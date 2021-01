COVID-19 :

Ces derniers jours, la fille qu’ont en commun Arancha de Benito et José María Gutiérrez «Guti», Zayra Gutiérrez, n’a cessé de faire les gros titres controversés.

Quelques semaines seulement après que la jeune femme ait sauté toutes les règles de prévention contre le coronavirus pour fêter ses 20 ans, elle est revenue dans l’arène de l’information après avoir publié plusieurs photos sur des “ histoires ” Instagram sans masque, lors d’une fête dans une discothèque bien connue à Madrid a célébré le Jour des Trois Rois.

Comme le révèle l’informalia numérique, La mère de Zayra est venue demander de l’aide à Guti. Le footballeur vient d’être le père de son deuxième fils avec Romina Belluscio mais en même temps, il doit s’inquiéter quand il voit sa fille faire la une des journaux. Zayra vit avec Arantxa et leur relation ne semble pas tout à fait harmonieuse.

Parties illégales et messages compromettants

La semaine dernière, l’ex-partenaire de la jeune femme a révélé des messages controversés dans l’émission télévisée «Save me» après s’être disputée avec sa mère.

«Ma vieille femme me dit que si je sors, je ne rentrerai pas chez moi aujourd’hui. La pute attardée », raconte l’un des textes. Mais la jeune femme ne s’arrête pas là. «Cela ferait l’affaire pour ma mère en ce moment», poursuit-il, avec une photo faisant un peigne. «Et cela lui donnerait des hôtes. Le voyez-vous normal? Qu’il me laisse sans partir pour un putain de chemisier », poursuit Zayra.

De plus, un autre des messages révélés dans le programme Telecinco montre le peu d’intérêt que la fille de Guti porte à la pandémie de coronavirus. «La quarantaine n’a pas d’importance, nous pouvons en parler et maintenant, il suffit d’avoir une discussion en personne. Que j’ai le meilleur stand dans la salle, que j’ai la putain de chambre pour moi, connard », a-t-il dit un jour à un de ses amis.

Tout a commencé quand on a appris qu’à l’occasion de son anniversaire, il a rassemblé tous ses amis dans le chalet de sa mère pour organiser une fête totalement illégale où la capacité autorisée était largement dépassée et où personne n’utilisait le masque. .

La jeune femme est sortie du scandale et s’est excusée: «Je dois m’excuser car il est vrai que c’est irresponsable en ces temps. […] C’est vrai que nous étions plus de six, c’est irresponsable, je suis une fille de 20 ans et peut-être que je ne suis pas au courant de la situation que nous vivons en ce moment et la seule chose que je puisse dire est désolé, je ne peux pas m’excuser autrement. “

Selon le journal ‘La Razón’, son voisin de Boadilla del Monte (Madrid), marre des fêtes qui se déroulent chez Arancha de Benito jusqu’aux petites heures du matin, l’a dénoncé jusqu’à vingt fois dans le passé année, celle de la pandémie.

Sur le chemin de la “ réalité ”

Rebelle, conflictuelle, grossière et provocante ne sont que quelques-uns des adjectifs qui lui sont dédiés par ceux qui la connaissent.

A 20 ans, il est devenu le protagoniste des rassemblements télévisés à travers le pays qui ont trouvé dans sa manière irrévérencieuse d’être, une veine pour leur contenu. En fait, le magazine ‘Readings’ souligne que Le premier-né de Guti et De Benito pourrait être l’un des prochains participants de Survivors 2021».

La mère de l’enfant, dans une interview accordée il y a des années à la «Deluxe», a avoué que sa fille avait un caractère compliqué et qu’elle était rebelle. Ce qu’il a alors brandi comme la raison de la relation nulle avec l’ex-footballeur, qui ne s’est à aucun moment prononcé à ce sujet.