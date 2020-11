COVID-19 :

Le président de la Generalitat valencien, Ximo Puig, a annoncé hier l’extension de la fermeture du périmètre dans la Communauté valencienne pour “au moins” une semaine de plus. Il le fera immergé dans deux facteurs: le premier, le petit nombre de tests qu’il effectue dans sa communauté. Et deuxièmement, il prend la décision en affirmant que la fermeture du périmètre a un «impact minimal» sur l’économie.

Selon Ximo Puig, le fermeture du périmètre C’est une mesure qui “n’affecte pas excessivement l’économie”, comme c’est le cas, comme cela a été exprimé dans les restrictions à la “circulation des personnes” pendant la nuit, en référence à l’interdiction jusqu’au 9 décembre de la mobilité entre les minuit et 6 heures.

Mais, peut-être, la chose la plus frappante dans les décisions de Ximo Puig est la générosité dans les clôtures à la mobilité des citoyens lorsque le qualificatif qui correspond le mieux à la politique de test de la Communauté valencienne est celui de l’avarice.

Le classement officiel des tests effectués par régions, publié par le ministère de la Santé, révèle que la moyenne espagnole se situe actuellement à 294,06 tests pour 1000 habitants. Et la Communauté gouvernée par Ximo Puig et Monica Oltra il est de 217,56 tests, clairement en dessous.

Rythme de développement des tests

C’est plus. Le fait est que cette perte du rythme de développement des tests n’a pas été en déclin car la maladie s’est aggravée, mais a augmenté, avec laquelle la critique de l’opposition a déjà commencé à avertir que l’escaso nombre de tests effectués peut modifier l’image réelle de la maladie dans la région: la Communauté valencienne présente des données modérément modérées concernant la gravité de la maladie (avec une incidence cumulée de 250,39 cas), mais avec moins de la moitié des tests par habitant a fait cela, par exemple, à La Rioja.

Les données des tests effectués par les territoires au pouvoir du ministère de la Santé montrent que sur 17 communautés, la valencienne occupe la position numéro 15. En d’autres termes, la troisième à partir de la queue.

De plus, la semaine du 22 octobre, la Communauté valencienne était 67 points en dessous du niveau national dans la préparation des tests par habitant. La semaine du 15 octobre, c’était 58 points. Et maintenant, cette distance atteint 76,5 cas.

Le cas de Madrid

Pendant ce temps, la communauté qui a reçu le plus d’attaques du gouvernement central, Madrid, montre des données de 373,20 tests pour 1000 habitants, dépassant largement la moyenne nationale et se situant au-dessus de territoires tels que Ceuta, Melilla, Aragón, Extremadura. , Castilla La Mancha, Andalousie, Galice, les îles Canaries, Cantabrie, Catalogne, Murcie ou Castilla y León.

Il ne faut pas oublier, en effet, que Pedro Sánchez a utilisé l’incidence cumulée des infections pour fermer Madrid au moment où la Communauté dépassait 500 cas. Il l’a utilisé en comparaison avec le reste des territoires, mais sans prendre en compte le nombre d’essais qui étaient effectués à l’époque dans chaque région espagnole.

Cela signifiait que Madrid, déjà plongée dans un dépistage avec 5 millions de tests antigéniques, était punie pour avoir fait ce qu’elle devait: détecter les cas de personne à personne. Car en faisant plus de tests, il a évidemment détecté plus de cas, notamment ceux des asymptomatiques. Madrid, en effet, selon les propres données du ministère de la Santé, avait 95% des infections du groupe asymptomatique aux premières dates d’octobre: ​​et toutes, sans test, n’ont pas été révélées.

Les données ont montré une réalité parallèle à ce que Sánchez voulait montrer de Madrid. Une réalité qui a montré que les régions qui réalisaient le plus de tests à l’époque, détectaient plus de cas asymptomatiques et avaient donc de fortes chances d’être pires dans le classement, précisément à cause de ce qu’elles avaient à faire.