revoir à l’année, pouvoir voir des photos de des foules, des gens sans maintenir aucune distance de sécurité, même avec les masques baissés.

Un réveillon du Nouvel An animé à Wuhan

Les images d’hier soir, 31 décembre, de Wuhan, symbole du coronavirus, font le tour du monde. Les parcs du quartier central de Hankou, sur les rives du fleuve Yangtze, étaient remplis de citoyens. Et est-ce que les fêtes, les discothèques et les réunions n’étaient pas interdites.

Le quartier Luxiang, où se trouvent des facultés étudiantes, est l’un de ceux qui ont rassemblé le plus de monde. La salle Vox, l’une des plus connues, était remplie de plus de 300 personnes, certaines avec des masques et d’autres sans. Le masque n’est pas obligatoire, et celui qui le porte ne l’est que par précaution.

Ces images et d’autres sont un exemple clair de ville qui a réussi à se remettre de ce qu’elle a vécu au début de l’année dernière. Fin janvier, un confinement complet de onze semaines a été instauré. Des hôpitaux ont été construits, des mesures sanitaires sévères ont été imposées, suffisamment de matériel est arrivé et des emplois avec du personnel médical ont été créés.

Le plus proche de la normalité précédente

Actuellement, À l’exception d’une épidémie sporadique, la situation épidémiologique en Chine est pratiquement sous contrôle. Par exemple, il n’a enregistré aucun décès et sans infections locales depuis la mi-mai. Dans les transports publics, il n’est plus nécessaire de présenter des codes de santé à reconnaissance rapide (QR) qui garantissent qu’une personne n’est pas infectée, et l’utilisation de masques n’est pas obligatoire.

Il y a quelques jours, il a été confirmé que le nombre d’infections dans la première vague à Wuhan était presque dix fois supérieur à celui annoncé officiellement alors, environ un demi-million d’habitants. Mais pour eux, comme on peut le voir, cela fait déjà partie du passé et ils affrontent 2021 en essayant de récupérer une partie du mode de vie perdu.