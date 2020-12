COVID-19 :

Youtube a de nouveau fermé l’une des deux chaînes State of Alarm dirigées par le journaliste Javier Negre. Youtube fait valoir qu’un article de Fernando Sánchez Dragó sur la chaîne Estado de Alarma Uncensored viole sa politique sur la désinformation médicale, mais n’en discute pas la raison exacte. L’article de Sánchez Dragó est intitulé: “Reste à la maison”, reprenant ce slogan initial du début de la pandémie qui encourageait les citoyens à ne pas sortir dans la rue et à se plier aux restrictions de l’état d’alerte décrété en mars par le gouvernement de Pedro Sánchez.

Javier Negre parle de “la censure” et il ne comprend pas la clôture parce que l’article «ne remet pas en question des règles telles que l’utilisation d’un masque». Le journaliste considère que YouTube “ne permet de contrevenir à aucune vérité officielle des gouvernements ou de l’OMS sur la lutte contre la pandémie” et “empêche en fait toute critique ou enquête indépendante sur la gestion que, par exemple, le gouvernement espagnol de la crise Covid ». C’est la quatrième fois en quatre mois que YouTube sanctionne l’une des deux chaînes de Javier Negre. “Il était déjà fermé depuis une semaine”, dit Negre, “pour avoir diffusé des images d’hôpitaux de Madrid qui n’étaient pas saturés, malgré ce qui a été dit dans la plupart des médias.”

Javier Negre pense que YouTube “Tourne trop bien” et encourage quiconque à lire l’article de Sánchez Dragó pour juger s’il remet ou non en cause la lutte contre la pandémie.

Voici l’article complet de Dragó intitulé “Reste à la maison”:

Seneca panique.

Il y a 2300 ans, me dit-il, bien avant l’arrivée de l’islam, les Arabes ont découvert que forcer les gens à cacher leur nez et leur bouche brisait leur volonté et leur individualité et les dépersonnalisait. Cela les a rendus soumis. C’est pourquoi ils ont forcé chaque femme à porter un chiffon sur son visage. Puis l’Islam a fait d’elle le symbole de la soumission féminine à Allah, aux propriétaires et gardiens du harem et au roi.

La psychologie moderne, ajoute-t-il, explique: sans visage, nous n’existons pas en tant qu’êtres indépendants. L’enfant se regarde dans le miroir entre deux et trois ans, se découvre et prend conscience de son identité. Peu d’animaux sont frappés par un miroir. Seuls les dauphins et les chimpanzés. Les autres sont individualisés par d’autres moyens. Sentez, par exemple.

Et Sénèque, à ce stade, me raconte à bout portant la litanie suivante:

Restez à la maison, nous disent-ils, pendant que nous vous mettons au chômage et que nous mettons votre entreprise en faillite… Celle qui vous a pris tant d’années à créer.

Restez à la maison pendant que nous décidons pour vous à quelle heure vous pouvez le quitter et dans quelles conditions.

Restez à la maison pendant que nous (vos propriétaires) décidons comment et quand vous allez mourir.

Restez à la maison, même si vous n’avez pas d’argent pour acheter de la nourriture.

Restez à la maison, même si votre mère n’a que quelques années à vivre et qu’elle a besoin de vous.

Restez à la maison et ne voyez pas vos petits-enfants de peur de les infecter ou de vous infecter.

Restez à la maison, mais continuez à payer vos impôts même si vous ne générez pas de revenus.

Restez à la maison pendant que nous créons des écrans de fumée afin que vous puissiez être distrait, vivre dans la confusion entre des choses insignifiantes ou absurdes et ne pas prêter attention à ce que nous faisons avec vos droits.

Restez à la maison pendant que nous faisons exploser l’économie sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour l’empêcher.

Restez à la maison, afin que nous puissions exécuter nos plans sans entendre de protestations.

Restez à la maison, car ainsi nous pouvons mieux vous contrôler avec nos appareils aériens, même si vous pensez qu’il s’agit de vaisseaux spatiaux d’une autre planète.

Restez à la maison, afin que nous puissions poursuivre notre programme de mondialisation sans interférence

Restez à la maison pendant que nous dressons une liste de divertissements virtuels afin que vous ne vous demandiez pas quelle est la nouvelle normalité.

Restez à la maison, car nous travaillons dur pour que vous soyez chaque jour plus éloigné de vos liens et effrayé.

Restez à la maison et observez ce que vous faites car vos voisins agissent comme des policiers constamment à l’affût.

Restez à la maison, ne vous exposez pas au soleil ou aux germes et ainsi nous finirons de détruire votre système immunitaire.

Restez à la maison à parler au téléphone de choses stupides pendant que nous écoutons vos appels et nous rapprochons un peu du plan parfait.

Restez à la maison pour que nous puissions continuer à planter des tours radioactives sans que vous le sachiez.

Restez à la maison et éloignez-vous de tout ce qui vous rend humain.

Restez à la maison et ne vous battez pas pour vos droits en tant que citoyen ou pour votre famille. Ils vous veulent docile, pas rebelle.

Restez à la maison, sans liberté, sans travail, sans vacances, sans capacité de discernement, sans voyages, sans avenir, sans école, mais avec Netflix.

Restez à la maison pendant que nous continuons à diriger une dictature grâce à votre ignorance et votre tolérance.

Restez à la maison jusqu’à ce que nous vous déshumanisions complètement.

Restez à la maison, répétez ce message mille fois et dites aux autres de le répéter aussi.

Restez à la maison, car à force de le dire, vous finirez par le croire non pas pendant deux mois ou un an, mais pour le reste de votre vie.

Restez à la maison et découvrez tout de suite qu’ils ne veulent pas de vous en bonne santé, mais d’un esclave.

Jusqu’ici la litanie que Sénèque m’a dévoilée ce matin.

Moi, perplexe et contrit, je mets une veste, mets mes chaussures, me cache derrière mon masque, de peur de me tremper, je regarde l’horloge, je vois qu’il reste encore quelques heures avant le couvre-feu, et je sors un petit moment. la rue.

Ne vous inquiétez pas. C’est juste un petit moment. Je serai bientôt de retour à la maison.

La fermeture du canal d’état d’alarme non censurée a montré – Negre dit – «le fidélité de notre public qui a principalement suivi nos contenus via notre site Web estadodealarmatv.es. Nous avons déjà – affirme-t-il – 450 000 abonnés ». La sanction durera jusqu’à mercredi prochain. Jeudi encore, YouTube autorisera le téléchargement de contenu sur la chaîne fermée.