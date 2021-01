COVID-19 :

La Communauté valencienne, présidé par le socialiste Ximo Puig, est dans une situation limite dans cette troisième vague du coronavirus. La pression hospitalière est montée en flèche au point que le nombre de personnes admises à ce moment est le double de celui enregistré pendant les pires jours de la deuxième vague. En seulement deux mois, il est passé de 1803 hospitalisés pour 3614. L’occupation de L’UCI touche déjà 50% et les agents de santé préviennent que des moments très difficiles arrivent. Le scénario est si grave que la Communauté valencienne a mis en place 3 hôpitaux de campagne sous tentes.

S’il y a une région qui est actuellement préoccupée par ses niveaux de saturation hospitalière, c’est bien la Communauté valencienne. Selon les dernières données statistiques offertes par le ministère de la Santé, le territoire régi par le socialiste Ximo Puig a en ce moment plus de 30% des lits d’hôpitaux occupés par les patients Covid. Mais la situation est encore plus grave dans les unités de soins intensifs, avec 540 personnes admises. 48% de sa capacité est occupée par des cas graves de coronavirus, ce qui a forcé la suspension de pratiquement toute l’activité chirurgicale normale. C’est le chiffre le plus élevé d’Espagne. Et ce qui inquiète le plus les responsables de la santé, c’est qu’il n’y a pas de prévision d’amélioration à court terme. Le nombre actuel d’entrées quotidiennes est de 526.

Dernières statistiques sur l’occupation des hôpitaux du ministère de la Santé.

A l’heure actuelle, et au vu des données collectées par la Santé, la Communauté valencienne dépasse le double du nombre d’admis dans cette vague par rapport aux pires chiffres enregistrés lors du moment le plus difficile de la seconde. C’était le 16 novembre, comme en témoignent les statistiques officielles. Ce jour-là, la Communauté valencienne a accumulé 1803 patients Covid dans ses hôpitaux (15,7% d’occupation), alors que le panorama dans les USI était de 299 patients (29,5% d’occupation). Le nombre d’admissions à cette époque était de 163.

Nombre d’hospitalisés dans la Communauté valencienne au plus fort de la deuxième vague.

Les hospitalisations dans la communauté présidée par Ximo Puig sont déclenchées en grande partie par le nombre élevé de nouvelles infections quotidiennes enregistrées dans la région. L’incidence cumulée des derniers jours est passée à 760 cas pour 100 000 habitants en 14 jours.

La réponse du gouvernement régional à cette augmentation sans précédent de la pression hospitalière a été l’ouverture d’hôpitaux de campagne. Celui de Alicante a commencé à recevoir des patients ce dimanche, dans des scènes qui n’avaient pas été vues depuis la première vague du printemps dernier.

Hôpitaux-tente

Ce sont des installations amovibles articulées autour de tentes en plastique, avec des brancards rudimentaires, qui ont déjà reçu le surnom de “ serres ” chez les valenciens et dont le coût – pour 3 centres, un par province – s’élève à 9 millions d’euros. Cependant, comme beaucoup le soulignent, aucun secteur de gauche n’a critiqué ces infrastructures, contrairement à ce qui s’est passé avec la construction de l’hôpital Isabel Zendal à Madrid.

L’hôpital de campagne situé à côté de l’hôpital général d’Alicante reçoit les premiers patients atteints de Covid-19 🏥 Il dispose de 80 lits capables d’héberger des patients en situation clinique légère ou modérée https://t.co/eGA1G8gmY4 pic.twitter.com/YD8PNenNm2 – GVA Sanitat (@GVAsanitat) 17 janvier 2021

La controverse sur ces hôpitaux de campagne, que le gouvernement socialiste a attribué aux «cas bénins», a atteint l’Agence valencienne de lutte antifraude, qui enquête sur l’attribution des contrats entrepris par le gouvernement régional de Ximo Puig.

Alerte entre les toilettes

Le taux de nouvelles hospitalisations et de cas de soins intensifs est monté en flèche dans la Communauté valencienne dans cette troisième vague que les principales organisations de santé de la région ont lancé un appel urgent pour accélérer la campagne de vaccination sanitaire. Il est à craindre que s’il n’y a pas assez de personnel vacciné bientôt, le système pourrait en souffrir gravement.

Il Collège des sciences infirmières de Valence (COEV) a exhorté le ministère de la Santé à «accélérer» la vaccination de ce groupe, tant public que privé, compte tenu de «l’augmentation des infections chez les professionnels». Ils exigent que la bureaucratie dans les processus soit éliminée et que des solutions soient trouvées pour que toutes les infirmières de la communauté soient vaccinées le plus rapidement possible.

Le COEV rappelle qu’il y a une grande inquiétude quant au non-respect de la priorité dans cette première étape, “en raison du retard dans la vaccination des personnels de santé de première ligne du secteur privé et de l’exclusion de ceux-ci dans la planification de la vaccination contre le coronavirus”. Si la majorité des professionnels de santé ne sont pas vaccinés avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable, le système de santé valencien pourrait subir un effondrement total coïncidant avec le pic des hospitalisations.