Sur les réseaux sociaux, Polevnsky Gurwitz a remercié tous ceux qui s’inquiétaient pour sa santé ces derniers jours

Yeidckol Polevnsky, avocat général de Brunette, Il a rapporté que tu es déjà chez toi après avoir été traité à l’hôpital après avoir été infecté par COVID-19[feminine.

Je suis maintenant chez moi, profondément reconnaissant pour toute l’affection et le soutien que j’ai reçus de vous

Cela a été une excellente occasion de réfléchir et de réévaluer tout ce que la vie nous offre et à quel point il est important de s’engager dans les meilleures causes pour aider les autres pic.twitter.com/UZ10qCj2tx – Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 7 novembre 2020

Le 21 octobre Yeidckol Polevnsky a rapporté qu’il a été testé positif pour COVID-19[feminine, donc quelques jours plus tard, elle a dû être hospitalisée.

