WUHAN, Chine – Wuhan, la grande ville chinoise qui a été soudainement isolée et confinée du jour au lendemain, après avoir été la première à souffrir du virus qui plane toujours dans le monde, tente toujours de retrouver sa vie avec beaucoup de prudence , entre des blessures qui mettront du temps à surmonter.

A 10h le 23 janvier 2020, cette ville de 11 millions d’habitants s’est réveillée complètement fermée, avec ses entrées fermées, les rues désertes et les gens coincés dans leurs maisons, au milieu de la peur d’une maladie connue. très peu.

Dans les premiers instants de l’isolement sans précédent, certains pouvaient encore sortir acheter de la nourriture dans les quelques magasins restés ouverts, mais bientôt ceux-ci ont également fermé et personne n’a bougé de leurs quatre murs en quelques semaines.

Les jours les plus terribles arrivèrent: les malades se multiplièrent et les hôpitaux, sans moyens ni personnel suffisant pour lutter contre un virus presque inconnu à l’époque, ne purent fournir suffisamment de soins à tous les citoyens qui présentaient des symptômes.

Beaucoup sont rentrés chez eux sans diagnostic clair et certains y sont morts sans même savoir quoi, ou ont souffert de la maladie seuls et en silence, avec peu d’informations sur son ampleur ou ses conséquences éventuelles.

La peur de l’inconnu et le manque de nourriture étaient la principale préoccupation des Wuhan dans ces premières semaines, selon les témoignages recueillis ces jours-ci auprès de dizaines d’habitants de la ville.

Au début, avec la fermeture des magasins d’alimentation et la détention de tout le monde, les autorités n’avaient pas encore été en mesure d’organiser l’énorme opération logistique consistant à livrer de la nourriture dans tous les foyers de la ville, tant de gens se souviennent de la faim.

En outre, ils ont été les premiers à faire face à un nouveau virus qui était amorcé avec eux, avec pratiquement aucune expérience antérieure autre que celle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une autre maladie également causée par un coronavirus qui avait affecté la Chine en 2003.

“Les gens n’avaient pas d’informations, ils ne savaient pas exactement ce qu’était le virus ou comment il pouvait être contracté, et cela a généré beaucoup d’anxiété”, explique le psychologue Li Geng, qui a volontairement travaillé sans relâche pendant la détention avec les Wuhan.

«C’était comme faire face à quelque chose d’invisible et d’imprévisible, nous ne savions pas si tout à coup nous allions tous être infectés ou si un jour nous pourrions quitter la maison», explique Yu Xingwen, une jeune étudiante en médecine qui a passé la détention avec sa famille au 23e étage. de l’une des milliers de tours d’habitation qui peuplent Wuhan.

Parmi ceux qui ont contracté le COVID-19, le problème en était un autre, explique le psychologue Li: «ils avaient peur de la mort ou des conséquences que la maladie pouvait laisser, inconnues alors, certaines encore aujourd’hui».

Lorsque vous êtes admis à l’hôpital, vous avez au moins la compagnie du personnel de santé et la confiance de vous connaître entre les mains de professionnels, mais lorsque vous êtes seul à la maison ou – dans le meilleur des cas – avec des proches, des symptômes étranges sont se transforme en une alerte inquiétante.

«Mon père est mort seul à la maison, je ne blâme personne, il n’y avait pas de lits dans les hôpitaux et chaque jour un médecin venait le voir, ils faisaient tout leur possible pour le soigner mais il était plus âgé et ne pouvait pas l’être», raconte Wei Douyong (nom fictif), 45, l’une des rares personnes à avoir osé détailler les souffrances de ces terribles jours.

La mère de Wei était décédée deux ans plus tôt et son père, 78 ans, vivait seul dans un appartement à Wuhan, même si le fils cherchait une solution de logement alternative depuis des mois.

Ces terribles moments ont duré un peu plus d’une semaine, le temps qu’il a fallu à la Chine pour construire l’hôpital de campagne de Huoshenshan, l’un des deux qu’elle a construits en un temps record dans la ville avec des modules préfabriqués pour pallier le manque de lits d’hôpital.

Le 2 février, lorsque la construction de Huoshenshan a été achevée en dix jours, l’armée chinoise transportait déjà du matériel et du personnel médical à Wuhan pour son ouverture le lendemain.

Puis des centaines de médecins et d’agents de santé de plusieurs provinces chinoises sont arrivés, en plus des équipements de protection, des masques et du matériel nécessaire au personnel médical, qui pendant les premiers jours a travaillé sans relâche pour manger ou même aller aux toilettes, en l’absence de combinaisons de protection. remplacement.

Le psychologue nous raconte qu’à la fin de l’accouchement, le 8 avril, certains médecins et infirmières étaient terrifiés à l’idée de se souvenir des terribles moments qu’ils avaient vécus. «C’est courant dans une situation traumatisante. Préfère ne pas se souvenir et regarder en avant plutôt qu’en arrière», explique-t-il.

Il suffit de discuter un moment avec n’importe qui dans les rues de Wuhan pour ressentir quelque chose de similaire: la plupart des gens ne veulent pas parler et celui qui est d’accord passe immédiatement sur les souvenirs pour souligner à quel point «la ville va bien maintenant». la grande majorité la considère comme “la plus sûre du monde”.

Et il y avait une autre catégorie de souffrance psychologique, dit Li: celle de ceux qui avaient la maladie et qui étaient guéris mais qui craignaient d’être rejetés, que les gens ne les accepteront pas ou accrocheront à jamais la stigmatisation du COVID-19 sur eux.

«Nous traitons beaucoup de ces cas pendant la quarantaine, mais aussi après et même certains maintenant, c’est une préoccupation persistante», explique la psychothérapeute.

Depuis le 8 avril, Wuhan renaît petit à petit et est redevenue une ville presque normale, avec une vie culturelle et nocturne animée, même si personne n’enlève son masque et la prudence est palpable à chaque instant et à chaque conversation.

Il reste encore de nombreuses blessures à guérir et la capitale du Hubei est encore loin d’être la même qu’avant.

Cependant, de nombreux habitants de Wuhan sont sortis, malgré le ciel nuageux, pour parcourir les rues commerçantes ou se promener le long de ses belles plages fluviales le long du fleuve Yangtze, où des pêcheurs à la ligne ont également été vus.