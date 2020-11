COVID-19 :

Ce à quoi nous rêvons n’est pas clair. Certaines théories suggèrent que le rêve est un moyen de défragmenter le disque dur de nos souvenirs. Nous aide à maintenir l’esprit en ordre et faciliter un nouvel apprentissage. Et, en cours de route, nous voyons des morceaux disjoints de notre mémoire, se repositionner. Parfois sous la forme d’un cauchemar.

Le vôtre n’a peut-être pas encore atteint les derniers fichiers. Celles dans lesquelles la mémoire a mis un masque et une distance. Ou peut-être que c’est le cas, comme c’est arrivé à près de la moitié des Finlandais qui ont participé à cette récente étude sur cauchemars pandémiques.

Depuis des foules qui nous approchent sans masque, même parents morte, à travers un professeur qui rêvait d’accueillir toute sa classe chez elle. Plusieurs travaux ont analysé comment nos rêves ont changé pendant – en particulier – les confinements dus au COVID-19.

le les cauchemars ont augmenté de 26% concernant la période pré-pandémique, selon Anu-Katriina Pesonen, de l’Université d’Helsinki (Finlande). «Le niveau de stress perçu a augmenté de 56% parmi les [4.275] répondants », explique-t-il dans son ouvrage, publié dans la revue scientifique Frontiers of Psychology.

«C’était intéressant de voir le contenu récurrent des rêves, qui sont devenus écho d’ambiance apocalyptique des circonstances causées par COVID-19 », dit l’enseignant.

Littéralement, car une part importante des volontaires a déclaré avoir rêvé des dystopies angoissantes et quelque chose comme la fin du monde. Bien que les scènes les plus courantes soient les plus courantes: des foules, des masques ennuyeux et, logiquement, des tests positifs pour le SRAS-CoV-2.

Une analyse avec l’intelligence artificielle

Le traitement des informations issues des rêves est complexe d’un point de vue scientifique. L’équipe de Pesonen a traduit les témoignages du finnois à l’anglais avec un algorithme. L’analyse informatique des mots clés a établi des «grappes de rêve».

Une intelligence artificielle a découvert des particules de rêve facilement calculables

Le système d’intelligence artificielle apprenait à extraire des mots-clés communs des récits de rêve, voyant lesquels sont significatifs pour expliquer les sentiments liés à la pandémie. Il a créé, ainsi, particules de rêve plus facilement calculables.

Par exemple, il y avait de nombreux rêves regroupés sous l’étiquette les gens qui ne gardent pas de distance physique. Et à l’intérieur des scènes récurrentes de: étreindre par erreur; poignées de main pour la distraction; réunions; fêtes bondées, etc.

«L’analyse computationnelle effectuée dans l’étude est nouvelle pour la recherche sur les rêves», déclare Pesonen. “En fait, nous espérons voir plus d’efforts sur le terrain avec l’aide de l’IA à l’avenir.”

Peur des foules en Finlande, qu’en est-il de l’Italie?

Rien de plus personnel et culturel qu’un rêve. Le mot qui définissait le mieux les cauchemars pandémiques des Finlandais était la foule. Mais une autre étude s’est concentrée sur l’un des épicentres du covid mondial, L’Italie est teintée de parents malades dans les cauchemars.

Dirigé, dans ce cas, par Ilaria Iorio, Massimiliano Sommantico et Santa Parrello (Université Federico II de Naples), le travail a analysé les rêves de 796 participants italiens, qui ont rempli un questionnaire en avril et mai 2020. Ceux qui se sont le plus souvenus et ont consulté pour dire que ses derniers rêves étaient femmes.

Une personne sur cinq a inclus une référence explicite au COVID-19. En général, les femmes ont signalé une intensité plus élevée et un ton plus négatif dans leurs rêveries. Les résultats set ils ont tiré parmi ceux qui connaissaient les personnes touchées par le COVID-19, c’était 30% des volontaires.

Quels éléments apparaissent généralement dans les rêves pandémiques?

Les chercheurs italiens ont collecté témoignages comme celles-ci: “C’était une sorte de maison sur pilotis, belle, super élégante et pleine de fenêtres”; «J’ai été enfermé dans une maison de fous et il y avait une femme qui me poursuivait avec l’intention de me tuer»; «J’étais avec quelqu’un à une foire, je ne me souviens plus qui, et je me perds parmi les étals en regardant scrupuleusement chaque objet… il y avait beaucoup de monde, j’avais du mal à respirer et je me sentais opprimé»; «J’étais au bar de la ville où nous allons avec un de mes amis les plus proches et mon frère»; “Nous sommes allés à la piscine la nuit” …

Bien sûr, il y a aussi des références explicites au virus, pas seulement au contexte social imposé par la pandémie:

«J’ai rêvé que j’avais contracté le virus et c’est pourquoi j’ai dû m’isoler dans une clinique. J’allais bien et ils ne m’ont pas connecté à des respirateurs ou quoi que ce soit »; «Je quittais la maison pour la première fois pendant la quarantaine avec mes amis, mais je n’avais toujours pas le droit de sortir»; «Cela m’a donné de l’anxiété parce que la police m’a arrêté à un contrôle [de confinamiento] et il n’avait pas de laissez-passer COVID. “

Les personnes qui apparaissent à plusieurs reprises dans les rêves sont: d’abord les proches, suivi par des amis et des collègues. Ensuite, il est frappant de voir combien de participants se souviennent de personnes du passé ou avec lesquelles ils ne sont pas liés au présent, tels que ex-partenaires , camarades de classe ou membres de la famille décédés.

Concernant les scénarios typiques, 63% sont à l’extérieur rues, plages, centres commerciaux, foires … plusieurs fois, très fréquentées. Dans 37% des cas, à l’intérieur: maisons, prisons, hôpitaux ou centres de détention psychiatriques.

Dans 45% des cas, les protagonistes apparaissent dans des rêves faisant des choses «qui ne sont pas normales». Et dans la plus grande proportion (34%), les actions partagé, de la cuisine à la marche ou au combat.

Anxiété, stress et inquiétude après des rêves de pandémie

L’étude finlandaise a également fourni des informations sur les habitudes de sommeil et le niveau de stress des gens pendant la pandémie. Par exemple, plus de la moitié des répondants ont déclaré dormir plus longtemps qu’avant, mais pas nécessairement mieux.

10% des répondants ont dit que c’était plus difficile de s’endormir, en plus de ce quartier qui parle de cauchemars que je n’avais pas si souvent auparavant.

Sans surprise, plus de la moitié des participants à l’étude ont déclaré que leur niveau de stress avait augmenté. Ceux qui ont vécu la un stress plus sévère avait également des rêves avec un contenu lié à la pandémie.

Toutes ces études soutiennent l’hypothèse de continuité des rêvess: que les rêves sont cohérents avec nos préoccupations lorsque nous sommes éveillés, plutôt que d’être une forme de compensation, comme l’avaient avancé certaines théories psychanalytiques plus anciennes », explique le psychiatre et écrivain de l’Université Harvard Deirdre Barrett .

Contrairement à certaines théories psychanalytiques, COVID-19 montre que les rêves sont cohérents avec nos préoccupations de veille, pas une forme de compensation. Deirdre Barrett, Harvard Univ.

Pour le rédacteur en chef de la revue scientifique Dreaming (American Psychiatric Association), les niveaux d’anxiété les plus élevés sont en corrélation avec les rêves de maladie et de mort en général. Et cela montre comment les femmes, en général, ont vécu des situations qui se reflètent dans des émotions bien définies dans le monde du rêve, comme Barret l’a spécifiquement étudié.

Par exemple, une mère de son échantillon rêvait que l’école allait la renvoyer chez elle toute la classe de votre enfant pour y enseigner l’activité de la leçon. “Lorsque les mères de jeunes enfants entendent ce rêve, il y a des rires, mais il y a aussi souvent une forte empathie pour le sentiment d’écrasement que le rêve dramatise.”

Les rêves peuvent vous faire plus conscient de ce qui vous dérange le plus dans la pandémie, «Et le partager avec d’autres personnes en qui vous avez confiance est une excellente source de conversation pour parler de ces sentiments communs», déclare Barrett.

Le sommeil est un facteur clé associé à la santé mentale, et de puissants cauchemars récurrents sont une indication de stress post-traumatique possible. Le contenu des rêves n’est pas entièrement arbitraire, mais il peut être essentiel pour comprendre ce qui sous-tend le stress, le traumatisme et l’anxiété. Trois mots dont la courbe, selon eux, ne se pliera pas pendant des années.