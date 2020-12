COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, il y a eu toutes sortes d’événements très peu responsables de la part de personnes plus ou moins connues. Cependant, ceux qui ont joué dans les plus pertinents se sont indignés sur les réseaux sociaux précisément à cause de leur exposition, et dans les dernières heures la controverse a mis en scène la fille de José María Gutiérrez, «Guti» et Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez.

Il a fêté ses 20 ans, enfreignant toutes les règles



Samedi dernier, la jeune femme a décidé de réunir tous ses amis et connaissances pour fêter une grande fête à l’occasion de ses 20 ans. En plus de violer les restrictions imposées en Espagne depuis le début de la pandémie – et spécifiées ces derniers mois -, La fille de Guti et ses amis n’ont pas fait attention à quoi partager la célébration à travers leurs histoires Instagram il pouvait se retourner contre lui, et il était précisément emporté par cette euphorie.

Au cours des dernières heures, Miguel Friguenti -un collaborateur de ‘Sálvame’- a décidé de partager sur Twitter plusieurs vidéos de la fête que Zayra Gutiérrez a tenue, suscitant les commentaires de ces internautes indignés et marre du fait que ce comportement irresponsable se reproduisait, mettant en vedette un personnalité reconnue. “Hier, Zayra Gutiérrez, fille de Guti et Arancha de Benito, a fêté son anniversaire de cette manière”, a déclaré son message.

Les vidéos qui indignent sur les réseaux



Dans la vidéo, vous pouvez voir les histoires partagées par les participants dans lesquelles ils ne filtrent pas le lieu, mais montrent qu’il y a beaucoup plus de personnes que celles autorisées dans la Communauté de Madrid, où l’on suppose que la fête a eu lieu. En outre, certains de ces assistants le prennent avec humour et ajoutent que “nous aimons les plandémies”. La célébration a duré jusqu’aux petites heures du matin comme le montrent les images elles-mêmes, avec un indicateur qui indique 4 h 51, heure à laquelle ils ont gardé la fille de l’ancien footballeur.

Pas de masques, pas de distance de sécurité ou tout type de restriction avait la grande fête de Zayra Gutiérrez qui recueille les critiques des réseaux sociaux ces dernières heures. Le sien, rejoint le concert de Raphaël avec 5000 participants également organisé ce week-end, le tout en une semaine au cours de laquelle la pandémie menace à nouveau une troisième vague imminente à la veille de Noël.